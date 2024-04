El fuerte regaño del Presidente de la Corte por la corrupción en el sector salud

En medio de la sesión técnica que se lleva a cabo este viernes en la Corte Constitucional para estudiar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el presidente de la corporación, magistrado José Fernando Reyes realizó un fuerte pronunciamiento con relación a la corrupción que afecta al sector salud en Colombia.

El pronunciamiento se dio luego de que el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga indicara que hay alrededor de 400 hallazgos con relación a las UPC.

“A mí me asombra y me asombra muchísimo las muy bajas, raquíticas, cifras de la Fiscalía (en investigaciones). No hay un solo proceso que esté, siquiera en etapa de imputación, todas están en estado inactivo o en indagación, es decir no hay una persona sometida a un proceso, a mí me asombra”, dijo el magistrado, quien increpó al vicecontralor el por qué no ha remitido esos hallazgos a los demás entes , a través de la compulsa de copias.

Resaltó el magistrado que la corrupción “seguirá siendo unos de los asuntos más claros por los cuales la salud no funciona en Colombia. No nos podemos quedar de manos cruzadas”, dijo el magistrado.

Calificó de grave lo que ocurre frente a la corrupción en el sector y pidió revisar las agendas de las entidades en las persecuciones de la corrupción en esta materia. “No hay una sola imputación, eso asombra”, dijo el presidente de la Corte.

Frente a este tema, el vicecontralor indicó que ya la Fiscalía le solicitó el traslado de los hallazgos.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el director general de la Adres, Félix León Martínez y el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga. Foto:César Melgarejo Compartir

“La Contraloría ha proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos 3 billones de pesos en contra de las EPS que han tenido malos manejos en relación a los recursos de la salud. Sin embargo, es cierto que se debe trabajar en conjunto con la Fiscalía y la Procuraduría para trasladar los hallazgos tanto disciplinarios como penales, producto de las auditorías realizadas”, dijo Zuluaga.

El actual jefe del ente de control señaló que se van a realizar mesas técnicas con la participación de diferentes entidades para socializar los informes presentados y discutir posibles acciones conjuntas. Además, reiteró su compromiso de seguir vigilando los recursos de salud y presentar informes detallados sobre las irregularidades encontradas.

Sesión en la Corte Constitucional sobre el sector salud. Foto:César Melgarejo Compartir

Frente al llamado del presidente de la Corte, el delegado de la Fiscalía, Luis Aldrey Pinilla Ortega, a quien el magistrado Reyes cuestionó por no investigar la corrupción en el sistema de salud, reconoció que en medio de la investigación no ha efectuado ninguna formulación, ni imputación en lo que tiene que ver con la malversación de los recursos destinados para la salud.

“Este funcionario tan solo dio cuentas de imputación en la seccional Atlántico. Es bien recibido por la Fiscalía llevar a cabo esas mesas de trabajo, de manera conjunta para conocer el informe que ha remitido la Contraloría en cuanto a los diferentes hallazgos de carácter penal, ello con el ánimo de hacer las verificaciones pendientes”, dijo Pinilla.

Manifestó que se le hará un seguimiento interno a cada una de las 44 indagaciones activas en la Fiscalía. “Este delegado acoge y así se hará el informe y la posibilidad de llevar esas mesas de trabajo”.

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET