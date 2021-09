El debate por la despenalización del suicidio médicamente asistido

A finales de julio pasado, la Corte Constitucional tomó una histórica decisión al ampliar el derecho a morir dignamente y permitir que los profesionales de la salud puedan practicar la eutanasia a pacientes que así lo soliciten, que estén en intenso sufrimiento psíquico o físico por cuenta de una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable.



Una demanda que acaba de ser admitida por el alto tribunal busca ahora poner el debate en la mesa sobre el suicidio médicamente asistido (SMA) ya que hoy es un delito inducir a otra persona o apoyarla a quitarse su propia vida si está en esas mismas condiciones.



Así lo dice el inciso segundo del artículo 107 del Código Penal que da entre 16 y 36 meses de cárcel a quien induzca o apoye a una persona a suicidarse con la intención de poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal grave o incurable.

Luis Correa Montoya y Camila Jaramillo Salazar del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DescLAB, le pidieron al alto tribunal condicionar dicho artículo para habilitar lo que a nivel mundial se entiende como el suicidio médicamente asistido, como uno de los mecanismos para garantizar el derecho a morir dignamente, en el que el paciente es quien ejecuta la acción de acabar con su vida.



La demanda conocida por EL TIEMPO propone que dicho procedimiento pueda ser practicado como mecanismo constitucionalmente protegido y sin castigo penal cuando se cumplan cuatro requisitos: que la persona haya manifestado el consentimiento libre, inequívoco e informado; que la persona esté debidamente diagnosticada con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable; cuando la persona que experimenta intensos dolores físicos o psíquicos que sean incompatibles con su idea de vida digna; y cuando la ayuda o asistencia la preste un profesional de la medicina.



La acción judicial además pide a la Corte exhortar al Congreso para que legisle sobre el derecho fundamental a morir dignamente y que el Ministerio de Salud reglamente el suicidio médicamente asistido en un proceso de participación ciudadana amplio, con organizaciones sociales, y no solo con entidades médicas.



DescLAB busca que se reconozca el SMA como uno de los procedimientos constitucionalmente protegidos para acceder a una muerte digna, en conjunto con la eutanasia, la adecuación del esfuerzo terapéutico y el acceso a cuidados paliativos, que son, estos tres últimos, legales en Colombia.



Los cuidados palitativos son un conjunto de prestaciones médicas y asistenciales orientadas a mejorar la vida de la persona a través de un tratamiento integral del dolor. El esfuerzo terapeútico implica que una persona por sí misma o a través de terceros se niegue o desista de recibir tratamiento médico para que la enfermedad siga su curso natural hasta la muerte. Y la eutanasia se trata de que los pacientes puedan acceder a la muerte con ayuda de un profesional de la salud.



La demanda asegura que, al penalizar el suicidio médicamente asistido, el Congreso vulneró el derecho a morir dignamente, el derecho a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad al impedir el acceso a una ayuda médica para que las personas que así lo desean, puedan poner fin a sus propias vidas de manera segura, acompañada y protegida. En su criterio, esta prohibición también vulnera el principio de solidaridad social y el derecho de los profesionales de la medicina a escoger y ejercer su profesión libremente.



“Al impedir que las personas puedan acceder al suicidio médicamente asistido, el Legislador, termina por imponer una idea inconstitucional de vida por medio de la cual busca proteger solamente la existencia biológica e imponer inconstitucionalmente la obligación de vivir”, dice la demanda de 59 páginas que fue admitida por el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo. Para los demandantes, la Corte debe resolver la tensión existente en tanto que hoy es posible la eutanasia en ciertos requisitos, pero no es viable el suicidio asistido en esos mismos casos.



“Algunas personas pueden preferir la eutanasia, unas veces porque no pueden causar su propia muerte y otras veces porque no quieren. En otros casos, las personas prefieren poner ellas mismas fin a sus vidas (suicidio médicamente asistido) y al hacerlo buscan tener la ayuda necesaria para lograrlo de forma segura, acompañada y protegida”, dice la demanda. Para DescLAB es claro que la legalización del SMA va a permitir tener mejores servicios de salud, de cuidados paliativos, de atención en salud mental.



Procesos penales por ayuda al suicidio.

“Cinco años de seguimiento a la eutanasia en Colombia nos han mostrado que aunque el sistema de salud tiene dificultades y retos, cuando las personas quieren acceder a una muerte digna, eso es una cualificación de otros servicios de salud”, indicó a EL TIEMPO Lucas Correa.



Correa señaló que si bien muchas veces se piensa que hablar de suicidio alienta a las personas a realizarlo, esto no es más que un mito que se replica y que sí logra que las personas que quieren hacerlo, “lo hagan de manera solitaria, dolorosa, poco protegida, con alto impacto en la salud mental de sus familiares o red de apoyo”.



“Cuando se legaliza el SMA logramos un proceso transparente, acompañado, protegido y seguro y por tanto, quien finalmente quiere hacerlo, va a tener este acompañamiento”, agregó Correa.



Hoy, el SMA es legal en Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Australia, España, Alemania y en algunos estados de Estados Unidos. Aunque el caso apenas inició su curso en la Corte Constitucional se prevé un fuerte debate, tal y como sucedió con la eutanasia.



Por el delito de inducción y/o ayuda al suicidio, que es como está contemplado hoy en el Código Penal este asunto, ya que no hay regulación sobre el SMA como tal, DescLAB reportó 125 casos de procesos investigativos entre el 2010 y el primero de agosto de 2021.



De esos casos, el 29 por ciento está activo (37 casos) y el restante 71 por ciento está inactivo (88 casos). Y solo uno tuvo captura y condena, mientras que hay tres más en imputación de cargos y uno en acusación.



El TIEMPO habló con Diana Rocío Bernal Camargo, codirectora de la Especialización en Derecho Médico Sanitario y de la Maestría en Bioderecho y Bioética de la Universidad del Rosario, quien hace un llamado a diferenciar en este debate la inducción al suicidio de la ayuda.



“Sobre la inducción al suicidio, desde el punto de vista bioético, podría pensarse en una problemática sobre la autonomía real del paciente", dijo al explicar que en estos casos hay un tercero que es determinador de la conducta que podría afectar la voluntad real del paciente.



Según explicó, no pasa lo mismo con la petición de ayuda ya que, si pasa la propuesta de los demandantes, se necesitaría un acto voluntario y expreso de sus deseos para poder seguir adelante.



Por eso, Bernal solo apoya una eventual despenalización del suicidio asistido, pero no de la inducción al suicidio, acciones que hoy en el Código Penal están contempladas en un solo delito. Y lo apoya siempre y cuando se dé cabida a que sea un suicidio médicamente asistido para que quede claro que solo se blindaría a profesionales de la salud que hagan el acompañamiento y no a cualquier persona.



"La inducción es llevar a que el paciente tome la decisión y eso es interferir en la voluntad del paciente", insistió Bernal quien, en todo caso, asegura que es posible que la Corte termine inhibiéndose y no emita un pronunciamiento de fondo. Eso sí, la experta jurista estima que el escenario que propone esta demanda, más la reciente decisión del alto tribunal sobre la eutanasia, evidencia una necesidad de reglamentar el derecho a morir dignamente en todos sus componentes.



“Un proyecto de ley integral para eliminar barreras administrativas y unificar todo este asunto”, indicó al señalar que en algún momento se tendrá que precisar las condiciones sobre el derecho a morir dignamente de menores de edad y en relación con las personas en situación de discapacidad.



A su turno, el director de la Fundación Colombiana de Éticas y Bioética, Vicente José Carmona, le dijo a EL TIEMPO que facilitar a una persona a que se quite la vida, no es ayudarle. “La disminución de penas a quienes de algún modo facilitan la destrucción de seres humanos que sufren, es un modo de negar que ellos mantienen su dignidad sin que el sufrimiento la mengüe”, dijo.



En su exposición, nada justifica la eliminación de la vida de una persona, así padezca intensos sufrimientos; y hacerlo es una conducta que atenta contra la dignidad humana que, citando a la Corte Constitucional, es elemento fundante del Estado.



“Rechazamos desde todo punto de vista la comisión de un delito en contra de la integridad humana y mucho más que se atente contra la vida, que es un derecho fundamental por excelencia, de toda persona, tal como afirma la Constitución en su artículo 11: 'el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte'”, dijo Carmona.



“Es contrario a la medicina imponer un acto no médico para que lo practiquen profesionales de la Medicina. El Juramento Hipocrático desde la antigüedad, nos compromete a no hacer daño a seres humanos. La persona que acude al médico y a una Institución prestadora de servicios de salud (IPS) por enfermedad, quebranto, sufrimiento y dolor debe recibir todo lo conocido sin desproporción, ni encarnizamiento, ni obstinación, ni futilidad”, señaló.



Según la Fundación, “la limitación del esfuerzo terapéutico y la voluntad anticipada en el marco del respeto a la vida de cada ser humano, respaldadas o no por documentación, son herramientas y canales de comprensión y acuerdo que sirven de puntos de encuentro razonables entres los pacientes, sus familias, los médicos y quienes trabajan con ellos en las IPS".



"El respeto y enaltecimiento de la dignidad del paciente que padece una enfermedad crónica o irreversible o muy sufrida sea o no terminal, siempre radica en el óptimo servicio y la excelente atención centradas en un enfoque terapéutico de alta calidad humana y científica; en sintonía con el adecuado manejo familiar y social”, agregó Carmona.



