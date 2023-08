Vía Twitter, el presidente Gustavo Petro informó que buscará sacar adelante una reforma de la justicia, que tendrá como prioridad su fortalecimiento, la lucha contra la corrupción y la cercanía con la ciudadanía.

Con sus 'reformas sociales' enredadas en el Congreso y en medio de las investigaciones por la confesión de su hijo mayor, Nicolás Petro, sobre el presunto ingreso de dineros no declarados a su campaña del 2022, el Presidente busca abrir el debate de la independencia en los altos organismos de la justicia colombiana y anunció que convocará a una comisión de personalidades para que elaboren una propuesta que llevará al Legislativo.



Entre las razones para esa reforma, Petro mencionó el fallo de la Corte Constitucional que establece la revisión del Consejo de Estado para las sanciones impuestas por la Procuraduría a los elegidos por voto.



También mencionó como justificación la reciente decisión de las autoridades de Estados Unidos en medio de las investigaciones sobre el Grupo Aval en el caso de la Ruta del Sol II y habló, por otra parte, de supuestas interferencias para que su Gobierno terne al sucesor de Francisco Barbosa en la Fiscalía, aunque aún faltan casi siete meses para que se produzca el relevo en el ente acusador.



Según la versión del mandatario, en Colombia, en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, supuestamente no avanzaron las investigaciones para el descubrimiento de sobornados que hoy son altos dirigentes políticos. Sin embargo, no mencionó nombres concretos sobre esas personas.



Hay que recordar que las investigaciones de la Fiscalía en Colombia llevaron a varias condenas, entre otras, a las de los exsenadores Otto Bula y Bernardo 'el Ñoño' Elías y la de José Elías Melo, quien era presidente de Corficolombiana, firma del Grupo Aval que era socio minoritario de Odebrecht en la Ruta del Sol II.

El caso en EE. UU.

El Presidente dijo que dicho Grupo confesó en Estados Unidos estar inmerso en la red de corrupción de Odebrecht.



Vale la pena anotar que el caso del Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de ese país contra el Grupo Aval y Corficolombiana se cerró, después de cinco años de investigaciones, sin cargos hacia ningún directivo o accionista y con multas por 60 millones de dólares, pues la ley americana impone responsabilidades a las empresas por las actuaciones de sus empleados, en este caso José Elías Melo.



En otras palabras, la admisión de la responsabilidad corporativa que hicieron las empresas se deriva de la condena en Colombia contra el expresidente de Corficolombiana y del proceso que demostró su participación en el escándalo Odebrecht, en calidad de agente perteneciente a la empresa investigada, según las normas estadounidenses.



Hay que recordar también que la intervención de las autoridades estadounidenses se realizó en atención de que se trata de una firma colombiana que cotiza en la Bolsa de Nueva York y por lo tanto está sujeta a la normas de ese país.



En casos como este, el Departamento de Justicia busca establecer primero culpabilidades de las personas naturales y después decide si cabe extender la responsabilidad a las compañías que representaban. En ese contexto, no se hallaron evidencias para formular cargos contra ningún accionista o empleado de la empresa, excepto Melo.



Además de plantear esta reforma de la justicia y de hablar de tener una Fiscalía blindada contra la corrupción, lo que de forma llamativa se produce cuando esa entidad avanza en investigaciones que generaron una crisis política por el presunto ingreso de dineros ilegales a su campaña presidencial, el Presidente también pidió que la Corte Suprema, que realiza la elección de Fiscal General, considere la posibilidad de que se designe un fiscal general ad hoc para los casos que tocan a sus familiares.*Grupo Aval hace parte de la misma sociedad empresarial a la cual pertenece EL TIEMPO Casa Editorial.