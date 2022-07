Veintiocho años después de que la Corte Constitucional despenalizara el consumo de la dosis personal de sustancias estupefacientes, el Congreso ha mantenido dentro del Código Penal las acciones necesarias para evitar que una persona pueda adquirirlas, lo cual las expone a hacer transacciones peligrosas. Con este argumento, una demanda admitida en el alto tribunal puso sobre la mesa un nuevo debate sobre la dosis personal que promete dar que hablar.



El recurso señala que el panorama actual les permite a los usuarios de sustancias con fines terapéuticos acceder al cannabis medicinal, por ejemplo, con una prescripción médica, mientras que los usuarios con fines recreativos no tienen una forma de acceso diferente a sostener relaciones con delincuentes

Y, por eso, insiste, existiría una omisión legislativa que en su criterio debe resolverse mediante la creación de un mecanismo que lleve al Estado a proveerlas.



“Mientras el Estado no sea la autoridad encargada de dotar o proveer de estupefacientes a la población adicta, los mismos están exponiendo sus vidas al adquirir el producto. Así las cosas, la despenalización desde el año 1994 conllevó un déficit de protección constitucional a los consumidores”, dice la demanda presentada por los docentes investigadores Francisco Javier Lara y Alfy Smile Rosas.



Bajo esos argumentos, la demanda le pide a la Corte que declare la existencia de ese déficit de protección que aseguran que existe, y que se solucionaría si se "permite que el Estado (bien sea a través las autoridades de salud o de policía) de forma legal y bajo el imperio de ley, vender, ofrecer o permitir la adquisición del narcótico de cara a la necesidad de suplir a los consumidores existentes en el país”.



Y, piden que la Corte haga lo que se denomina un fallo aditivo y complemente el artículo 376 del Código Penal relativo al tráfico de drogas para que no se considere delito transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir o suministrar la sustancia, “cuando se derive de la obligación constitucional Estatal de suministrar directamente los narcóticos en condiciones de seguridad a los consumidores”.

En diálogo con EL TIEMPO, los demandantes dijeron que no es descabellado que el Estado entregue la sustancia y que no es necesario que el tema pase por regulación en el Congreso, al estimar que en este periodo de 28 años el legislador no ha regulado nada la respecto.



“Al igual que como sucedió con el matrimonio de parejas del mismo sexo en Colombia, ante la no regulación por parte del Legislador, debe ser la Corte la que proteja los derechos de esos consumidores y permita a las autoridades de Policía o al mismo Ministerio de Salud proveer la sustancia”, dijo el profesor Lara.



La demanda enfatiza en que no se está desconociendo que es el legislador la autoridad constitucionalmente habilitada en principio para intervenir y solucionar el déficit que alegan causó la despenalización. “Empero, mas de 28 años de inactividad, habilita a la Corte Constitucional a poner en marcha mecanismos que permitan ejercer en la calidad de venta, una actividad para los consumidores permitida y a su vez superar el déficit de protección constitucional existente desde el año 1994”, indicaron.



A su turno, el docente Rosas insistió en que la lucha prohibicionista contra las drogas en el mundo ha fracasado y aseguró que de concederse las pretensiones de su demanda, se daría un paso a la eliminación del microtráfico y la violencia alrededor de ese fenómeno criminal. “Si la droga es gratis, no se generaría la competencia entre los grupos ilegales”, dijo.



Congresista pide audiencia pública

El representante a la Cámara del Partido Liberal Juan Carlos Lozada le solicitó a la Corte Constitucional que convoque a una audiencia pública, al considerar que el debate que se plantea tiene especial relevancia para el goce efectivo de los derechos fundamentales de la población y para la definición de la política pública en materia de drogas y sustancias estupefacientes.



“La audiencia serviría como espacio para que las perspectivas tanto de la Corte como del poder legislativo se alimenten de manera recíproca y para que la ciudadanía en general, pueda extender sus argumentos y consideraciones en el marco de este examen de constitucionalidad”, dijo.



En su solicitud, Lozada agregó que en los últimos años han cursado en el Congreso al menos tres propuestas de reforma a la Constitución de su autoría para regular el uso adulto del cannabis, así como otros proyectos de ley similares, que no han prosperado.

Gobierno se opone

De otro lado, el Ministerio de Justicia consideró que la propuesta de los demandantes no está llamada a prosperar porque existe un deber estatal de protección de los derechos humanos que debe armonizarse con la política de lucha contra las drogas y el crimen organizado, que “implica que el Estado está llamado a desestimular las conductas que tienen la potencialidad de afectar, entre otros bienes jurídicos la salud pública”.



“La penalización de conductas como el tráfico, la venta, el suministro, el almacenamiento, la adquisición, el ofrecimiento o el suministro de sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas, pretende proteger además de la salubridad pública, otros intereses como la seguridad pública. En consecuencia, la sanción de conductas que traspasan la esfera íntima del consumidor”, agregó.



Según la cartera de Justicia, el Estado tiene un deber de ofrecer cuidado y la atención en salud a los usuarios de psicotrópicos, que está cargo de las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las instituciones especializadas en el tratamiento de dichos trastornos, que va de la mano de la penalización que hoy existe para combatir el microtráfico y el narcotráfico.



En palabras del Gobierno, el supuesto déficit de protección que alegan los demandantes no existe, pero sí un enfoque de salud pública y de reducción de daños que está en marcha y que deja claro que “el papel del Estado es vital en las fases de prevención de consumo, mitigación de usos problemáticos, superación de adicciones y capacidad de inclusión de estas personas en programas de soporte social o institucional”.



“La modulación del tipo que proponen los accionantes, no respondería ni a un déficit, ni a una omisión legislativa relativa. Lo que pretende (la demanda) es cambiar el modelo de atención y prevención para poner al Estado en un papel de proveedor que en todo caso es contrario a su rol de prevención y atención, que excede el ámbito de interpretación del tipo penal cuestionado”, agregó el Ministerio.



El Gobierno enfatizó en que, por ejemplo, ya la Corte Suprema ha dicho que el consumidor ocasional, recreativo o adicto, no puede ser considerado como sujeto del derecho penal, cuando la conducta que realiza carece de cualquier connotación afín al tráfico o distribución de sustancias, sin importar cuanta sustancia lleve consigo.



Lo anterior, dijo el Ministerio, señala que en la jurisprudencia actual se diferencia al consumidor del delincuente que trafica drogas, razón por la cual, en su criterio, el delito debe dejarse como tal, sin condicionamiento alguno.



Además, consideró que la propuesta de los demandantes supera la órbita de lo penal, pues implicaría un cambio de paradigma en la política de drogas del Estado, que implicaría “revisar en su integridad el ordenamiento jurídico en materias de salud, lucha contra el tráfico de drogas, la política de seguridad, tarea que es de competencia del Legislador”.



El deber del Estado es terapéutico: Reyes

La Universidad Externado, en concepto firmado por exministro de Justicia Yesid Reyes, precisó que en el deber estatal de tratar a los consumidores de drogas, lo usual es que la intervención médica se haga utilizando sucedáneos de la droga que le permitan a la persona reducir paulatinamente su dependencia de ella. En su criterio, cuando se habla de uso recreativo, el deber del Estado es crear conciencia de los efectos nocivos del consumo.



“A diferencia de lo que sostienen los demandantes, creo que en este caso no existe una omisión legislativa relativa, puesto que el deber del Estado está limitado al desarrollo de labores pedagógicas, profilácticas y terapéuticas”, dijo.



Reyes añadió que si bien en otros países hay venta controlada y supervisada de pequeñas cantidades de ‘drogas blandas’, esto obedece a “prácticas que responden más a una determinada visión de política criminal en cuanto a la forma de tratar el problema de las drogas de uso ilícito, que a un supuesto deber del Estado de suministrarle a las personas las drogas que soliciten”. dijo.



A su turno, la organización Dejusticia estimó que es el Congreso el que debería regular y solucionar el “déficit de protección de los derechos de las personas que usan drogas generado por la existencia de mercados ilegales, falta de información, mala calidad de las sustancias, poca disponibilidad de servicios de reducción de riesgos y daños, y deficiencia en los servicios de tratamiento”.



