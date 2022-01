El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda interpuesta por Parker Drilling Company International Limited en contra de Ecopetrol, por los costos relacionados con el incumplimiento de un contrato para la perforación de un pozo en Capiagua, municipio de Aguazul (Casanare), que fueron consecuencia de la demora de la entidad en socializar el proyecto entre los grupos de interés y los bloqueos viales por protestas en 2012.



La demanda decía que Ecopetrol debía pagar un millón de dólares, correspondientes a la tarifa originada en la inmovilización de la maquinaria entre el 15 de septiembre y el 10 de octubre del 2012 por los bloqueos en las vías.



En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la demanda al estimar que la socialización del proyecto era responsabilidad conjunta de las partes y no exclusiva de Ecopetrol.



Parker Drilling apeló y el Consejo de Estado ratificó la negativa de la demanda al decir que no se acreditó que la situación que originó la parálisis en las labores de la maquinaria durante 26 días obligara a Ecopetrol a pagar la tarifa stand by de equipo inactivo con cuadrilla.



"Estima la Sala pertinente señalar que en modo alguno el alcance de las obligaciones que se encontraban a cargo de Ecopetrol comprendía el compromiso de garantizar o asumir las contingencias derivadas de las conductas y solicitudes de la comunidad, como lo fueron en el presente caso los bloqueos de las vías en las que se movilizaría la maquinaria, la inasistencia a las reuniones convocadas y la exigencia de pavimentación y reparación de vías", dijo el alto tribunal.



El Consejo de Estado aseguró que la entidad sí cumplió las obligaciones contractuales que asumió frente a la socialización del proyecto con la comunidad. Y señaló que no se evidenció que la contratista permaneciera con la maquinaria y el personal inactivos, a la espera de las órdenes de Ecopetrol, que era la circunstancia que permitía el cobro de la ya reseñada tarifa.



Además, se constató que Ecopetrol sí desarrolló todas las actividades a su alcance para garantizar la socialización del proyecto y prestó la colaboración que le era exigible para la movilización de los equipos del contratista.



"Contrario a lo afirmado por Parker Drilling, a partir de las pruebas arrimadas al proceso quedó establecido que se presentaron circunstancias fácticas distintas y que, por lo mismo, Ecopetrol no desconoció la aplicación práctica dada por las partes a lo estipulado en los distintos contratos celebrados por ellas, ni menos aún “modificó intempestivamente” la interpretación dada por ellas a los negocios jurídicos que celebraron", dijo el alto tribunal.



Dado que no prosperó la solicitud presentada por Parker Drilling Company International Limited, esta debe correr con parte de los costos del proceso, como lo ordena la ley, al establecer las circunstancias en las que procede la llamada condena en costas para la parte que resulta vencida en juicio.



