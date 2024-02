¿Podría aplazarse la elección de Fiscal? Esto dijo el presidente de la Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra Castro, se refirió en la mañana de este martes 13 de febrero, a los hechos registrados el pasado jueves en el Palacio de Justicia.



En declaraciones a medios, el magistrado señaló que a lo sucedido no se le puede quitar “la trascendencia y la gravedad” de lo ocurrido y destacó que fue “evidente que se trato de una agresión y violencia contra la Corte Suprema de Justicia y contra los magistrados”.



Frente al mensaje del presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, de aplazar la elección si se registran nuevos hechos de violencia, el magistrado Chaverra Castro señaló: “la Corte es un organismo y una corporación autónoma y soberana y será la Corte Suprema de Justicia, en el marco de su Sala Plena, la que analice las circunstancias del momento y a partir de ese análisis directamente la Corte Suprema adoptara la decisión correspondiente”, dijo.



El magistrado, volviendo al episodio del jueves, señaló que la Corte fue “sitiada” y sus accesos fueron bloqueados, lo que impidió el libre movilidad de los magistrados que estaban dentro de la corporación.



“El hecho de que el general Salamanca (director de la Policía) haya podido entrar a las instalaciones de la Corte Suprema, no quiere decir que no existía un bloqueo, que no estaba situada la Corte. Cuatro compañeros magistrados de la Corte intentaron salir de la edificación y tuvieron que devolverse porqué la Corte estaba física y materialmente bloqueada en sus salidas e ingreso”, reiteró Chaverra.



Frente al proceso que se llevará a cabo el 22 de febrero con la continuación del proceso de elección,

el presidente de la Corte Suprema indicó que se espera es que se den las condiciones.



“Cómo lo dijimos en nuestro comunicado, para que nosotros podamos adelantar nuestra sesión de manera tranquila, de manera pacífica y de manera armónica bajo unas condiciones que nos permitan en un estado de tranquilidad adelantar nuestro trabajo y el ejercicio de nuestras competencias electorales. Ese fue el llamado que, a través del comunicado, le hicimos el día jueves y le hacemos al Gobierno para que se creen las condiciones para que los jueces puedan adelantar con autonomía e independencia sus competencias”, enfatizó Chaverra Castro.



Señaló que se adelantó reuniones con las autoridades y la Policía y les pusieron de presentes sus preocupaciones. “Demandamos la adopción de las medidas que fueran necesaria para que ese día (22 de febrero) nuestras Sala Plena pueda desarrollarse en condiciones de normalidad”.



El magistrado destacó que desde lo ocurrido no ha tenido más contacto con el presidente de la República, Gustavo Petro.