Las claves del fallo de la Corte para personas que solicitan pensión por invalidez

Nuevamente la Corte Constitucional fijó su posición con relación a las personas que solicitan pensión por invalidez.



En reciente decisión del alto tribunal amparó los derechos a la seguridad social y a la vida digna de un hombre, quien presentó una acción de tutela en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y la empresa Elite Plus Servicios Integrales S.A.S.. debido a que estas le negaron el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez pese a contar con un dictamen de pérdida de capacidad laboral del 74.1 por ciento.

Según la Sala Octava de Revisión, la entidad Protección expuso que “no podía reconocer la pensión de invalidez”, pero sí realizar una devolución de saldos, puesto que existían meses de cotización que se encontraban en mora de pago por parte de Elite Plus.



Por lo anterior, el hombre solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social y vida digna, pero los jueces de primera y segunda instancia declararon improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad.



La Sala Octava de Revisión, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, revocó las decisiones de instancia y, en su lugar, amparó los derechos invocados por el accionante.

La medida fue ordenada por la Corte Constitucional. Foto: Cortesía Corte Constitucional

Cristina Pardo, magistrada de la Corte. Foto: Corte Constitucional

“La Corte consideró que Protección desconoció el precedente jurisprudencial sobre el allanamiento a la mora patronal al condicionar el reconocimiento de la pensión de invalidez a que Elite Plus acreditara el pago de los aportes a pensiones”, señaló la Corte en un comunicado.



La Sala determinó que Protección vulneró los derechos fundamentales del ciudadano “al trasladarle las consecuencias negativas del incumplimiento de Elite Plus de pagar los aportes a pensiones, y su propia obligación como administradora de fondos de pensiones, de cobrar esos aportes”.



Por otro lado, para la Corte el fondo tuvo conocimiento del aporte extemporáneo que hizo el empleador respecto de los meses faltantes y, pese a ello, no realizó las gestiones para superar esa situación y conseguir el recaudo.

Es por ello que la Corte le ordenó a Protección emitir un acto administrativo en el que reconozca y ordene el pago de la pensión de invalidez al hombre, así como el pago del retroactivo.



Del mismo modo, solicitó a la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del Trabajo que verifique y adopte todas las medidas para asegurar que la empresa Elite Plus esté al día con su obligación de pagar los aportes a salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensación de todos sus empleados.

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

