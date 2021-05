Recusan a magistrados que estudian el nuevo Código Electoral

Una petición allegada a la Corte Constitucional busca que los nueve magistrados que la componen se separen del estudio que viene adelantando el alto tribunal al nuevo Código Electoral que fue aprobado en diciembre de 2020. Por tratarse de una ley estatutaria, solo después de este examen el Código puede pasar a sanción presidencial y empezar a regir.



La solicitud la hizo José María Aristizabal Perdomo, quien se presentó ante la Corte como candidato al Senado de la República por el Movimiento Ciudadano TPNC y quien pidió que el caso pase a manos de conjueces.



"Los magistrados y el Procurador deben abstenerse de conocer del control del código electoral y dejar que conjueces emitan concepto y decidan sobre su constitucionalidad. De lo contrario incurrirían en el llamado 'tú me eliges, yo te elijo', porque es evidente que los senadores buscan reelegirse con las nuevas normas y los magistrados y el procurador, por haber sido elegidos por ellos, no aseguran la imparcialidad que se exige el proceso", dice la petición.



Aristizabal Perdomo asegura que es "es importante tener garantías en este proceso, puesto que quienes aspiramos a ocupar cargos de elección en el Congreso de la República, debemos tener la plena seguridad de que no hay intereses ocultos en las decisiones judiciales sobre la nueva normatividad electoral".



En criterio de Aristizabal Perdomo, el hecho de que los elegidos (magistrados y procurador), decidan sobre las reglas de permanencia y vinculación de los electores (senadores), resta transparencia al proceso, sin importar la probidad que tienen los funcionarios y que no se pone en duda. Se trata de un aspecto objetivo, que obliga a que sean relevados del caso.

La recusación está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, a quien le correspondió por reparto el estudio de este Código y ya fue comunicada a la Procuraduría para que se pronuncie al respecto.



El Ministerio Público, por el momento, no ha enviado su concepto a la Corte sobre el articulado del nuevo código electoral. En todo caso, el proceso de estudio se suspende mientras se resuelve la petición de recusación.



Como contó EL TIEMPO, a la Corte ya llegó todo un pliego de peticiones de organizaciones sociales, congresistas, gremios, académicos y organismos de control pidiendo algunos ajustes al Código que moderniza el sistema electoral del país después de 34 años.



En la reforma se incluyeron asuntos claves como la conformación de listas paritarias, nueva reglamentación sobre el desarrollo de los comicios, el calendario, los pre-conteos y escrutinios, el uso de nuevas tecnologías y sobre las encuestas, entre otros.



Igualmente, hay temas controversiales como el sorteo de jurados de votación, la exclusión de los movimientos sin personería jurídica de la postulación a listas y la calificación de actividades de registro civil, procesos electorales como “de seguridad y defensa nacional”.



Además, la Corte se debe pronunciar sobre el trámite de aprobación del Código ya que se hizo en sesiones virtuales y extraordinarias.



