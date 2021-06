Elección del presidente del Senado sí podía hacerse virtual: Corte

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó una demanda que pretendía anular la elección virtual de la actual mesa directiva del Senado, en la cual fue elegido Arturo Char como presidente de esa Corporación y de Gregorio Eljach como secretario general por el periodo de dos años.



Según la demanda, la elección realizada el 20 de julio de 2020 de forma virtual se desarrolló, supuestamente, sin el respeto de las reglas democráticas de deliberación, presencia física en un solo cuerpo y de las subreglas de las reuniones en grupo de las mayorías y las minorías.



“Para esta Sala las condiciones especiales impuestas por el estado de emergencia sanitaria para la época en que fueron expedidos los actos de elección demandados justificaban que el Senado acudiera a las normas vigentes sobre sesiones virtuales, a partir de la remisión e integración normativa que hace su propio reglamento, con el fin de evitar que se vieran afectadas sus atribuciones de naturaleza legislativa y de control político”, dice el fallo conocido por EL TIEMPO.



En criterio del demandante, la Constitución y el reglamento del Congreso solo permitían que la sesión inaugural de esta corporación de la República fuera presencial y en un solo lugar y que, por lo tanto, solo en esas condiciones se pueden elegir a las mesas directivas. Esto, a menos que mediara una reforma al reglamento que autorice las reuniones y votaciones virtuales.



Con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez, la Sección Quinta resaltó la declaratoria del Estado de Emergencia por la pandemia del covid-19, así como el fallo de la Corte Constitucional de 2020 que señaló que ya en la normatividad colombiana había reglas que le permiten al Congreso sesionar de forma no presencial.



En criterio del Consejo de Estado, “se deduce que las sesiones virtuales, no fueron prohibidas por la Corte, como pudiera sugerirse por algunos, sino que debe entenderse como un mecanismo excepcional, sujeto a reglas que garanticen la transparencia y la participación del colectivo que integra la corporación pública”.



“Lo contrario implicaría llegar al absurdo de desconocer la contribución que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, en el campo de lo público, puede llegar a brindar en la realización de los fines del Estado, sobre todo, en tiempos como el que vivimos, donde la pandemia originada por la covid-19 ha dificultado el normal funcionamiento de las instituciones”, dice el fallo.



Citando además la Resolución 181 de 10 de abril de 2020 de la Mesa Directiva del Senado que dispuso la posibilidad de sesionar de forma no presencial, el Consejo de Estado dijo que no hubo irregularidades en la elección no presencial de los integrantes de la Mesa Directiva y del secretario general del Senado de la República.



En primer lugar, la Sección dijo que el acta que contiene esa elección no corresponde a la instalación del Congreso sino a una sesión plenaria de senado realizada después de ese evento.



“No es posible afirmar que, por cuenta de la utilización de esta modalidad virtual, hubo infracción directa de tales disposiciones”, dice el fallo.



“Por el contrario, la Sala encuentra sustento jurídico para proceder de esa manera en dos aspectos esenciales, primero, la existencia de un marco normativo que permite, sin ambages, aprovechar las herramientas tecnológicas en el desempeño de las funciones públicas en todos los órganos del Estado y segundo, la prohibición de interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público durante los estados de excepción, conforme al numeral 3 del artículo 214 de la Constitución Política”, dice la decisión.



El fallo señala que la videoconferencia “ha resultado significativamente útil durante la pandemia del covid-19, pues sin lugar a dudas son herramientas que han facilitado la continuidad de las múltiples actividades que cumplen instituciones públicas y privadas, sin desconocer el necesario proceso de adaptación y reconocimiento que ha mediado su adecuado uso y aprovechamiento”.



“En consecuencia, además de que resulta claro que los actos acusados en el caso concreto no dispusieron el traslado físico de la sede del Congreso, una interpretación sistemática y conforme a la realidad de la Carta permite comprender que también contiene disposiciones que apuntan a la continuidad del funcionamiento del Congreso en circunstancias de excepcionalidad, bajo las cuales es posible aplicar preceptos legales que integran el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones al cumplimiento de sus atribuciones constitucionales”, agrega la decisión.



