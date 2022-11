El Consejo de Estado concedió una tutela que presentó un funcionario de un juzgado de Ibagué, Tolima, para que pueda ir a trabajar con su perrita de apoyo emocional, tal y como lo había solicitado su terapeuta, ya que padece de un trastorno de ansiedad y de depresión severa desde hace más de cinco años.



El cuadro de salud del funcionario incluye dolores de cabeza y tensión permanente, según explicó, por el estrés que se vive en el despacho. Al estudiar el caso, el Consejo de Estado ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué permitir que el hombre vaya acompañado de su perrita, una golden retriever.



En el proceso, el director Seccional de Administración Judicial de Ibagué había solicitado no conceder la tutela al considerar que los lugares de trabajo "son ambientes laborales con riesgos propios y particulares que se derivan de las actividades inherentes a la actividad de la entidad" y que las sedes judiciales no serían lugares aptos para la permanencia de ninguna clase de mascota por no tener espacios para "propender por su bienestar, recreación y desarrollo".



El pasado 13 de septiembre, el Tribunal Administrativo del Tolima decidió no conceder la tutela al decir que el certificado de la terapeuta no era suficiente porque no podía acreditar que la perrita no fuera una "amenaza" para las demás personas y que supiera comportarse en público.



El hombre apeló e incluso tuvo el visto bueno de su jefe, el juez, quien manifestó que ha podido evidenciar las situaciones médicas que aquejan al funcionario, al tiempo que dijo que su desempeño ha sido destacado pues ha "colaborado para estabilizar la dependencia en su misión constitucional de administrar justicia y ha cumplido con las metas que se le han trazado".



En segunda instancia, el Consejo de Estado dijo que en este caso sí se dan las condiciones para que el hombre vaya a trabajar con su mascota, al encontrarse probado el diagnóstico médico del funcionario.



Además, dijo que no hay contraindicaciones médicas frente a la presencia del animal en el juzgado y que los compañeros de trabajo del demandante no se oponen a la medida.



"Por lo tanto, para la Sala es claro que si el actor cuenta con una condición psicológica de trastorno mixto de ansiedad y depresión que requiere, según el tratamiento dado por su psicóloga tratante, de la compañía de su animal de apoyo emocional, el Estado debe procurarle una especial protección, dado el diagnóstico que padece en su salud mental", dice la decisión.



En todo caso, el Consejo de Estado le dijo al funcionario que es su deber verificar, de manera periódica, que las condiciones de salud y sanitarias de su mascota no constituyen un riesgo para otras personas.



También deberá verificar que cuente con las vacunas que necesita, que está libre de parásitos y que no genera probables consecuencias negativas en la salud de otras personas, y "debe hacerse responsable ante eventuales daños en la infraestructura, que puedan organizarse por las visitas habituales del animal a las instalaciones del juzgado".

