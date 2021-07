El fallo de la Corte sobre eutanasia es un ‘hito’: demandantes

La Corte Constitucional tomó una decisión histórica y amplió la posibilidad de practicar la eutanasia en Colombia a pacientes que padezcan intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave e incurable sin que sea considerado un delito.



El pronunciamiento de la Corte se dio a la hora de estudiar la demanda presentada por el Secretario de la Juventud de Medellín, Alejandro Matta, y el ciudadano Daniel Porras, quienes celebraron la decisión.



Matta y Porras demandaron el artículo 106 del Código Penal sobre el homicidio por piedad alegando que el delito impedía acceder al derecho fundamental a la muerte digna a quienes se encuentren en circunstancias extremas y padecen sufrimientos internos, sin posibilidades reales de alivio, fruto de lesiones corporales o enfermedades graves, siempre que no se encuentren en estado terminal.



Ese elemento era clave dado que, desde 1997, la misma Corte Constitucional había permitido la eutanasia pero a pacientes terminales. Ahora, el alto tribunal, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, les dio la razón a Matta y a Porras en una decisión que asegura que “no puede obligarse a una persona a seguir viviendo, cuando padece una enfermedad grave e incurable que le produce intensos sufrimientos, y ha adoptado la decisión autónoma de terminar su existencia ante condiciones que considera incompatibles con su concepción de una vida digna”.



En un comunicado de prensa, Matta y Porras explicaron que su intención fue la de abrir “una discusión sobre el ejercicio de la libertad, autonomía y autogobierno sobre el cuerpo, bajo una lógica de protección de la vida digna”.



“El Estado debe permitir que, con autonomía, los ciudadanos puedan decidir sobre la prolongación de su vida, interpretando con solidaridad y misericordia la situación de las personas que se encuentren bajo intensos sufrimientos, provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, ya que es una obligación constitucional respetar la legislación que sobre el propio destino cada ciudadano le da a su vida” dijeron.



Y añadieron: “el fallo de la Corte constituye un hito, que honra la memoria de Carlos Gaviria Díaz, quien defendió radicalmente la posibilidad de optar por una muerte digna si la persona juzga abrumador su padecimiento y no lo considera deseable ni compatible con su propia dignidad. El mandato de la Carta es erradicar toda crueldad a la que un individuo sea obligado”.



Matta y Porras aseguraron que festejan “que la Corte Constitucional siga avanzando en la ampliación de la autonomía de los ciudadanos sobre su cuerpo, especialmente cuando no se afectan derechos de terceros”.

Tras conocerse el fallo, Camila Jaramillo, investigadora de laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), dijo que esta sentencia no solo abre la puerta al ejercicio de este derecho a muchas personas con diagnósticos diversos como la ELA, Alzheimer o Parkinson “sino también a enfermedades mentales, una discusión que todavía no hemos abordado seriamente en Colombia”.



"Es importante también mencionar que dentro de las barreras que identifico la Corte para el ejercicio del derecho a la muerte digna a través de la eutanasia, aparte de la enfermedad terminal, está la falta de acción del Congreso de la República y la falta de garantía en temas como: la suscripción de documento", dijo Jaramillo a EL TIEMPO.



