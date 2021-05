Consejo de Estado pide ajustar contratos de software de escrutinios

La Sección Quinta del Consejo de Estado exhortó a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que, de aquí en adelante, incluya en los términos y condiciones de los contratos relacionados con el software de escrutinios de las elecciones, las reglas sobre los plazos para hacer ese procedimiento.



En concreto, “el respeto estricto de los horarios establecidos para el cumplimiento de las funciones de las comisiones escrutadoras". Además, se exhortó a la entidad para que se haga "la debida digitalización del formulario E-14 en las elecciones legislativas”.



(Le puede interesar: Las demandas que podrían sacar de sus puestos a senadores en 2021)

Este mismo exhorto ya lo había hecho el alto tribunal en sentencias del 8 de febrero de 2018 y del 11 de marzo de 2021, "para efectos de que se cumplan con rigor los horarios del procedimiento de escrutinio fijados por el legislador, lo que permite un mayor control de la actuación de las autoridades electorales, en general, y de los registros electorales, en particular".



El pronunciamiento conocido por EL TIEMPO se dio a la hora de negar las pretensiones de varias demandas que buscaban la nulidad del formulario de escrutinios E-26 que computó el resultado final de las votaciones a la Cámara de Representantes en el Valle y, como consecuencia, declarar la elección de Guillermina Bravo por el partido político MIRA.



La demanda decía, entre otros, que se habían presentado irregularidades en el la aplicación de los protocolos de seguridad en relación con el procesamiento de datos electorales de preconteo, escrutinio y digitalización, para las elecciones de Congreso y a la Presidencia de 2018.



(Le puede interesar: Piden investigar si hubo fraude en Bogotá en elecciones a Senado)



En concreto, argumentaron que la Unión Temporal a cargo del sistema de escrutinio desarrolló dos aplicativos del software “ConVoto” (ahora “T.vote”) y “Kronos”, que fue el empleado para la circunscripción del Valle del Cauca, por lo que se generaron dos tipos de archivos LOG, siendo, en su criterio, el primero el más seguro.

No existe prueba para demostrar que el software Kronos utilizado por la Registraduría en las elecciones para el Congreso 2018-2021 haya sido objeto de sabotaje FACEBOOK

TWITTER

Las irregularidades habrían sido la "inobservancia de los protocolos de seguridad de obligatorio cumplimiento", la "avería del computador utilizado por la comisión escrutadora auxiliar en la zona 2 del Municipio de Buga" y la "alteración del número de sufragantes que consta en los archivos LOG", entre otros.



Con un examen pericial sobre el software, la Sección Quinta concluyó que no hubo tales irregularidades ya que el software Kronos utilizado para los escrutinios en el Valle del Cauca, "sí satisface tales exigencias, lo que conlleva a que se desestimen las pretensiones del actor frente a este cargo principal, al no haber demostrado ninguno de los actos de sabotaje alegados".



"No existe prueba o convergencia de indicios que tengan la entidad suficiente para demostrar que el software Kronos utilizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en las elecciones para el Congreso de la República 2018-2021 haya sido objeto de sabotaje, en cuanto la sola circunstancias de que el escrutinio se extienda unos minutos más allá del horario establecido no acarrea per se su nulidad", señaló el Consejo de Estado.



(Le puede interesar: La pelea de un excandidato al Congreso por una multa de $ 13 millones)



El alto tribunal reiteró que la digitalización y visualización del acta de escrutinio de jurados de votación (E-14) no era una una exigencia en el contrato para las elecciones del Congreso, pero consideró "menester incluir esta cláusula en la contratación del software de las próximas elecciones legislativas para dar fiel cumplimiento a la ley 1475 de 2011".

Facebook Twitter Linkedin

Fachada del Palacio de Justicia. Foto: Diego Santacruz / Archivo EL TIEMPO

'No hubo manipulación del software'

No se advierte vicio alguno en el proceso de escrutinio de las elecciones al Congreso de la República 2018-2022, específicamente en el Valle del Cauca FACEBOOK

TWITTER

Sobre una supuesta modificaron de más de 30 registros en un mismo minuto, los expertos dijeron que es posible realizar la actualización de la información de una mesa para varios candidatos y grabar todas las modificaciones en un mismo instante de tiempo, por lo que tal actividad no resulta anormal, ni mucho menos fraudulenta.



Sobre supuesto bloqueo de los accesos y modificaciones en horarios no permitidos los peritos señalaron al Consejo de Estado que se hicieron "búsquedas específicas con el fin de determinar archivos de log que contuvieran registros de eventos fuera del horario de escrutinio determinado por la norma antes mencionada y, como resultado, advirtieron que 75 archivos contenían registros de eventos en horario no permitido".



(Le puede interesar: La historia de la entrega errónea del cuerpo de un indígena asesinado)



Para la Sección Quinta, esto "no implica necesariamente que el sistema de votación, información, trasmisión o consolidación de los resultados de las elecciones a la Cámara de Representantes del Valle del Cauca haya sido objeto de sabotaje, pues como ya se indicó, el software no poseía ninguna limitación técnica ni contractual que lo obligara a restringir su funcionamiento en una franja de tiempo determinada y, además, no se logró probar algún tipo de fraude".



El alto tribunal señaló que se hicieron esfuerzos para poder practicar una inspección judicial al software para poder determinar posibles alteraciones en el código fuente, interceptación de información, intrusión remota no autorizada, intervención o manipulación del sistema por personas autorizadas en horarios no establecidos, "las entidades públicas llamadas a colaborar con su práctica manifestaron, por diferentes motivos, la imposibilidad material de realizar el acompañamiento en las pruebas de vulnerabilidad".



Pero, se trasladó a este proceso un informe del CTI adelantado en el proceso penal en el que se concluyó que el software sí ofrece condiciones de seguridad para el acceso y registro de datos electorales.



Con ese documento, la Sección Quinta dijo que "no se logró probar algún acto de manipulación, orientado a alterar y/o modificar de manera injustificada los resultados electorales como consecuencia de la no aplicación de los protocolos establecidos para el manejo de seguridad informática, convenidos en el contrato 055 de 2017 y la Resolución 4173 del 20 de mayo de 2016, debido a que no se advierte vicio alguno en el proceso de escrutinio de las elecciones al Congreso 2018-2022, específicamente, para la Cámara de Representantes del Departamento del Valle de Cauca".



(Le puede interesar: Ordenan reparar a viuda del coronel Guevara, muerto en cautiverio)

Algunos cambios en mesas no afectaron resultado final

Facebook Twitter Linkedin

Decisión elección representantes Valle 2018. Foto: EL TIEMPO

De otro lado, el Consejo de Estado señaló que si hubo diferencias entre los formularios E-14 y E-24 en 1.107 mesas, que equivalen a 1.944 registros. Y que hubo diferencias del 10% o más entre la votación obtenida por el partido MIRA para la Cámara de Representantes y el Senado de la República.



Pero indicó que esto no tiene "la suficiente incidencia para cambiar el resultado electoral enjuiciado, puesto que tanto el partido político MIRA como Colombia Justa Libres, a pesar de las variaciones que hubo en la votación, no les alcanzaron los votos para hacerse acreedores a una de las 13 curules en disputa".



(Le puede interesar: Críticas a decreto de Gobierno que cambia reglas de reparto de tutelas)

​

"Así entonces, la Sala concluye que la composición de los Representantes a la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca, período constitucional 2018-2022, queda de la misma manera en que se declaró en el Formulario E-26CAM del 19 de julio de 2018 y el Acuerdo 004 de 18 de julio de 2018", agrega la decisión.



ALEJANDRA BONILLA MORA

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

En Twitter: AlejaBonilla