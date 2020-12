A senador Pulgar lo debe investigar Procuraduría y no el Congreso

El Consejo de Estado determinó que el organismo que tiene la competencia para investigar disciplinariamente al senador Eduardo Pulgar es de la Procuraduría General y no el Congreso.



Pulgar se encuentra detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia porque presuntamente intentó sobornar a un juez.

Para el Consejo de Estado, desde el punto de vista disciplinario la autoridad que debe investigar a Pulgar es el Ministerio Público ya que la presunta conducta investigada, a primera vista, no corresponde con hechos que tengan que ver con su función como congresista, sino a un caso de corrupción.



Así lo determinó en esta decisión emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil, con ponencia del magistrado Óscar Darío Amaya Navas. El alto tribunal evaluó un conflicto de competencias que se había presentado entre la Procuraduría, que inició un proceso contra Pulgar en agosto, y la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República, que le repartió un proceso de investigación contra Pulgar a un senador.



Por esos hechos, en una audiencia del primero de octubre el abogado Jaime Granados, quien representa a Pulgar, presentó un conflicto de competencias y dijo que la Procuraduría no podía investigar disciplinariamente al senador Pulgar.

En el proceso ante el Consejo de Estado, la Comisión de Ética del Congreso dijo que era a ella a la que le correspondía investigar a Pulgar, manifestando que los hechos que él desplegó pudieron tener relación con sus funciones de congresista. Además, dijo que esa Comisión tiene sanciones que no implican la inhabilitación o disminución de derechos políticos y que, por eso, ella sí cumple lo que ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).



Pero para la Procuraduría, ella es la competente para investigar a Pulgar porque la Comisión de Ética solo puede indagar sobre hechos relativos con votos y opiniones emitidas por los congresistas, y en todo lo demás es al Ministerio Público al que le corresponde investigarlos.



Al resolver ese conflicto, el Consejo de Estado señaló que, en efecto, es la Procuraduría la que tiene la competencia disciplinaria sobre los funcionarios públicos de elección popular, especialmente cuando la conducta tiene que ver con una actuación corrupta.



Pero además de referirse al caso de Pulgar, el Consejo de Estado hizo un recordatorio que tiene implicaciones en los procesos disciplinarios que lleva la Procuraduría contra otros funcionarios elegidos por voto popular.



En esta decisión, el Consejo de Estado se refirió al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, decisión que le ordenó a Colombia adecuar su ordenamiento interno para que los funcionarios elegidos por voto popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas.



En primer lugar, para el Consejo de Estado el artículo 277 de la Constitución Política, que es el que faculta a la Procuraduría a ejercer vigilancia sobre funcionarios de elección popular, adelantar investigaciones e imponer sanciones, "es compatible con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", que es el que protege los derechos políticos y establece que estos solo pueden ser limitados por una condena de un juez competente en un proceso penal.



En segundo lugar, para el Consejo de Estado, en su fallo sobre Petro, la Corte IDH "no reprochó la competencia disciplinaria de la Procuraduría General", -lo cual significa que sí es ese organismo el que puede seguir investigando a estos funcionarios-, sino la facultad que este organismo tiene "para limitar los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular, a través de sanciones como la inhabilidad o la destitución".



Es por esto que, según el Consejo de Estado, para poder ejercer su competencia la Procuraduría deberá aplicar "de forma armónica y sistemática" lo que está dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte IDH en el caso de Petro, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Esto, en el caso de Pulgar y en el de cualquier funcionario elegido democráticamente.



Con todo este panorama, el Consejo de Estado deja claras dos cosas. La primera es que la Procuraduría es la que tiene la competencia para conocer los procesos disciplinarios contra los congresistas y por eso es a ella, y no a otra entidad, la que debe investigar a Pulgar y a cualquier otro funcionario elegido por voto.



La segunda, es que exhorta al Gobierno, al Congreso y a la Procuraduría General para que cumplan lo que ordenó la Corte IDH el año pasado, y además lo que ordenó el mismo Consejo de Estado en el 2017, cuando tumbó la sanción que la Procuraduría impuso contra Petro y exhortó a las autoridades para que en un plazo que no superara los dos años hicieran las reformas necesarias para cumplir lo que dice el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.



En conclusión, el Consejo de Estado está señalando que aunque la Procuraduría puede investigar al senador Pulgar -y a cualquier otro congresista que cometa conductas que no tengan que ver con sus funciones de legislador- no podrá sancionarlos inhabilitándolos de su cargo o quitándoles sus derechos políticos.



