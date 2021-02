Ejército no fue culpable de masacre 'para' en Toledo, Antioquia: Corte

Al estudiar, en segunda instancia, una acción de grupo interpuesta por víctimas de una masacre paramilitar ocurrida hace más de 20 años en Toledo, Antioquia, el Consejo de Estado determinó que el Ejército Nacional no fue responsable de los daños causados por la masacre y desplazamiento masivo que originó la incursión de los 'paras' el 7 de enero de 1999 en la en la vereda Helechales.

La alta corte negó una acción de grupo que interpusieron 96 personas, familiares de quienes fueron asesinados ese día, con la cual buscaban ser resarcidas por los perjuicios sufridos a causa de la amsacre y el desplazamiento.



Ese 7 de enero de 1999 todo comenzó con los asesinatos Víctor de Jesús Jiménez Chavarría, Hernán de Jesús Céspedes Pino, Lázaro Arturo Osorio Gómez y Benjamín Carvajal Areiza. Sus familias expusieron en la demanda que se vieron en la necesidad de huir a Medellín, luego de que fueran obligadas a abandonar sus viviendas en menos de 24 horas.



En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia absolvió de responsabilidad al Ejército, tras concluir que los daños causados no eran imputables a la entidad pues habían sido cometidos por paramilitares, sin la complicidad de agentes de la fuerza pública y sin que se acreditara que las autoridades hubieran sido informadas previamente del riesgo que tenían estas personas.

No obstante, esa decisión fue apelada por los demandantes, quienes consideraron que la posición de garante que debe tener el Ejército frente a la vida, honra y bienes de los colombianos debía conducir al Consejo de Estado a emitir una condena, en segunda instancia.



Pero el alto tribunal negó las pretensiones y ratificó que el Ejército no está obligado a reparar los daños, pues quienes los causaron fueron las Autodefensas.



A juicio de la corporación judicial, a pesar de la posición de garante que constitucionalmente le es atribuible a la fuerza pública, "mientras no se impute y acredite una acción u omisión a los agentes del Estado, no es posible atribuirles responsabilidad por los daños causados por terceros", se lee en el fallo.

Según la sentencia, se trató de una situación imprevisible, pues tampoco se informó sobre la necesidad de ofrecer protección a las víctimas.



Frente al desplazamiento, el Consejo de Estado sostuvo que no se acreditó suficientemente que las familias se hubieran visto forzadas a desplazarse desde Toledo hacia Medellín por las amenazas del grupo armado ilegal.



Por lo mismo, tampoco se acreditó la omisión o acción que, frente a estos hechos, pudo tener el Ejército.

