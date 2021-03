Electricaribe: Nación gana la mayor demanda internacional en su contra

El Tribunal Arbitral Internacional decidió en favor de Colombia y desestimó una demanda, por casi 5 billones de pesos, que en 2017 había interpuesto la empresa española Naturgy (antes llamada Gas Natural Fenosa) por la intervención de Electricaribe.



Gracias a esta decisión, Colombia no tendrá que pagar nada, según informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).



Esta era la mayor demanda internacional que había contra Colombia.

(En contexto: Alistan laudo en billonaria demanda contra la Nación por Electricaribe)

El director de la Agencia, Camilo Gómez Alzate, resaltó el trabajo exitoso del equipo de abogados, que les ahorró a los colombianos el pago de cerca de 4,8 billones de pesos.



La demanda tenía pretensiones por 1.547 millones de dólares más intereses y en ella Naturgy —que era el principal accionista de la empresa de energía del Caribe- argumentaba que la intervención que en 2016 hizo la Superintendencia de Servicios Públicos a Electricaribe había expropiado derechos de la compañía en el país e incumplía la protección y seguridad plena de la que se habla en el convenio de protección de inversión con España.



Por el contrario, la Nación sostenía que esa intervención fue legal y necesaria debido al mal servicio que venía prestando la empresa a los siete departamentos de la costa caribe.

(Le puede interesar: En 2020 bajaron las demandas contra la Nación en casi 20 por ciento)

Este es el caso más complejo y más cuantioso que tenía Colombia en los tribunales internacionales de inversión, explicó Gómez, quien añadió que ya están revisando el laudo completo, de más de 200 páginas, en el que queda claro que el país "no tendrá que pagar ni un solo peso".



"El tribunal validó las actuaciones del Estado colombiano, y esto es una señal clara de la seguridad jurídica que existe en Colombia para la inversión. El tribunal, en distintos apartes, consideró que conforme a las pruebas aportadas por Colombia, definitivamente no existieron motivos para admitir los argumentos de Gas Natural en este sentido", explicó el director de la Agencia.



Añadió que esto quiere decir que "Colombia actuó dentro de la buena fe, primero que todo, y en el marco legal vigente. El tribunal hizo un énfasis especial en las obligaciones que tienen los inversionistas de realizar la debida diligencia y el debido conocimiento de las normas y circunstancias de las inversiones en Colombia".



También comentó que esta decisión, que calificó como un gran triunfo para el país, envía un mensaje positivo "para la seguridad jurídica y para los inversionistas que pueden venir a Colombia como un país con seguridad jurídica".



Frente a este resultado en el tribunal arbitral el presidente Iván Duque manifestó: "Ese era uno de esos problemas que parecía no tener solución y en este gobierno trabajando en equipo logramos no solo vender la empresa bien vendida a dos operadores que están haciendo inversiones multimillonarias para mejorar la calidad; sino que este equipo de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación le da ese triunfo a la Nación, que no tendrá que pagar un solo peso y demuestran que se actuó con toda la capacidad y en defensa del interés de los colombianos".

Colombia no tendrá que pagar ni un solo peso. El tribunal validó las actuaciones del Estado colombiano, y esto es una señal clara de la seguridad jurídica que existe en Colombia para la inversión FACEBOOK

TWITTER

Desestimaron contrademanda

En este proceso también había una contrademanda de Colombia, interpuesta en 2018 contra la empresa española y con una pretensión de 1,7 billones de pesos. Al respecto, Gómez aclaró que la decisión del tribunal fue desestimar esa contrademanda por asuntos de jurisdicción.



"Cuando se presentó la demanda existía un riesgo de que el tribunal considerara que, por tratarse de inversiones en el tribunal de inversión, esta no fuera la jurisdicción adecuada. Creíamos que sí era una jurisdicción adecuada en la medida que el acuerdo entre España y Colombia de protección de inversiones —que fue la base de la demanda de Naturgy— no habla solamente de los inversionistas, sino de las partes", indicó el director de la Andje, quien añadió que en todo caso analizarán esto con más detenimiento.



Por otra parte, Gómez aclaró que, aunque contra el laudo notificado este viernes a las partes cabe un recurso de anulación, "que se da en causales muy difíciles y escasas; este triunfo no nos lo van a quitar a los colombianos".

Otras demandas internacionales pendientes

Al cierre de 2020, Colombia tenía 16 controversias internacionales pendientes, con el laudo conocido este viernes, quedan 15, con pretensiones por unos 17 billones de pesos.



De estas controversias, en cinco procesos podría haber laudos este año, la mayoría se producirían durante el primer semestre, según espera la Andje.



Esas son la de América Móvil (Claro), que demandó a Colombia argumentando que el país violó el tratado de libre comercio con México por un tema de reversión de activos. Las pretensiones del arbitraje son de US$ 1.208 millones.



Otra de los casos que se resolvería este año es la anulación a un laudo arbitral que ordenó a Colombia devolver a la empresa minera Glencore 19 millones de dólares. Tras esa decisión, la Nación pidió anular la sentencia.



Así mismo, está a la espera de laudo el caso de Eco Oro Minerales, una minera que demandó al país por la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán. Acá las pretensiones son de 736 millones de dólares.



Y otras dos demandas, una de Astrid Carrizosa y otra de los hermanos Carrizosa, por el caso de Granahorrar. Juntando ambas demandas las pretensiones llegan a 363 millones de dólares.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com