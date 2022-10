La magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, criticada por sus vínculos con el Ejército, habla de los casos Uribe y Benedetti, de los que le ha tocado ser ponente. Explica cómo fue que se los quitaron, pero aclara que en el caso del embajador Benedetti, todavía tiene varios más por resolver.

Usted era mayor del Ejército. ¿Por qué resolvió mezclar el servicio militar con el de abogada ante la Corte Suprema de Justicia?



Pues la respuesta es bien lógica. Yo antes que ser militar fui abogada, y desde los inicios de mi carrera siempre quise ser magistrada. Cuando entré al Ejército fue justamente a ser juez. Nunca fui combatiente. A la Justicia Penal Militar se le empezaron a exigir los mismos requisitos que a la justicia ordinaria. Era necesario tener una formación militar para poder entender lo que estaba investigando y juzgando, pero nunca ejercí mando.



Se dijo en su contra, y aún se lo achacan, que usted no podía ser la investigadora del caso Uribe, porque su superior jerárquico, como comandante general de las Fuerzas Militares cuando usted prestaba servicio, era el presidente Álvaro Uribe…

Fue causal de recusación; realmente inexistente en el ordenamiento jurídico colombiano, como es la teoría de la apariencia de imparcialidad. Las causales de recusación e impedimentos son taxativas, luego fue una falacia creada para separarme del caso del expresidente Álvaro Uribe. He sido a la única persona en la historia judicial de este país a quien le han aplicado esa causal inexistente en el ordenamiento jurídico.



¿Cuando la Corte la eligió sabía que usted venía de ser abogada del Ejército?



De hecho, mi carta de presentación era justamente esa: que era militar, mayor del Ejército. Sobre ello quise generar recordación. Distribuí a los 23 magistrados mi hoja de vida, para que todos la tuvieran, porque había algunos que ni siquiera me habían recibido. Todos la tuvieron en la mano.



¿Y qué era lo primero que saltaba a la vista en su hoja de vida, por si les daba pereza leerla?



Lo primero que se ve en el párrafo es ‘mayor del Ejército, en servicio activo; juez de Instrucción Penal Militar’.



¿Cómo explica entonces, magistrada, que una vez escogida, algunos de sus compañeros se hayan dedicado a hacerle tan mal ambiente? ¿Razones políticas?



No. De egos.



¿De egos? ¿Por ser mujer? ¿O por ser mujer proveniente de las Fuerzas Militares?



Por todas las anteriores, pero, además, porque era la más visible. Yo siempre pongo el ejemplo de ser el ‘perro a cuadros’. De rara procedencia, nadie imaginaba que llegara a la Corte. Los medios de comunicación se centraron en mí y además era la menor de todos. Son conjeturas mías: los periodistas, cuando se hacía una rueda de prensa, se enfocaban en preguntarme cosas a mí, y de pronto a ellos no… creo que pudo causar algo de molestia. Pero, adicionalmente, algunos días después resulté la escogida en el reparto del caso de Uribe, que era el más sonado en ese momento.



Ya vamos para allá. ¿Cuánto lleva usted en la Corte?



Cuatro años.

¿Y cuáles han sido los casos más emblemáticos que le ha tocado lidiar en estos cuatro años?



Todos han sido igual de importantes. Lo que pasa es que unos han sido más polémicos que otros, y han estado en los medios de comunicación en los últimos meses. Primero, obviamente, fue el caso de Álvaro Uribe.



¿En el que a usted le correspondía hacer qué?



Investigar el caso de los testigos, de supuestos sobornos, etcétera.



Y a algunos de sus compañeros les pareció que como el expresidente había sido comandante de las Fuerzas Militares, era imposible que usted fuera imparcial…



Exactamente. Eso, cuando supuestamente comenzaron a descubrir ‘mi origen’, les incomodó. Y no sé si les incomodó o fue el pretexto, pero el caso es que mi condición de militar fue la causa para que me separaran del caso Uribe.



Y la separaron…



Con base en un silogismo extraño. El de que ‘el Ejército quiere a Álvaro Uribe, Cristina Lombana pertenece al Ejército, luego Cristina Lombana quiere a Uribe’…

Pero ¿no dizque sus compañeros en la Corte sabían perfectamente de dónde venía usted y, a pesar de todo, la avalaron?



Quienes me eligieron, que fueron los magistrados de la Sala Plena, sí lo sabían, y ante ellos presenté mi hoja de vida. Los que no sabían eran mis compañeros de sala. De hecho, de ahí es donde surge la situación. Entiendo que este proceso de tratar de sacarme de la Corte lo inicia una persona externa. Pero yo tenía mi situación jurídica perfectamente decantada. Mire qué tan idealista llegué yo a todo esto, que la misma condición de militar, que implica la no participación en política, me daba a mí el carácter de un juez imparcial, porque, además, aquí investigaría no a militares, sino a políticos. Y si las Fuerzas Militares en Colombia no son deliberantes, luego sirven a un Estado, no a un gobierno, característica que enriquece la neutralidad de un juez. Además, llegué sin padrinos.



Luego de que la despojan de ese caso, le llega otro también muy controvertido y publicitado, que es el caso Benedetti. ¿Me podría explicar qué era lo que le correspondía investigar en este caso y por lo cual intentaron descalificarla en todos los tonos para que se declarara impedida?



Los casos han sido publicitados porque quienes han pretendido descalificarme han usado los medios de comunicación para litigar en causa propia. Por esa vía han intentado deslegitimarme. Pero creo que uno como juez de la República no tiene por qué responder a esas acusaciones, ni a esos señalamientos, ni entrar en ese juego, prefiero mantenerme al margen. Al caso Benedetti no me puedo referir porque no tenía un solo caso en mi despacho, sino varios.



¿Y todos fueron trasladados a la Fiscalía?



No. Solo uno. De mi despacho.

¿Es cierto que fue un compañero suyo el que le mando el proceso a la Fiscalía, a sus espaldas?



Pues cierto sí es.



¿Y qué explicación le dio?



En ese momento la decisión estaba en el despacho de él para resolver la recusación en mi contra.



Hasta donde le sea posible, ¿qué decisiones alcanzó a proyectar en ese primer caso contra Benedetti, que, entiendo, era por enriquecimiento ilícito?



No me parece adecuado referirme a ese tema porque el caso sigue sub judice.



¿Cómo explica que el fiscal Barbosa hubiera asumido inmediatamente el caso y luego se negara a devolverlo?



Eso hay que preguntárselo al Fiscal.



Pero ¿usted no quedó un poco sorprendida?



Más sorprendida quedé por la manera como me enteré de la respuesta del Fiscal: por los medios de comunicación. Algunos minutos después llegó a mi correo electrónico su comunicación, un viernes a las siete y cuarto de la noche. Es decir: la carta que me dirigió el Fiscal la conocí primero por Caracol que por conducto directo del despacho de él con mi despacho.



¿El cambio de puesto del doctor Benedetti, que pasó de ser congresista –en cuya condición cometió los supuestos delitos– a ser embajador, implicaba automáticamente el cambio de su juez, de la Corte a la Fiscalía?



A mi juicio, no. Pero cada caso en particular debe ser estudiado a la luz de la jurisprudencia, respecto de la conservación de la competencia en razón del fuero. La Sala de Casación Penal ha sido muy enfática en establecer cuándo se debe quedar la actuación en cabeza de la Corte. Y ha dicho que en estos eventos: en razón, o con ocasión del cargo de congresista, o cuando se ha cometido el delito en ejercicio de tales funciones. Como le digo, puede ser un tema discutible, pero hay que argumentarlo.

¿Planea plantear por este incidente una colisión de competencias ante el Consejo Superior de la Judicatura?



Jurídicamente no es posible, por una razón, y es que cuando existe una colisión positiva o negativa entre la jurisdicción ordinaria y la Sala Especial de Instrucción, quien define la colisión de competencias es la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, no es el Consejo Superior de la Judicatura, como sucedería en otros eventos.



Pero usted ya no tiene nada que ver con la Justicia Penal Militar…



Exacto, nada. Entonces, el procedimiento que establece la ley es que remitido el caso, se propone la colisión negativa; hecha una evaluación del expediente, habría respondido con los argumentos, o para aceptar la competencia, o para entrabar el conflicto negativo diciendo, no señor, esto no es mío, mándeselo a la Sala Plena de la Corte Suprema, que en ese caso sería quien hubiera definido la situación. Pero entiendo que lo que sucedió es que una vez enviado el expediente, el Fiscal General, al tiempo que responde personalmente, hace una asignación especial, que le tocó a Gabriel Jaimes, y simplemente me contestó él mismo dos días después; dudo de que haya tenido ocasión de leer el proceso. Así sucedió, así se quedó, y así se asume…



¿La decisión que tomó un juez la semana pasada, de descongelarle al embajador Benedetti los bienes que le habían congelado en su proceso por enriquecimiento ilícito, tiene algo que ver con alguna decisión que usted hubiera tomado cuando el proceso estaba en sus manos?



No, yo no tengo absolutamente nada que ver con esto. Es una acción real cuya titularidad es de la Fiscalía General de la Nación.



Porque sí es un poco inexplicable que le congelen los bienes y ahora un juez diga que qué cosa tan exagerada, que él puede perfectamente defenderse de la acusación de enriquecimiento ilícito conservando la propiedad de sus bienes…



Yo no me atrevería a calificar esas decisiones, porque soy un juez de la República.



¿Esa animadversión que le tienen algunos compañeros suyos de la Corte es a nivel de la sala especial que usted integra, o de la Sala Plena, de toda la Corte?



Nunca ha habido enfrentamientos de agravios mutuos ni nada de eso. Nosotros aquí no tenemos problemas. No peleamos, no nos insultamos. Eso es falso. Pero es la interpretación que le dan algunas personas frente a las actuaciones que realizan los unos frente a los otros.



Precisamente como la de que un compañero suyo hubiera mandado un caso del que usted era ponente a la Fiscalía, a sus espaldas, sin decirle nada… ¿Eso, además de sorprenderla, no le dolió?



A uno le tienen que doler las cosas de su familia, de sus amigos y de sus parientes, el resto es un trabajo. Es como pretender que si yo hago una investigación significa animadversión frente al investigado. No, es un trabajo, y cada quien lo ejerce como entiende que debe hacerlo bien.

Esta es una pregunta un poco personal. Supe que usted había tenido un duelo esta semana con el fallecimiento de su madre, que lamento mucho. Y me dicen que de parte de sus compañeros de la Corte no la acompañó sino uno. ¿Eso es cierto?



No, eso es falso, es absolutamente falso. Tanto de la Sala Plena como de mis compañeros hubo muchas manifestaciones de solidaridad y estuvieron en las exequias. Para mí fue un momento particularmente duro.



¿En cuánto tiempo tendremos noticias del caso del embajador Benedetti?



También hay que preguntárselo al fiscal Barbosa.



Pero como usted tiene cuatro casos más…



Ahí vamos poquito a poquito. La verdad es que estas investigaciones son grandes, Ocad Paz, Odebrecht, y pienso: ¿Dios mío, qué debo priorizar? De verdad quisiera sacarlo todo al tiempo, pero físicamente no damos abasto. Tenemos un equipo bien pequeño.



¿Y el hecho de que el congresista Benedetti ahora sea embajador y tenga a su cargo semejante papa caliente que es normalizar las relaciones con Venezuela, una labor pues monumental, va a influir en su ánimo de juzgar al senador Benedetti con objetividad o de pronto con mayor benevolencia?



Le voy a decir las mismas palabras que dije el día uno en la Corte Suprema de Justicia: durante 15 años en la Justicia Penal Militar venía haciendo lo mismo; lo único que cambió entrando a la Corte fueron los investigados. Antes eran soldados, aquí son congresistas. La justicia es ciega. No puede ser la condición o calidad del investigado lo que nos envalentone a ir en contra de él, o amilane para tomar decisiones.



Para terminar, ¿entonces no es cierto que exista un mal ambiente que la esté presionando para retirarse de la Corte Suprema?



Le voy a contar algo de la intimidad de mi dolor: una de las cosas que me dijo mi mamá en su lecho de muerte es que yo no podía... (se le quiebra la voz)… que yo no podía desfallecer en esto. Perdóneme que me conmueva tanto recordándolo.



Lo entiendo. Qué consejo tan bonito y tan oportuno. Llévelo en el alma, no desfallezca. Sostenga sus creencias, sea la persona firme que se ha mantenido en lo que cree todo este tiempo.



Muchas gracias, María Isabel. Lo que no quiero que se piense por fuera es que aquí la problemática soy yo, estoy cansada de eso. No quiero quedar como la quejumbrosa, ni lo voy a permitir, porque además detesto que me pobreteen. Tengo mis convicciones, las defiendo, y si estoy equivocada, pues me equivoqué; y si acerté, pues maravilloso; la historia ya dirá quién tuvo la razón…

