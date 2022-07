El 17 de abril de 2008, el exparamilitar Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, dijo ante Justicia y Paz que el excongresista José Arístides Andrade ordenó el homicidio de David Núñez Cala, candidato a la alcaldía de Barrancabermeja, perpetrado en 1991. Esa confesión llevó a un proceso judicial de 10 años en contra de Andrade que acabó en 2018, cuando la Corte Suprema lo absolvió.



En 2013, Andrade denunció por falso testimonio a Jaimes Mejía quien fue a juicio y fue absuelto por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga y luego, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de esa Ciudad. Por eso, la defensa el excongresista acudió a la Corte Suprema para pedir que Jaimes Mejía sea condenado.

Según la defensa del excongresista, el lío reside en que el juez de primera instancia no admitió como pruebas en el proceso las declaraciones en las que ‘el Panadero’ señalaba a Andrade de homicidio de Núñez, a pesar de que eran el centro de la acusación que presentó la Fiscalía contra el exparamilitar.



“La mencionada absolución en las dos instancias se basa en que el Fiscal no introdujo o adujo las declaraciones de Mario Jaimes Mejía que mencionó en su escrito acusatorio, en la propia audiencia preparatoria y que habían sido aceptadas por el juzgado, y que son las que provocaron la denuncia penal por falso testimonio, indicó la defensa.



La defensa también alega que en juicio por falso testimonio no se permitió que la hija de Andrade incorporara al proceso los documentos que contenían las declaraciones hechas por ‘El Panadero’.

Caso está en la Corte

Mario Jaimes Mejía fue excluido de Justicia y Paz en agosto del 2016. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Ahora, será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que resuelva esta controversia y defina si mantiene o no la absolución al exparamilitar, quien está condenado por el secuestro, tortura y violación de la que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000.



En escrito enviado a la Corte, la Procuraduría pidió mantener la absolución al indicar que tanto la Fiscalía como la representación de víctimas no actuaron diligentemente en el juicio.



“No sólo el hecho estructurante de la solicitud de declaratoria de nulidad carece del debido respaldo procesal y sustento material pues, según se observa del plenario, el delegado de la Fiscalía General no solicitó directamente del Juzgado, durante el recaudo del testimonio de la señora Claudia Andrade, que por intermedio de ella se aportarán los documentos contentivos de las precedentes intervenciones procesales del señor Jaimes”, dijo.



Según la Procuraduría, una vez pasó esto, la defensa de Andrade debió haber intervenido para insistirle al juez y a la Fiscalía y, como esto no sucedió, se pasó el momento procesal para pedir la nulidad de lo actuado.

Fiscalía reconoce error y pide anular absolución

Por su parte, la Fiscalía reconoció que el fiscal que llevaba el caso debió realizar todas las acciones tendientes para introducir en el proceso las pruebas que eran necesarias, pero dijo que el juez del caso incurrió en un “mal entendido” que impidió que las versiones libres rendidas por ‘El Panadero’ no fueran tenidas en cuenta.



“La consecuencia de ese error, equivocación, mal entendido o como se le quiera llamar, del Juez y coadyuvada probablemente por la inacción del Fiscal, no puede conducir a la negativa de obtener el acceso debido a la administración de justicia, a controvertir las pruebas y sobre todo obtener la posibilidad de conocer la verdad y que se haga justicia material, como derechos fundamentales de la víctima”, dijo la Fiscalía.



Más si se tiene en cuenta que el falso testimonio fue uno de los delitos por los cuales fue acusado en ese momento ‘el Panadero’. Por eso, el ente acusador pidió que se revoque la absolución y se declare la nulidad de lo actuado en el proceso penal para que se incluyan los medios de prueba correspondientes desde el testimonio de la hija del excongresista Andrade.



Cabe recordar que en esas versiones Jaimer, quien está condenado por ese crimen, además de mencionar a Andrade señaló a David Ravelo, un defensor de derechos humanos que aunque está condenado, ha reclamado ser inocente en todo momento y cuyo caso está ahora en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

