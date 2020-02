Servicio militar durará lo mismo para quienes sean bachilleres o no

La Corte Constitucional determinó que el servicio militar obligatorio en Colombia tendrá una duración de 12 meses sin importar si quien presta este servicio es o no bachiller.

El alto tribunal tomó esta determinación al resolver una demanda que presentó la Defensoría del Pueblo contra la ley 1861 de 2017, específicamente contra una norma que establecía la diferencia del tiempo en la prestación del servicio militar entre quienes son bachilleres y quienes no tienen esa formación académica.



Según esta ley, el servicio militar obligatorio tendrá una duración de 18 meses, los cuales comprenden la formación militar básica, la formación laboral y productiva, la aplicación práctica y experiencia de la formación militar básica, y descansos. Pero ese años y medio eran obligatorios solo para quienes no tenían un bachillerato. (Le puede interesar: ¿Cómo es el proceso para sacar la libreta militar?)

En cambio, la ley afirmaba que el servicio militar obligatorio para bachilleres era de 12 meses.



La ley decía que los ciudadanos que se incorporan a la prestación del servicio militar de 18 meses (los no bachilleres) no podían solicitar el cambio para un término de 12 meses.



La Corte tumbó la palabra "no", lo que significa que los que no tienen un bachillerato deben hacer los 12 meses obligatorios -al igual que los que sí tienen esa formación académica- y a partir de allí pueden decidir continuar por seis meses más. De esta manera, la posibilidad de prolongar el servicio militar por 18 meses será una opción, y no una imposición.



En ese semestre adicional, los ciudadanos incorporados al servicio militar podrán avanzar en su formación laboral y de secundaria, si así lo desean.

La demanda que había presentado la Defensoría del Pueblo aseguraba que esta diferencia en los tiempos de servicio militar para bachilleres y no bachilleres va en contra del derecho fundamental a la igualdad, establecido en la Constitución.



Para la Corte, la diferencia se justifica porque en los seis meses adicionales los que no tenían bachillerato podían acceder a una etapa de estudio y terminar la secundaria. Pero, en cualquier caso, esa posibilidad (la de estar 18 meses y no 12) debe ser opcional y no obligatoria.



