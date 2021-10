Caso Eduardo Pulgar: Corte cita a declarar a la ministra de Educación

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a la ministra de Educación, María Victoria Ángulo González, a declarar dentro de una investigación que sigue en marcha en contra del exsenador Eduardo Pulgar Daza.



La citación se da luego que se conociera de las visitas que Pulgar hizo al Ministerio entre 2018 y 2019 para discutir temas relacionados con los hechos que hoy lo tienen condenado y que involucran a la Universidad Metropolitana de Barranquilla.



La diligencia se realizará el 26 de octubre de 2021 a las 9 de la mañana, de forma presencial, en las instalaciones de la Sala de Instrucción ante el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto.



(Le puede interesar: La Corte condena a Eduardo Pulgar a 4 años y 10 meses de prisión)

Facebook Twitter Linkedin

Citación Ministra de Educación. Foto: EL TIEMPO

La ministra Ángulo, si lo desea, puede solicitar a la Corte que esta declaración se entregue de manera escrita y juramentada.



Eduardo Pulgar fue condenado a 58 meses y 25 días de prisión por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho por ofrecer, que aceptó por haber usado su condición de congresista e interceder ante diferentes personas para favorecer a su aliado Luis Fernando Acosta Osío en el marco de una disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.



(Le puede interesar: Consejo de Estado decreta pérdida de investidura de Eduardo Pulgar)





En concreto, por haber ejercido indebidamente sus influencias ante el Ministerio de Educación para beneficiar a la familia Acosta “en el trámite de la ratificación de la reforma de los estatutos de la Universidad Metropolitana, que le permitió finalmente a su grupo familiar tener el control y manejo de la entidad, favorecimiento que se materializó con la expedición de la Resolución 01099 de 31 de enero de 2017”.

Así lo dijo la Corte en la sentencia de primera instancia. En el proceso, la entonces ministra de educación de la época Yaneth Giha Tovar; Luz Karime Abadía Alvarado, quien suscribió la resolución de marras, Emma Consuelo Coronel Fuentes y Magda Josefa Méndez, ambas vinculadas a la subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, negaron al unísono alguna injerencia por parte del procesado en el trámite del citado acto administrativo.



(Le puede interesar: ¿Por qué trasladaron a Eduardo Pulgar a una prisión militar?)



Pero, para la Corte, las pruebas del caso, que incluyen grabaciones en las que Pulgar habla de esa supuesta influencia ante el ministerio a un juez para intentar sobornarlo, dicen otra cosa.



“La prueba reseñada y los apartes transcritos en los que el incriminado narró la forma cómo intervino para obtener la ratificación de la reforma a los estatutos, concatenado todo con el contenido del audio entre el juez (Andrés) Rodríguez Cáez y el señor Luis Fernando Acosta Osío ocurrido en la oficina del exsenador David Name Terán, transmiten a la Sala la certeza de la existencia, por este hecho, de la conducta típica de tráfico de influencias de servidor público y de la responsabilidad de Eduardo Enrique Pulgar Daza en su comisión con respecto a la influencia ejercida ante al Ministerio de Educación”, dice el fallo.



(Le puede interesar: Eduardo Pulgar aceptó dos cargos en la Corte Suprema de Justicia)

Las visitas de Pulgar al Ministerio

En días pasados, el periodista Daniel Coronell reveló que la ministra Angulo se reunió con Pulgar en varias oportunidades y el Ministerio, en un comunicado, lo confirmó.



Según el documento, la primera fue el 13 de noviembre de 2018 a la oficina de Emilio González, asesor de Despacho, para "conocer los proyectos que el Ministerio de Educación desarrolla en el departamento del Atlántico".



Otra fue el 7 de febrero de 2019 con la ministra Angulo, junto a González y los también asesores, Lina Zapata, Juan Andrés Beltrán, y con Luis Gustavo Fierro Maya, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. El tema, dice en respuesta del Ministerio, fue el de la "Universidad Metropolitana".



(Le puede interesar: Víctimas piden celeridad en proceso contra excónsul del caso Pulgar)



Luego, hay dos reuniones más. Una del 30 de mayo de 2019 para "dar a conocer por parte de una líder de la comunidad, la necesidad de plazas docentes en la etnia Mokaná de Malambo". Y una del 19 de diciembre de 2019 para, dijo el Ministerio, "conocer los avances en la gestión institucional de la Universidad del Atlántico".



El Ministerio indicó en el comunicado, del pasado 11 de octubre, que desde el 2016 y hasta el 2020 fueron 13 las visitas realizadas a las instalaciones del Ministerio por parte del exsenador Eduardo Pulgar, incluidas las 4 mencionadas.



La cartera dijo que "la información de ingresos del exsenador solicitada al Ministerio de Educación por parte de la Fiscalía General de la Nación fue puesta en conocimiento mediante oficio 2021-EE007306 de 20 de enero de 2021".

El hecho por el que no fue condenado

Aunque se probó que Pulgar ofreció un soborno de 200 millones de pesos al juez Rodríguez Cáez para que ‘torciera’ una decisión, que fue rechazado por el funcionario judicial, Pulgar no fue condenado por ello.



La razón es que a Pulgar se le endilgó por este hecho el delito de tráfico de influencias cuando para la Sala de Primera Instancia debió ser el delito de cohecho por dar u ofrecer.



(Le puede interesar: Corte ratifica legalidad de captura del senador Pulgar)



“Como se desprende del entorno de la reunión acaecida en la residencia del exsenador, a pesar de que este hubiera hecho gala de su condición de congresista, su pretensión fue la de persuadir al funcionario judicial para obtener su favor a cambio de la suma de dinero que le ofreció, por tanto, en sentir de la Sala, inferir de ello, la comisión de los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho por ofrecer, violenta la garantía fundamental amparada por el principio non bis in idem, y que esta Sala de juzgamiento, en ejercicio de sus facultades constitucionales de control material de la aceptación de cargos y de la sentencia anticipada, debe propender por su protección”, dice el fallo.

justicia@eltiempo.com@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Consejo de Estado mantiene elección de Carlos Camargo como Defensor



-Caso Laura Rincón: investigarán a juez que dio casa por cárcel a su agresor



-Región Metropolitana de Bogotá pasa el examen en la Corte Constitucional