El video que publicó Uribe sobre supuesta persecución a sus hijos

Afirmando que una declaración que dio el exmagistrado de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, "ratificaba" una supuesta persecución del alto tribunal a su gobierno, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez publicó en su cuenta de Twitter un video en el que habla el exmagistrado.

En el trino de Uribe se lee: "Declaración judicial del exmagistrado Francisco Ricaurte que ratifica la persecución de algunos magistrados contra mi Gobierno, mi familia y mi persona".



Y añade un video de poco más de dos minutos con una declaración del exmagistrado en una diligencia judicial. Estos hechos se habrían registrado durante la presidencia del expresidente Álvaro Uribe y no corresponderían a la actual Corte Suprema.

Declaración judicial del ex Magistrado Francisco Ricaurte que ratifica la persecución de algunos magistrados contra mi Gbno, mi familia y mi persona pic.twitter.com/IiGhyc8zg9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 8, 2021

En el video, el extogado Ricaurte habla de un debate que se habría dado en la Sala Plena de la Corte Suprema al rededor de un supuesto caso que involucraba a los hijos del expresidente Uribe.



"Un magistrado planteó un debate porque supuestamente al interior de la sala penal se le estaba montando un proceso a los hijos del expresidentes Álvaro Uribe Vélez.

Hubo un debate muy fuerte en ese sentido porque supuestamente sin tener competencia algunos magistrados auxiliares estaban montando un proceso, interceptación unas declaraciones, algo en ese sentido", se le escucha.



Añade que supuestamente ese magistrado que planteó el debate presentó su renuncia por los hechos, pero que luego "un grupo de magistrados se acercaron a él y le plantearon que la renuncia no era conveniente, que era un momento muy difícil, había unas relaciones muy álgidas entre la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo de ese momento. Ese magistrado creo que finalmente desistió de su renuncia".

Añadió Ricaurte que "alguien" propuso que el debate que hubo en la sala plena por este tema no quedara registrado en las actas "porque no le convenía a la Corte que trascendiera a la opinión pública ese tema, finalmente no sé si se aprobó o no que constara o no en actas ese debate. Pero yo recuerdo que los magistrados de la sala penal reaccionaron y dijeron que en ningún momento se estaba montando un proceso, que en ningún momento se habían hecho esas interceptaciones, en fin".



Ricaurte, quien llegó a ser presidente de la Corte Suprema, es hoy procesado por el caso de corrupción judicial conocido como el 'cartel de la toga', en el cual, según las investigaciones algunos funcionarios judiciales cobraron dineros a cambio de frenar movimientos en procesos de varias personas. Este es el caso por el que está condenado el recién deportado Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, quien habría sido clave en estos pagos ilegales en la Corte.

