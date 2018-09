Abecé del rifirrafe entre Uribe y la Corte por 'chuzadas'

Desde el viernes pasado, cuando EL TIEMPO reveló que la Corte Suprema de Justicia interceptó el teléfono del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, el rifirrafe entre ambas partes ha ido escalando al punto de que Uribe anunció que acudirá a instancias internacionales para pedir garantías en los procesos que sigue el alto tribunal en su contra.



Los abogados del expresidente dijeron que “se procederá a informar a los organismos internacionales de derechos humanos lo sucedido”.



La Corte asegura que terminó escuchando por error las conversaciones de Uribe por una confusión de teléfonos que, según ha insistido su presidente, José Luis Barceló, no es atribuible a los magistrados sino a los investigadores del CTI que apoyan los procesos que lleva la Sala Penal.

Mientras la defensa de Uribe insiste en que esa interceptación fue ilegal, la Corte dice que sus facultades le permiten adelantar ese tipo de procedimientos y por tanto no interviene líneas telefónicas por fuera de la ley.



“La Corte no interviene de manera ilegal; si lo hace, lo hace de manera legal, como lo dice la ley. Ahora se dice que hay una denuncia en contra nuestra; expondremos nuestros argumentos y la Comisión hará la respectiva investigación”, dijo el presidente del Tribunal, José Luis Barceló, en respuesta a una denuncia que interpuso el senador del Centro Democrático Ricardo Ferro ante la Comisión de Acusación.



El argumento del congresista es que "no puede pasar por alto", que "el máximo tribunal de justicia en el país diga que hubo un error. Un hecho de esta naturaleza quebranta la confianza del pueblo colombiano en la justicia.”

Las interceptaciones que por ‘error’ hicieron a @AlvaroUribeVel deben ser investigadas por la Comisión de Investigación y Acusación. Se hace necesario llegar al fondo de todo esto por el bien de la justiciahttps://t.co/b8ENtYUVzi@CeDemocratico @elespectador — RICARDO FERRO (@RicardoFerro_) 17 de septiembre de 2018

Un día después de que se conociera el documento en el que la Corte confirmó la interceptación, Uribe publicó un video diciendo que no le incomoda la interceptación. "Si esa interceptación por error llevó a que me escucharan temas relevantes para investigarme, esos temas no debieron sorprender a la Corte porque he expresado reiteradamente mi decisión de buscar pruebas sobre mi honorabilidad".

Sobre la Corte Suprema pic.twitter.com/8zQDM8rQRJ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 15 de septiembre de 2018

Sin embargo, los días posteriores a la publicación fue subiendo de tono en sus declaraciones sobre el procedimiento adelantado por el alto tribunal, acusándolo de mentiroso.

De hecho, sus abogados cuestionaron por qué el teléfono del expresidente terminó siendo 'chuzado' en un proceso contra el excongresista Nilton Córdoba. “El expresidente no tiene relación alguna con dicha investigación, así que es desconcertante que la institución (la Corte) se pronuncie sobre el tema con la mayor tranquilidad cuando se trata de una clara muestra de las irregularidades del proceso”, publicaron los abogados de Uribe.

“La Corte miente”: representante Nilton Córdoba sobre teléfono ‘chuzado’ a Uribe. Asegura que en la versión libre que entregó en el tribunal él dio su número de teléfono y no el del expresidente como dato de contacto, dice. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 18 de septiembre de 2018

Para bajar los ánimos, el lunes el alto tribunal dijo a través de su cuenta de Twitter que con la elección de los magistrados que faltaban para las nuevas salas se dará garantía a la doble instancia en las investigaciones a aforados constitucionales, incluida la del senador Uribe.

"Con la elección de cinco de los seis magistrados instructores, investigaciones penales contra congresistas pasan a Sala Especial de Instrucción, incluida la abierta contra el senador @AlvaroUribeVel y el representante @ALVAROHPRADA": mag. José Luis Barceló, Pte. @CorteSupremaJ — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 18 de septiembre de 2018

En todo caso en el proceso que adelantó la Corte con la intervención del teléfono no hay apariencia de ilegalidad. En el documento en el que le explicó a Uribe lo que había pasado le indicó que al encontrar los investigadores que no se trataba del teléfono de Nilton Córdoba se canceló la intervención de la línea, aunque como habían asuntos que podían ser relevantes para otros casos, se conservó el informe de las llamadas.



Las interceptaciones se presumen que fueron ordenadas legalmente y de buena fe, en el entendido de que se trataba del teléfono de un congresista investigado por la Corte.



A pesar del error, cuya explicación sigue generando polémica y un fuerte debate político, si la Corte halló indicios de delitos podría utilizarlas en el expediente contra Uribe. Esto no implica, en todo caso, que la defensa del expresidente no cuestione el origen de esas pruebas.

Han sido varios choques desde que empezó el proceso

Septiembre 7 de 2011

Iván Cepeda entrega testimonios a la Fiscalía, en los que figuran entrevistas a paramilitares como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien señala al expresidente de participar en la conformación de un grupo armado de naturaleza paramilitar en San Roque, Antioquia

11 de abril de 2012

El expresidente denunció a Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por presunto uso de falsos testigos en su contra. Según Uribe, Cepeda los convenció de declarar en su contra a cambio de prebendas.

17 de septiembre de 2014

Iván Cepeda presenta, en un debate en el Congreso sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia, dos declaraciones, una de Pablo Hernán Sierra García y otra de Juan Guillermo Monsalve Pineda, ambos exparamilitares que señalan a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe de haber participado en la conformación del Bloque Metro de las Accu.



En ese debate, Uribe respondió que Cepeda había ido por las cárceles de Colombia y Estados Unidos “ofreciendo dádivas” a cambio de testimonios en su contra. Uribe presentó testimonios contrarios de otros exparamilitares, Ramiro Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez.

25 de noviembre de 2014

La Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema remite a ese tribunal el proceso contra Uribe por presunta participación en conformación de grupos paramilitares. El caso llegaría a manos del entonces magistrado Gustavo Malo.

22 de abril de 2015

Los entonces magistrados María del Rosario González y Leonidas Bustos se declaran impedidos debido a que ellos fueron víctimas de las chuzadsa del extinto Das, durante el gobierno de Uribe.

16 de febrero de 2018

La Corte Suprema abre indagación contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, en uno de los giros más dramáticos del caso, pues el señalado por esos cargos era Iván Cepeda, a quien la Corte le archivó la indagación tras no encontrar elementos que probaran manipulación de su parte a los testigos que habían declarado.

22 de febrero de 2018

Según la Corte, el abogado Diego Cadena, quien presta sus servicios a Uribe, habló con el testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel el 22 de febrero, al parecer con consentimiento del Senador del Centro Democrático.



Ese día, el abogado Reynaldo Villalba, de Iván Cepeda, denuncia que un día antes, el congresista Álvaro Hernán Prada, involucrado en la misma investigación contra Uribe, pidió a Monsalve grabar un video donde se retractara de sus declaraciones. Habría tenido urgencia, pues el plazo para interponer un recurso de reposición se vencía al siguiente día, el viernes 23 de febrero. Por la denuncia de Villalba, la Corte empezó a indagar.

1 de junio de 2018

Uribe pide a su abogado Jaime Granados que retire un recurso de reposición que había presentado días atrás con la intención de anular las decisiones de la Sala Penal. El Expresidente asegura que quiere que lo investiguen rápido.

24 de julio de 2018

La Corte Suprema llama a indagatoria a Uribe y Álvaro Hernán Prada, en el marco de la investigación por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Queda instaurada la investigación formal en contra de los congresistas. Ese mismo día, Uribe anuncia que renunciará a su curul en el Senado para que su defensa “no interfiera con las tareas del Senado”.

26 de julio de 2018

Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave en el proceso contra Uribe y su hermano Santiago, pide ser acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz.

30 de julio de 2018

La renuncia de Uribe no se ha hecho efectiva, en cambio, este recusa a los magistrados que lo investigan por considerar que hay falta de parcialidad y que estos no garantizan su derecho a la defensa al infiltrar información a los medios de comunicación. Ese mismo día, en referencia a su posible renuncia al Senado, Uribe dijo que no pretendía salir de la competencia de la Corte.

30 de julio de 2018

La Corte agenda las indagatorias de Uribe y Prada para el 3 y 4 de septiembre, respectivamente. Sin embargo, ese mismo día se suspende el proceso, mientras se resuelve la recusación presentada por la defensa de Uribe contra tres magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

31 de julio de 2018

Se conoce una reunión entre el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao y Tomás Uribe Moreno, hijo de Álvaro Uribe, en la que supuestamente Henao habría admitido una llamada y chats del magistrado José Luis Barceló en los cuales este le habría dicho que el caso contra Uribe era sólido. Según Henao, en la reunión con Uribe Moreno solamente emitió un concepto jurídico.

1 de agosto de 2018

Álvaro Uribe pide que su renuncia al Senado no sea considerada por esa corporación, por “razones de honor”. Agregó que no tenía la intención de que la Corte Suprema de Justicia dejara de ser la instancia encargada de investigarlo, debido a su condición de aforado como congresista.

3 de agosto de 2018

Un abogado de Uribe, Víctor Mosquera, radicó en Washington una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que esta pidiera información sobre el proceso contra Uribe “y ratifique que es la nueva sala de instrucción la que debe llevar ese caso y no la de casación penal de la Corte Suprema”.

27 de agosto de 2018

El mismo día, Uribe desiste de recusar a los magistrados que lo investigan en la Corte Suprema para no dilatar el proceso y, después, los magistrados de la Corte rechazaron la recusación, tras asegurar que son investigadores imparciales los togados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Alberto Castro. La Corte se pronunció porque el retiro de la recusación no se hizo formal. Sin embargo, la indagatoria a Uribe siguió sin fecha.

31 de agosto de 2018

La Corte Suprema aplaza las indagatorias a Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada por considera que no se había resuelto la recusación interpuesta por Uribe, pues aunque este había anunciado su retiro, no desistió formalmente.

13 de septiembre de 2018

Uribe pide a la Corte anular las investigaciones en su contra por el caso de presunta manipulación de testigos, con el argumento de que la sala que lleva la investigación no es la competente, pues la ley de segunda instancia creó dos nuevas salas. Argumento que una de esas se debe encargar de los procesos contra aforados. Fue la segunda vez que pidió esa nulidad.

14 de septiembre de 2018

Se conoce una respuesta de la Corte Suprema a una solicitud de información de Uribe, en la que se explica que el teléfono móvil de Uribe fue interceptado por un error, pues a quien en realidad iban a interceptar era al excongresista Nilton Córdoba, por el caso del ‘cartel de la toga’, y que ese era el número de contacto del investigado. Luego, miembros de la Corte dijeron que no eran ellos quienes debían dar explicaciones, sino Córdoba, pues fue quien entregó ese número de contacto.

18 de septiembre de 2018

El magistrado José Luis Barceló aseguró que la interceptación a Uribe no fue ilegal. El mismo día, se pronunció el exparlamentario Nixon Córdoba, quien aseguró que él no registró como suyo el número personal de Álvaro Uribe Vélez.

19 de septiembre de 2018

Los abogados de Uribe Jaime Lombana y Jaime Granados aseguran que la interceptación de la Corte a Uribe es “inaudita” y que haberlo hecho es una falta “gravísima” al debido proceso. La defensa de Uribe pide acompañamiento especial a la Procuraduría y asegura que informará “a los organismos internacionales de derechos humanos lo sucedido”.

