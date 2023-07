Eduardo Pulgar Daza consiguió en las elecciones de 2018 para el Senado de la República 84.409 votos, la mayoría en Atlántico y Magdalena, en donde centró su correría política, pero en La Guajira, en donde no tuvo ni siquiera sede política, obtuvo 2.866 votos, lo cual no pasó desapercibido.



(Lea: Corte Suprema acusó a Eduardo Pulgar por presunta compra de votos en La Guajira)



La votación, al parecer irregular, se dio especialmente en Maicao en donde, según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, operó una red de compra de votos de la que Pulgar habría participado activamente.



(Lea: ¿Ha tenido en una empresa varios contratos para las mismas funciones? Esto le interesa)

Por una denuncia anónima y posteriores interceptaciones telefónicas, la Corte encontró la existencia de una red de compra de votos que no solo habría favorecido a Pulgar sino también a la entonces candidata y hoy congresista María Cristina Soto, conocida como ‘Tina’ Soto, quien también está investigada por el alto tribunal y, tras escuchar a Pulgar en indagatoria, analizar pruebas documentales y testimoniales, la Sala de Instrucción optó por acusar y llevar a juicio al exsenador por el delito de corrupción al sufragante.



(Lea: La magistrada Hilda González de la Corte Suprema gana otro proceso que buscaba tumbarla)



EL TIEMPO conoció la acusación de Pulgar Daza, quien está condenado a 4 años y 10 meses de prisión por haber intentado sobornar a un juez que tenía un trámite judicial en el marco de la disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. El documento asevera que Pulgar se apoyó en Ades Alberto Aramendis y Simón López, personas reconocidas en el ámbito político de Maicao para la consecución de votos a cambio de dinero o ‘cariñitos’.

Los 50 millones de pesos

Así lo revelarían las interceptaciones telefónicas realizadas. En una del 9 de marzo, antes de los comicios, Simón López y Luis Antolínez manifestaron su preocupación por que solo tenían 50 y necesitaban al menos 350 millones de pesos.



Una llamada previa, de ese mismo día, Ades Aramendis habla con una persona sin identificar a quien le dice que no iba a viajar a Barranquilla porque “el senador dijo que iba a mandar eso” y, en otra llamada, ya en la noche, se relató de un allanamiento realizado a la casa de Aramendis.



(Lea: Corte pide cuentas al Gobierno por casos de violencia sexual a indígenas Jiw y Nukak)



Aunque Aramendis dice que él no tenía efectivo en la casa, su interlocutor dice: “por eso, por eso, …piensan que tú tienes alguna plata guardada pa comprar votos cualquier cosa me llamas si tienes que arrancar me avisas".



Al día siguiente, se interceptó otra llamada entre López y Antolínez que, para la Corte, evidencia que la persona que habría suministrado los 50 millones de pesos era Pulgar. El segundo dice: ‘No te preocupes que él está tratando de resolver, si no lo fuera, Eduardo enseguida me dice, pero está tratando de resolver’, ante lo cual López responde que ese dinero se necesita para ‘hoy’ (10 de marzo).

Quejas por falta o demora del 'cariñito'

Por audios recopilados en este caso y que mencionan al exsenador Armando Benedetti por supuesta compra de votos y uso de hasta 600 millones, la Corte compulsó copias en su contra. FACEBOOK

TWITTER

Y el día de las elecciones hubo varias llamadas: una de Simón con una mujer Alexandra que le dice que la gente no quiere “caminar porque usted sabe que no está el ‘cariñinto’. Otra de Simón con Randy que le cuenta que varias personas le están pidiendo ‘la plata adelante’ y que enseguida los lleven a votar; una más de Simón con Julieth en el mismo sentido.



En una llamada con una mujer llamada Liliana, Simón López reconoce que se le acabaron sus recursos, por lo que se le podía dar de a “15.000 barras” a cada uno; y en otra con una mujer llamada Evelin, esta le dice a Simón que la gente se fue “porque había otro candidato que estaba dando de a cincuenta”.



(Lea: Corte ordena al Gobierno crear un nuevo plan de acción para la niñez de La Guajira)



Al finalizar las votaciones, López habla con un hombre conocido como Pito a quien le cuenta que “el Senador nos mochó” en referencia a recursos y Pito dice que él, por apoyar a Mauricio Gómez, recibió cuatro millones de parte de un hombre llamado José Durán. Luego hablan del avance de la votación de Pulgar en Maicao y reconoce que el compromiso era por conseguir 3.000 votos.



“Tres mil voticos y eso que nos mocharon todos. Él nos mochó cincuenta barras y la vieja Tina nos mochó 96 (…) El man me llamó agradeciendo de todo lo que hicimos; a nosotros nos dieron recursos y Benedetti se gastó acá en Maicao tres veces lo que nos dieron a nosotros”, dijo López. Por audios recopilados en este caso y que mencionan al exsenador Armando Benedetti por supuesta compra de votos y uso de hasta 600 millones, la Corte compulsó copias, previo a la acusación, para que se inicie una pesquisa en su contra.

'El trabajo de Pulgar lo daño Tina Soto'

Facebook Twitter Linkedin

La representante a la Cámara María Cristina Soto en el recinto del Congreso. Foto: Facebook @TinaSotoG

En otra llamada, sobre las 9 de la noche, López y Antolínez, hablan de que ya habían superado los 1.900 votos y que tenían la mayor votación en Maicao. El primero dice que le marcó a “Eduardo” pero que este no le había contestado y le cuenta al segundo que ‘Tina’ Soto ya estaba en rueda de prensa.



Otras llamadas interceptadas evidenciaron que Ades Aramendis dio órdenes a un hombre para dar “el cariño por adelantado” a la gente y se tiene otra llamada en la que él le da instrucciones a una mujer para que votara por Pulgar con el ‘U6’ y, luego, Ades y López hablan y este menciona que está debiendo 8 millones de pesos.



(Lea: Seguridad, eje de reunión que tendrán las Cortes con el director de la Policía)



Una de las llamadas claves entre López y Aramendis, calificados por la Corte como quienes realizaron el entramado corrupto, revela, según el documento, que le trabajaron a Pulgar. “El trabajo de Pulgar lo daño Tina Soto negándonos los recursos”, dice el segundo. Y su interlocutor más adelante dice: “Si te pones a revisar Maicao, el 40 % de los votos de ella los pusimos nosotros, contándolos por Pulgar”. Ahí, ambos vuelven a mencionar que Benedetti habría dado 550 millones solo para Maicao.

'Si te pones a revisar Maicao, el 40 % de los votos de ella los pusimos nosotros, contándolos por Pulgar' FACEBOOK

TWITTER

Las llamadas interceptadas no solo revelan la gestión realizada por ellos, sino como les habría tocado recortar costos por un supuesto incumplimiento de dinero de parte de Soto, que estaban contentos por lo que se hizo, y también se mostraron aliviados de no haber estado enredados cuando se conoció el allanamiento que hizo la Fiscalía a la ‘Casa Blanca’, sede política de Aida Merlano, condenada por compra de votos posteriormente.



(Lea: Corte niega preacuerdo al exsenador Eduardo Merlano, el de ‘Usted no sabe quién soy yo’)



“La allanaron el domingo de las elecciones, marica, y le encontraron 260, ahí en la misma oficina donde nos reunimos con ella”, dice Antolínez y López luego dice: “Bueno, gracias a Dios nosotros no salimos ahí”.

La llamada de agradecimiento

Facebook Twitter Linkedin

Eduardo Pulgar, exsenador de 'la U' Foto: Twitter Eduardo Pulgar

Llamando a darle las gracias por ese respaldo. Yo sé que, no joda, ustedes les montaron una perseguidora y esta señora que quedó mal: Pulgar FACEBOOK

TWITTER

Con estas evidencias, para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, es claro que Aramendis y López fueron contactados por María Cristina Soto y Eduardo Pulgar para distribuir dinero a cambio de votos y en una llamada de las 5:27 de la tarde del 17 de marzo de 2018, el elegido senador le agradece a Aramendis.



“Llamando a darle las gracias por ese respaldo. Yo sé que, no joda, ustedes les montaron una perseguidora y esta señora que quedó mal. (…)Sí, yo estuve enterado ahí de la vaina. La señora esta también les quedó un poco mal al final”, dice Pulgar.



(Lea: Paz total: lo que dicen las otras demandas que estudia la Corte Constitucional)



Según la Corte, hay evidencias suficiente de la existencia de una “estructura de líderes políticos” que prestaron su apoyo para facilitar votos en favor de Pulgar, quién habría intervenido en este esquema. También, habría pruebas de que los votos variaban entre los 12.000 y los 15.000 pesos, que López y Aramendis lideraron el esquema y coordinaron qué decir ante la justicia cuando fueron llamados, entre otros.



Según la Corte, aunque estos negaron haber desplegado actividades de proselitismo para favorecer a Pulgar, esto sería falso. Además, se encontró una relación previa entre Luis Antolínez y Pulgar pues este habría sido nombrado como abogado externo en el Hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico, por gestión del senador, según registro de interceptación del 2021.



(Lea: Corte Suprema se inhibió para investigar a 117 congresistas por 'mermelada tóxica')



Para la Sala de Instrucción, además, habría sido Pulgar el que logró el concurso de todos los citados para consolidar su reelección a cambio de comprar votos, sin que hasta la fecha haya prueba de si Pulgar y Soto se aliaron para ello o no.

La defensa de Pulgar en la Corte Suprema

Facebook Twitter Linkedin

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia está conformada por seis magistrados. En la foto faltan dos de ellos. Foto: Corte Suprema de Justicia

Pulgar dio su versión en indagatoria y ampliación de indagatoria durante varias sesiones. El 31 de agosto de 2022, cuando se le pusieron de presente las evidencias de la supuesta compra de votos en Maicao, Pulgar indicó que sabía quien era 'Tina' Soto, pero que no la conocía ni sabía de sus aspiraciones al Congreso.



Aseguró que se dedicó a recorrer exclusivamente el Atlántico y Magdalena y que en La Guajira no tenía coordinadores de campaña, más que una amistad con 'Pototo' quien "siempre" le ayudó en dicha población. Además, negó haber hecho alguna alianza política con candidatos para la Cámara de Representantes de esa circunscripción electoral, así como haberle suministrado dinero u otra clase de recursos a esa persona para que le colaborara en su aspiración.



(Lea: Corte Constitucional hará audiencia pública por decreto de emergencia en La Guajira)



Pulgar admitió distinguir a Luis Leonardo Antolínez porque fue concejal de Barranquilla pero negó haber trabajado con él o incidido en su designación en alguna entidad. También negó que le hubiere ayudado en la campaña de 2018.



Preguntado sobre Ades Aramendis Gómez, Pulgar invocó el derecho a la no auto incriminación e hizo lo mismo con Simón López Martínez.

Los delitos por los que ya no será investigado

La Corte precluyó la investigación por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. FACEBOOK

TWITTER

De otro lado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema precluyó la investigación que avanzaba en contra del exsenador Pulgar por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.



La decisión indica que aunque hubo inconsistencias en la información entregada al Consejo Nacional Electoral, realmente no hubo una transgresión en los límites cuantitativos, ni de las disposiciones que regulan las fuentes licitas de financiación, establecidos en la Ley 1475 de 2011.



(Lea: Paz total: ¿por qué el magistrado Ibáñez pedía fallar de fondo demanda clave?)



También dice que aunque Pulgar en efecto realizó gestiones ante un juez, al que intentó sobornar para mediar en la disputa política por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, caso por el que fue condenado y que el juez nunca aprobó, no recibió apoyo alguno de las personas que ayudó.



De hecho, Pulgar dijo que no recibió “ningún apoyo (…) ni con billetico, ni con becas, ni con puestos” y que “nunca me abrieron los micrófonos de la universidad para que yo hablara allá, nunca me ayudaron con ninguna donación a mi campaña, nunca me dieron ninguna beca ni nunca me dieron puestos”.

Alejandra Bonilla Mora

@AlejaBonilla

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia