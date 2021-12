El 4 de octubre de 2009, sobre las 10 de la noche, el ganadero Braulio José Barrera López y su esposa Nancy Omaira Fernández se encontraban en su finca - ubicada en la zona rural del municipio de Sabanalarga, Casanare - cuando fueron atacados con armas de fuego por miembros del Ejército Nacional.



El hombre murió y la mujer quedó gravemente herida. Más de 14 años después, los procesos judiciales por este crimen siguen.



En un fallo conocido apenas hasta ahora, pero que es de septiembre pasado, el Consejo de Estado condenó a la Nación por el hecho tras advertir que un grupo de once militares ingresaron a la casa en un operativo irregular en el que no se identificaron, les dispararon a las víctimas por la espalda y usaron capuchas. Ante ello, las víctimas trataron de huir del lugar.



“La actuación de los militares fue abiertamente arbitraria, ilegal e infundada, vulneró la vida e integridad de quienes, indefensos, habitaban el predio. Debe advertirse que no se demostró que las víctimas hayan usado un arma de fuego en contra de los militares, recuérdese que en el informe pericial efectuado por miembros de policía judicial se consignó que solo se evidenciaron vainillas de proyectiles de armamento tipo fusil, equipo usado por los miembros del Ejército”, dice el fallo del alto tribunal.



“La falla (en el servicio) no solamente se encuentra verificada en la ejecución de un operativo sin orden previa, sino que en su actuar quedó acreditado el uso arbitrario de las armas de dotación sin que mediara juicio alguno de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, el escenario es a todas luces contrario a los postulados de garantía de los derechos humanos”, agrega la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado que ordenó una indemnización en favor de la víctima.



De otro lado, el proceso penal en contra de nueve de los uniformados está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de los soldados Édgar Orley Buitrago Martínez, Luis Oscar Angulo Pai, Gerson Yiber Villamarín Corrales, Luis Ariel Torres Aguilar, Luis Alberto Bacares Pérez, Luis Alberto Álvarez Ortega, Jesús Antonio Vargas Amaya, Celio Héctor Jesús Moreno Rojas y Álvaro Javier Romero Cortés.

Los militares pertenecían al Batallón de Infantería 44 ‘Ramón Nonato Pérez’, asentado en Tauramena, y fueron acusados por la Fiscalía Sexta Especializada de Yopal por el delito de homicidio en persona protegida y condenados en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal en septiembre de 2018 y absueltos, en segunda instancia, en noviembre de ese año, por el Tribunal de Yopal.



El Tribunal tumbó la condena al advertir que hubo vicios en el interrogatorio dictado a un investigador de la Sijín de la Policía que llegó a la escena del crimen y relató cómo encontró los cadáveres, entre otros elementos claves como las armas usadas, porque supuestamente él mismo no quedó grabado correctamente. Ahora, el caso está en casación en la Corte Suprema de Justicia.



En recurso conocido por EL TIEMPO, la Procuraduría solicitó a la Corte ratificar la condena al estimar que la sentencia que los absolvió se dictó sin tener en cuenta todo el material probatorio que indicaba que “los militares en un procedimiento abiertamente irregular, torticero y mendaz, dispararon sus armas de dotación contra la vivienda ubicada en la finca de la pareja víctima del delito y en que resultó muerto Braulio José y gravemente herida su esposa Nancy Omaira”.



Por su parte, la Fiscalía le pidió a la Corte que declarar la nulidad de lo actuado en el proceso a partir de la fase de alegaciones finales, inclusive para remediar los errores señalados sobre la prueba, a fin de que el Tribunal pueda conocer todo el testimonio del perito balístico.



“Eso impide conocer información relevante relacionada con la compatibilidad de las vainillas encontradas con el armamento asignado al pelotón comandado por el cabo Rivas; si es posible o no deducir la acción de varios tiradores a partir de la trayectoria de los disparos; si es posible deducir que se hubiera utilizado otros fusiles además de aquél con el que se encontró compatibilidad con una de las vainillas halladas en el lugar de los hechos, entre otros”, dijo la entidad.

