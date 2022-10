"La vida es sagrada, es una obligación defenderla, y se hizo justicia". Con estas palabras celebró Sara* la decisión que la Corte Constitucional tomó la semana pasada a su favor, luego de una disputa legal con su expareja por el destino de un embrión congelado que había sido obtenido mediante fertilización in vitro antes de que se separaran. Ella quería seguir el proceso y él detenerlo.



Tal y como reveló EL TIEMPO, el alto tribunal tuvo en cuenta las particulares situaciones de Sara, dado que esta sería la última oportunidad que tendría para ser madre de manera natural, así como un acuerdo previo de la pareja que decía que ante una separación, ella tendría la decisión sobre los embriones.

El fallo también dice que el derecho de la expareja a no querer ser padre carece de peso para oponerse a la pretensión de Sara, teniendo en cuenta que había expresado su consentimiento para el proceso. Por lo que, aunque ordenó la implantación del embrión en Sara*, dijo que el hombre se puede considerar un donante anónimo y no tendrá obligaciones legales como padre.



Aunque la decisión de la Corte Constitucional dice que el embrión no puede ser considerado legalmente una persona (legalmente esto se da con el nacimiento), para Sara* el embrión, aún sin haberse implantado, es su hijo y, por eso, destacó el fallo.



"Se logró la victoria sobre la vida de mi hijo que es inocente", dijo la mujer a EL TIEMPO a través de su abogada, Ana María Idárraga, quien hace parte de la Clínica Jurídica de la Universidad de la Sabana.



Ana María Idárraga Martínez, abogada de la Clínica Jurídica de la Universidad de la Sabana. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Idárraga reveló que, tras la decisión, Sara ya acudió a la clínica en la que se realizó el proceso y ya se acordaron los pasos a seguir para cumplir la orden y realizar la implantación del embrión.



"Hablé con ella y está muy feliz. Para ella el embrión es su hijo así la sentencia diga que el embrión no es persona. Esa es una discusión que nosotras vamos a seguir dando, pero para ella es su hijo. Está muy feliz", señaló.



La abogada destacó que la Corte no haya buscado dar reglas generales en esta decisión sino que hizo un exhorto al Congreso para que se regulen las técnicas de reproducción humana asistida, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.



También señaló que ya desde el trámite del caso Sara, ella había dicho que estaba dispuesta a renunciar a las obligaciones filiales, incluso los alimentos.



"Teníamos dudas porque, tal y como reconoce la Corte, este no es un derecho de los padres sino de los hijos. Sin embargo, lo que hace el alto tribunal (al decir que Carlos* no tendrá esas obligaciones) lo recibimos. Se dejó en evidencia que se pueden buscar medidas diferentes y no tradicionales pero que son menos lesivas para prevenir paternidades y maternidades forzadas que la eliminación del embrión", señaló.



Idárraga consideró que la vía que tomó el alto tribunal es relevante porque la posición de Carlos y de la clínica era que se iba a generar una suerte de paternidad forzada en él si se permitía continuar con el proceso.



"La Corte tomó una salida en que sí, se sacrifican intereses de todos en juego, pero es la medida menos lesiva para permitir el avance de la protección de lo que nosotros consideramos una vida humana y evitando la paternidad forzada, rompiendo el lazo de filiación", explicó.



La necesidad de regulación es urgente

Hay un vacío gigante en la regulación que lleva a inseguridad jurídica para todas las partes. Como Clínica Jurídica vamos a empezar a trabajar en la que creemos que podría ser la mejor regulación FACEBOOK

Frente a la petición que la Corte hizo al Congreso para expedir una regulación integral, que incluya los detalles sobre límites, responsabilidades, consentimientos y deberes, Idárraga señaló que se esperaría que el legislativo actual, que fue renovado, sí actúe.



"El tema es muy complejo y enmarca discusiones morales, éticas, bioéticas y médicas. Espero que este Congreso tenga avances y se mueva", señaló al considerar que también se debería regular sobre el estatus jurídico del embrión.



"La Corte dice que no es persona, pero no dice qué sí es. Eso es muy importante para definir los efectos de ese estatus jurídico. Hay un vacío gigante en la regulación que lleva a inseguridad jurídica para todas las partes y que, como en este caso, una mujer tenga que pasar por dos años de procesos judiciales para lograr la implantación del embrión. Que un hombre tenga que esperar dos años para saber qué va a pasar y los médicos también con inseguridad jurídica que, incluso, podría generar responsabilidad", expuso Idárraga.



La abogada dijo que la falta de regulación sobre este tema podría llevar a que las clínicas sean las que definan ese estatus jurídico.



"Este es un tema de urgencia. Como Clínica Jurídica vamos a empezar a trabajar en la que creemos que podría ser la mejor regulación para poder presentar algunas propuestas al Congreso, con apoyo de otras ciencias porque esto no es enteramente jurídico", agregó.

