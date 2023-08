Una seguidilla de actos negligentes de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el caso de un niño de dos años y tres meses llevó a que, en vez de protegerlo, continuara el grave maltrato del que era víctima de parte de sus padres, quienes además permitían que este fuera abusado sexualmente para conseguir droga, al punto que este falleció por severas lesiones provocadas por sus agresores.



Así lo acaba de determinar el Consejo de Estado que, en fallo conocido por EL TIEMPO, condenó al ICBF, indicando que este incumplió su deber de protección, desestimó las denuncias presentadas y le devolvió el menor a su padre y no hizo seguimiento al caso.

“El daño fue causado materialmente por terceros (…) Sin embargo, también es imputable al ICBF porque su omisión de protección fue determinante en la causación del daño (…) La entidad pudo mantener al menor con medida provisional en el centro de emergencia o enviarlo a un hogar sustituto hasta cuando un análisis a fondo de las circunstancias acreditara que podía ser reintegrado a sus progenitores o, si finalmente ello no era posible, podía tomar esas medidas de manera definitiva o iniciar su proceso de adopción”, dice el fallo.



Una historia de horror

José Ignacio Castrillón Arenas y María Jacqueline Urdinola Ruiz fueron condenados a más de 40 años de prisión por permitir que terceros violaran a su hijo para conseguir droga FACEBOOK

Los padres de este niño fueron condenados en abril de 2009 a penas superiores a los 40 años de prisión.



Se trata de José Ignacio Castrillón Arenas y María Jacqueline Urdinola Ruiz quienes vivían en un deprimido sector de Medellín. Ya tenían un niño de tres años cuando en mayo de 2005 nació la víctima de este caso.



En junio de ese año, la Comisaría de Familia de Medellín recibió la primera denuncia: una voz que prefirió el anonimato que indicó que el niño mayor era maltratado por su madre, por lo que el ICBF se los llevó a los dos a un hogar sustituto hasta el 10 de marzo de 2006 cuando fueron entregados de vuelta a su madre, luego que se indicara que ella había corregido su comportamiento y que el padre, ya fuera de la cárcel por otro crimen, recuperara su libertad.



En agosto de 2006 llegó una nueva denuncia por el caso del niño menor que tenía golpes en la cabeza. El ICBF Lo envió a un centro de emergencia e inició un nuevo procedimiento de protección en el cual la tía del niño pidió su custodia, pero se la negaron porque ella trabajaba y el niño quedaría a cargo de una tercera persona.

El hecho clave, sobre la actuación del ICBF, es que la entidad consideró que se trataba de una denuncia sin fundamento, y mediante resolución del 16 octubre de 2006 reintegró el niño únicamente a su padre para que garantizara su protección y ordenó el seguimiento del caso, sin tener en cuenta que este vivía con su pareja. El seguimiento fue solo una llamada. Ellos se cambiaron de casa y la entidad cerró el caso.



El 20 de julio de 2007, el niño de entonces dos años y dos meses, fue ingresado a un centro médico con signos de desgarro anal y abuso sexual y allí falleció en agosto por peritonitis en medio de una cirugía. Los médicos pusieron la denuncia penal que llevó a la condena de sus padres.



Según la Fiscalía, el menor llegó a urgencias con perforaciones rectales y signos de maltrato. La entidad demostró, además, que la madres María Jacqueline Urdinola Ruiz lo ‘alquilaba’ para prácticas sexuales para comprar droga y que el padre José Ignacio Castrillón Arenas lo maltrataba repetidamente.

El ICBF demeritó la denuncias

Imagen de referencia. Foto: EL TIEMPO

Con ponencia del magistrado Martín Bermúdez, el Consejo de Estado confirmó la condena que en primera instancia se había dictado al ICBF indicando que si bien la muerte no se dio estando el niño en su custodia, sino que la responsabilidad fue de un tercero, sus actuaciones permitieron lo que pasó y se incumplió el deber de proteger al menor.



En la sentencia se valoraron las actas de las actuaciones del Icbf. Así en agosto de 2006, cuando se presentó la segunda denuncia, la Comisaría de Familia No. 10 de Medellín hizo una visita a la casa y encontró al menor con laceraciones en el cráneo, lesión en el dedo pulgar del pie izquierdo y al parecer alergia con costras en diferentes partes del cuerpo, por lo que se lo llevaron.



Días después el informe forense reveló que, además, el niño tenía lesiones en todo el cuerpo. El ICBF buscó a otra persona diferente a la tía tras negarle la custodia porque trabajaba, pero otra familiar desistió de cuidarlo.



El 2 de octubre de 2006 la Fundación Fénix dio concepto al ICBF diciendo que la madre había asistido a asesoría todo el año y dijo que la mujer estaba en capacidad de protegerlo y educarlo y dijeron que las denuncias eran ‘mala intención’.

Este es el dictamen que permitió el horror

Se confirma que no existe veracidad en los hechos de maltrato por parte de los padres y en especial por parte de la madre hacia el niño: el ICBF dijo eso en 2006 FACEBOOK

“Consideramos que deben investigar más a fondo la real situación de la familia y las razones de las quejas que han llegado de parte de terceros, sobre el comportamiento de Yackeline con sus hijos, ya que tenemos conocimiento de la mala intención en estas personas y su información”, dice el concepto.



El 26 de octubre de 2006 la trabajadora social del ICBF presentó concepto social diciendo que había “grandes contradicciones” en los testimonios sobre las denuncias porque mientras decían que ella consumía drogas, nunca la vieron hacerlo en persona, entre otros.



“Se confirma que no existe veracidad en los hechos de maltrato por parte de los padres y en especial por parte de la madre hacia el niño (…) y que de acuerdo con las investigaciones sociales se determina que existen conflictos de relación permanente entre la madre y las denunciantes y que el caso se vuelve denuncia repetida. Se sugiere que a pesar de que los padres han tenido desavenencias y que continúan su convivencia de pareja y se encuentran recibiendo apoyo psicosocial, le sea otorgada la custodia de cuidados personales al padre para que le evite todo tipo de riesgos y vulneración de sus derechos y que la madre continúe con las mismas obligaciones y derechos con respecto de su hijo”, dice ese concepto.



Con ello, el menor fue regresado a sus padres.

'No cumplir sus deberes permite tragedias': Consejo de Estado

ICBF Foto: Archivo particular

Para el Consejo de Estado, es claro que el ICBF no valoró las pruebas adecuadamente, desestimó el dictamen forense, no tuvo en cuenta los choques en la familia ni los antecedentes de maltrato, ni tampoco hizo seguimiento al caso.



“Según el numeral 7° del artículo 31 del Decreto 2737 de 1989, un menor está en situación de peligro cuando su salud física esté amenazada por desavenencias de la pareja, y en este caso, la entidad expuso al menor al riesgo que se concretó con su muerte. La entidad tampoco efectuó el seguimiento del caso, pese a que lo ordenó en la resolución de reintegro”, dice el fallo.



El ICBF alegó que cambio de domicilio no fue informado por los padres a la entidad y que eso imposibilitó el seguimiento del caso. Pero para el Consejo de Estado, ese argumento no es de recibo.



“En todo caso, el ICBF no realizó ninguna actuación tendiente a lograr su localización”, dice la sentencia que insiste en que la entidad pudo haber mantenido la medida emergencia, enviar al niño a un hogar sustituto y hasta iniciar su proceso de adopción.

Debido a la gravedad de los hechos “y con la finalidad de prevenir la ocurrencia de un evento similar”, el Consejo de Estado le ordenó al ICBF que divulgue y socialice esta sentencia entre sus funcionarios y en sus centros zonales, “con la especial advertencia de que, durante el cumplimento de sus funciones, deben garantizar la protección de los menores y la prevalencia de sus derechos”.

Deben cumplir sus deberes a sabiendas de que si no ponen todo el empeño que implica hacer todo lo posible para cumplir con sus deberes, ocurren tragedias: fallo FACEBOOK

“El mensaje que les transmite el Consejo de Estado es que el desarrollo de sus tareas, especialmente por la vulnerabilidad de las personas a quienes deben brindarles protección, no puede entenderse como el agotamiento de trámites burocráticos que las justifiquen formalmente. Deben cumplirse teniendo claro siempre cuál es la delicada misión institucional de la entidad y a sabiendas de que si no ponen todo el empeño que implica hacer todo lo posible para cumplir con sus deberes, ocurren tragedias como la que generó el presente proceso judicial”, dice el fallo.



Javier Villegas Posada, abogado de las familiares que buscaron proteger al menor en vida, se pronunció sobre la decisión:



"Las gravísimas omisiones del ICBF dejaron a un niño de 3 años de edad bajo la custodia de sus padres-victimarios, que lo utilizaban como mercancía de alquiler para prácticas sexuales. La inoperancia de los funcionarios del ICBF fue aberrante ante las constantes denuncias por el maltrato de que era victima el menor", dijo.

ALEJANDRA BONILLA MORA

@AlejaBonilla

