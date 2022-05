En junio de 2019 la Corte Constitucional tumbó la prohibición que tenía el Código de Policía para consumir sustancias estupefacientes en el espacio público, especialmente en parques, al estimar que esto violaba de manera desproprocionada el libre desarrollo de la personalidad.



Casi dos meses después el Congreso aprobó en otra ley, una reforma a dicho Código, que de nuevo prohíbe el porte y el consumo de drogas, incluida la dosis mínima en dichos espacios. Ahora, este debate vuelve a la Corte Constitucional que admitió para estudio una demanda presentada por el abogado Alejandro Matta.



El artículo tercero de la Ley 2000 de 2019 calificó como un comportamiento contrario al cuidado a la integridad del espacio público “consumir, portar, distribuir o comercializar sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal” en el perímetro de centros educativos, al interior de centros deportivos y en parques. Y en “áreas o zonas del espacio público”.



La demanda admitida en el despacho de la magistrada Gloria Ortiz solo busca tumbar la prohibición de consumo y porte en espacio público y parques al indicar que no permitir el consumo de la dosis personal en esos espacios contraría el libre desarrollo de la personalidad, porque esa conducta no vulnera derechos de otras personas.



Para los demandantes, el consumo de la dosis mínima en parque no vulnera “el cuidado e integridad del espacio público” y, en su criterio, la prohibición en las “zonas históricas o declaradas de interés público no tiene ningún propósito constitucional”.



Además, indicaron que se afecta el derecho a la dignidad humana, en la medida en que impone un actuar en contra de una libre opción de vida que no afecta derechos de terceros o al ordenamiento jurídico.



En este sentido, dijeron que los artículos cuestionados “no formulan ni establecen fines preventivos y rehabilitadores, mediante medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias, garantizando el derecho a la salud en los términos previstos en el artículo 49 de la Constitución”.



La propuesta se dio durante un evento de la Alcaldía con la comunidad. Foto: Archivo particular

Congreso hizo una prohibición general

EL TIEMPO habló con el abogado Alejandro Matta quien también fue el demandante del caso que llevó al pronunciamiento de la Corte Constitucional de 2019.



¿Por qué demandaron?



La Corte Constitucional declaró que cualquier prohibición general de la dosis personal es inconstitucional, pero que sí se puede restringir su consumo en algunos espacios, atendiendo los diferentes auditorios. So pretexto de esa reglamentación, el Congreso expidió la Ley 2000 de 2019 agregando dos numerales en los que -pretendiendo restringir en lugares muy puntuales el consumo-lo que hizo fue, de nuevo, una prohibición general. Eso nos motivó a presentar la demanda. Hemos advertido que la Policía sigue imponiendo las multas y comparendos con fundamento en esta norma. En la práctica, a pesar de la decisión de la Corte de 2019, la Policía sigue multando a personas.



¿La ley 2000 de 2019 en la práctica dejó sin efectos del fallo de la Corte?



Sí. Lo que tenemos es un intento del Congreso de la República del eludir la sentencia C-253 de 2019 porque cuando uno mira los numerales 12 y 13 (del Código de Policía adicionados por esa ley) dice que está prohibido el consumo y el porte, inclusive de la dosis personal en parques y en zonas del espacio público. Es una elusión constitucional por parte del Congreso con una redacción que a mi juicio es deliberadamente confusa.



Por supuesto, el Congreso puede restringir el consumo en los perímetros de los centros educativos, queremos que se protejan a los niños, niñas y adolescentes.



Cuando se habla de espacios públicos diferente a parques, ¿de qué se trata?



Ese es uno de los errores de la ley. Desde 2018 vengo diciendo que necesitamos que los consejos municipales y distritales reglamenten el espacio público para que, cuando lo definan, diferencien los parques destinados para la recreación de adultos y aquellos para el disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si esa reglamentación si hiciera, el problema se resuelve.





¿Por qué estiman que esta prohibición es inconstitucional?



Todas las veces que sea necesario volveremos a demandar el Código de Policía, porque es defender la Constitución. El primer cargo es reiterar que el libre desarrollo de la personalidad en Colombia permite la legislación sobre el propio cuerpo siempre y cuando no tenga efectos o daños sobre los derechos de los terceros. La filosofía liberal del Estado colombiano prohíbe que haya una imposición moral sobre el cuerpo.



Ese argumento está ligado con el otro, la defensa de la dignidad humana que, en una de sus dimensiones señala que cada quien tiene derecho a vivir como se quiera. Y, de nuevo, lo que está haciendo el Código de Policía es imponer un modelo de comportamiento que fue vedado por la Corte Constitucional.



Y agregamos un nuevo argumento sobre el derecho a la salud, en tanto que cuando hay consumos problemáticos, el Estado debe dar una respuesta de orden preventiva, rehabilitadora, pedagógica. El Código de Policía reprime y no prevé un enlace con el Ministerio de Salud para que se realicen las actividades de salud pública.



Y que quede claro: no demandamos la prohibición del consumo en centros educativos y deportivos.

