En carta, Iván Moreno Rojas dice que no irá a más indagatorias

"No voy a seguir legitimando con mi presencia la actuación injusta y el accionar ilegal de la Corte Suprema como equivocadamente lo hice en el pasado. Por eso a partir de hoy no rendiré indagatoria, no pediré pruebas, no ejerceré ningún recurso ni alegaré de forma alguna. A partir de hoy me libero de esta farsa jurídica".



Así lo señaló el exsenador Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, en una carta en la que se queja de la justicia, dice que se le han violado sus derechos y hace críticas a la actuación de la Corte Suprema de Justicia.

(Lea también: Se suspende audiencia contra Iván Moreno por 'carrusel' de contratos)

En 2014 Moreno fue condenado a 14 años de prisión por otros hechos del carrusel de contratos en Bogotá, y actualmente tiene medida preventiva en cárcel por cuenta de otro proceso, también relacionado con hechos de corrupción en la capital del país por el denominado 'cartel de las ambulancias'.



En su misiva, dirigida a la Corte Suprema de Justicia, con copia al Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Embajada de EE. UU., dice que sus jueces han desconocido sus garantías, "traducidos en condenas, investigaciones y juicios interminables, injustos e ilegales adelantados por la Corte Suprema, los cuales hoy desconozco por completo y no puedo respetar, porque han sido resultado de acciones y decisiones amañadas con presiones indebidas de toda naturaleza".

(Le puede interesar: La JEP rechaza a Samuel e Iván Moreno y a la madre de ambos)

Estoy cansado del permanente bullying Jurídico al que he venido siendo sometido por mas de 10 años. Si la justicia existe tiene que ser para todos igual, de lo contrario ya no es justicia FACEBOOK

TWITTER

Añade: "Estoy cansado del permanente bullying Jurídico al que he venido siendo sometido por mas de 10 años. Si la justicia existe tiene que ser para todos igual, de lo contrario ya no es justicia".



Señala que las decisiones de la Corte han sido "desproporcionadas, arbitrarias e ilegales desconociendo la convencionalidad y la jurisprudencia pacifica".



Y dice que mientras varios jefes de bandas criminales, asesinos en serie y narcotraficantes tienen casa por cárcel, a él se la han negado.

(Además: Iván Moreno debe permanecer en una cárcel: Corte Suprema)

"No hay duda que soy un preso político, victima de una guerra jurídica estatal a quien se le han vulnerado todos sus derechos humanos, en especial a la libertad, a la presunción de inocencia, a ser juzgado en un tiempo razonable, al debido proceso, a la vida, al juez competente, al juez natural en la etapa de la investigación, al juez natural en la etapa del juicio, al juez independiente e imparcial, al respeto al principio de legalidad, al desconocimiento del principio de favorabilidad penal y retroactividad, al derecho de contradicción, al derecho de postulación y al derecho a contar con una defensa técnica", menciona.



En ello justifica su decisión de no seguir yendo a indagatorias ni ejercer recursos legales en su proceso. Y concluye diciendo: "Ahí les dejo mis procesos para que sigan haciendo con ellos lo que quieran, porque estoy seguro que al final la justicia de Dios vencerá".

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia

-Mindefensa responde a señalamientos por excesos de la policía



-Cae cabecilla de disidencias de Farc que infiltró protestas en Cali



-Abren indagación a concejal de Quindío por 'incitar a atacar alcaldía'