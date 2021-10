Consejo de Estado decreta pérdida de investidura de Eduardo Pulgar

El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del exsenador del Partido de la U Eduardo Enrique Pulgar Daza,lo que implica que no podrá volver a hacer política.



La decisión la tomó la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura número 24 del alto tribunal, en primera instancia, al resolver una demanda presentada por Camilo Araque Blanco.



(Le puede interesar: La Corte condena a Eduardo Pulgar a 4 años y 10 meses de prisión)

Pulgar Daza fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión por intentar sobornar a un juez de la república con $ 200 millones para favorecer a un patrocinador suyo: el excónsul honorario de Polonia en Colombia Luis Fernando Acosta Osío, en el marco de una disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.



La demanda de Camilo Araque Blanco que examinó el Consejo de Estado alegaba que Pulgar Daza incurrió en varias causales de pérdida de investidura como un tráfico de influencias debidamente comprobado, por indebida destinación de dineros públicos, por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias.



(Le puede interesar: Eduardo Pulgar aceptó dos cargos en la Corte Suprema de Justicia)



Según Araque, Pulgar Daza, elegido senador para los periodos 2014-2018 y 2018-2022, ejerció en el año 2017, su influencia ilegal como congresista al exjuez Promiscuo Municipal de Usiacurí, Atlántico, para intentar sobornarlo, valiéndose "de principio a fin de su investidura de congresista para lograr influir en la decisión judicial del servidor

público destinatario de esta presión ilegitima, para obtener un beneficio a favor de un tercero por él patrocinado".



"Este tipo de comportamientos, totalmente indecorosos y extraños a los principios, valores y postulados constitucionales quebrantados de manera deliberada y dolosa por parte del excongresista Eduardo Pulgar quien con su actuar pluriofensivo menospreció de manera comprobada la probidad y rectitud de la administración de justicia y el sistema democrático representativo", dijo Araque.



(Le puede interesar: ¿Por qué trasladaron a Eduardo Pulgar a una prisión militar?)

En el proceso, Eduardo Pulgar había pedido desestimar la demanda señalando entre otros, que en las grabaciones que se hicieron públicas sobre su conversación con el citado juez, él nunca se refirió a sí mismo como senador.



“Incluso, tampoco se puede inferir la existencia de un influjo psíquico o psicológico sobre el servidor judicial alegando mi condición de congresista porque el ofrecimiento no estuvo supeditado a mi condición o posible superioridad o poder, por el contrato, el móvil de los hechos fue una contraprestación de carácter económico la cual fue rechazada por el juez”, dijo Pulgar.



(Le puede interesar: Corte ordena volver a imponer casa por cárcel a rector de Unimetro)



El exsenador dijo que la aceptación de cargos que él hizo ante la Corte Suprema de Justicia no podía ser valorada en este caso porque el alto tribunal terminó variando el delito por el que fue condenado en la sentencia final. Además, dijo que no se probó la causal de tráfico de influencias.



A su turno, la Procuraduría había pedido al Consejo de Estado decretar la pérdida de investidura al indicar que con las pruebas aportadas al expediente se logró demostrar la culpabilidad del exsenador Eduardo Pulgar Daza.



(Le puede interesar: Víctimas piden celeridad en proceso contra excónsul del caso Pulgar)



En criterio de la entidad, pues resulta evidente “(…) la intención y el querer que tuvo el excongresista para afectar la voluntad del servidor público que tenía a cargo una actuación judicial que beneficiaría directamente a terceros involucrados en la contienda para obtener el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla e indirectamente a él para obtener los votos que necesitaba en las elecciones de 2018”.

JUSTICIA

Lea más noticias de Justicia

-Los preseleccionados para reemplazar a Alberto Rojas en la Corte



-Condenan a la Nación por muerte de soldado en ataque guerrillero en Arauca



-Exgobernadora de Putumayo fue acusada formalmente por tragedia en Mocoa