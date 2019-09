¿Quién es Hernán Sierra, el 'ex-para' que testificará contra Uribe?

En un mes el exjefe paramilitar del frente Cacique Pipintá, Pablo Hernán Sierra, asistirá a la Corte Suprema de Justicia para dar su declaración en el proceso que ese alto tribunal sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos para que cambiaran sus versiones en las que lo relacionan con el paramilitarismo.



Uribe, investigado por fraude procesal y soborno, tendrá que asistir el próximo 8 de octubre a una audiencia en la que fue llamado a indagatoria. Pero seis días antes, ante la Sala de Instrucción que lleva el proceso, estará Sierra quien, según fuentes, prometió entregar una declaración contra el expresidente Uribe.



Sierra, quien no se desmovilizó en el proceso de Justicia y Paz afirmando que políticos y empresarios le habían pedido no entregar las armas para que les cuidara sus fincas, le envió a la Corte un memorial en el que asegura que en su declaración dará a conocer toda la información que tiene contra Uribe y las supuestas presiones a testigos (desmovilizados de las Autodefensas) para que no lo relacionen con paramilitares.

No es la primera vez que Sierra, quien está preso en la cárcel de Cómbita, declara en contra del expresidente. En el 2011, en una entrevista que le dio al senador del Polo Democrático Iván Cepeda, Sierra dijo que a finales de los 90, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, "en la hacienda Guacharacas (de la familia Uribe Vélez) surgió el grupo que dio origen a esa estructura del bloque Metro".

Según Sierra, "los señores Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, el señor Santiago Gallón Henao, el hermano de este, Pedro Gallón, los hermanos Luis Alberto Villegas Uribe y Juan Guillermo Villegas Uribe eran los jefes y los creadores de esa estructura".



Sierra también le ha dicho a la justicia que hizo parte del Bloque Metro de las Autodefensas, estructura a la que entró en 1995 y que antes de entrar a ese grupo ilegal, en 1993, supuestamente aspiró a la alcaldía de Santo Domingo "avalado por el movimiento Unionismo del doctor Luis Alfredo Ramos". El exgobernador Luis Alfredo Ramos está pendiente de que la Corte Suprema tome una decisión en el proceso que se abrió en su contra por 'parapolítica', y determine si es culpable o inocente.



Sierra también le contó a la Corte en el pasado que "la subasta ganadera realizada el 9 de febrero de 2002, para apoyar la campaña presidencia de Álvaro Uribe Vélez, la organizó él con el apoyo de Hernando Montes (presidente de Asogán)".



El exjefe paramilitar también le ha dicho a la justicia que entre 1995 y 1996 la guerrilla del Eln hurtó 600 cabezas de ganado y unos caballos de paso fino y quemó la hacienda Guacharacas de los hermanos Uribe Vélez. Reiteró que "ese lugar fue la base principal de operaciones del bloque Metro" y que "la Convivir El Cóndor, creada por decreto de la Gobernación de Antioquia, auspició la actividad ilegal de esa organización".



Según Sierra, la masacre de San Roque, que ocurrió el 13 de julio de 1996, en la que hubo cuatro muertos, y otra ocurrida el 14 de septiembre de 1996, en el corregimiento del Nus, se dio "por comprar caballos hurtados en Guacharacas, cuyos cuerpos nunca aparecieron".



El exjefe paramilitar también es uno de los que le ha dicho a la Corte que supuestamente Juan Guillermo Monsalve, otro exparamilitar, y su familia habrían sido presionados por personas cercanas al expresidente para que Monsalve se retractara de los señalamientos que ha hecho en su contra por supuestos vínculos con las autodefensas. Precisamente el proceso que la Corte abrió contra Uribe se dio puntualmente por las supuestas presiones a Monsalve.



Las declaraciones que Sierra ha dado le han generado dos investigaciones penales por calumnia. Uno de esos casos fue archivado y en el otro fue absuelto, decisión tomada en primera instancia por un juez y en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín. Como esa decision fue apelada, el caso está en casación en la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá que tomar una decisión final.



La defensa de Uribe siempre ha sostenido que Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve son testigos mentirosos que tenían intereses para incriminar al expresidente y que supuestamente fueron presionados por Cepeda. También ha dicho que cuando Sierra le dio su declaración a Cepeda en el 2011, "estaba requiriendo al dar su declaración su inclusión en la ley de Justicia y Paz".



Los abogados del senador Uribe también han dicho que supuestamente Sierra recibió beneficios como un cambio de prisión por las declaraciones que dio en su contra.



En febrero del año pasado la Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia de Uribe contra Cepeda al afirmar que quien presionaba testigos no era el senador del Polo, sino que las pruebas indicaban que, supuestamente, el que incurría en esa práctica para cambiar testimonios era el expresidente Uribe.



