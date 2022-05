La Corte Constitucional le dio dos meses al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud para que cambien toda referencia que se haga de la orientación sexual y la identidad de género como grupos o factores de riesgo en la donación de sangre.



(Lea: Donación de sangre y prejuicios hacia hombres gay, en estudio en la Corte)



Con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, el alto tribunal dijo que la población LGBTIQ+ todavía sufre los vestigios de un peligrosísimo homofóbico y transfóbico que la relaciona con ciertas patologías como es el caso del VIH, a pesar de que su contagio no depende de esto, sino de las prácticas sexuales riesgosas, como el sexo anal receptivo sin el uso de preservativos.



(Lea: Armando Benedetti y Musa Besaile, citados a versión libre por caso Fonade)

“Esta situación de discriminación estructural hace necesario insistir en el reemplazo de la noción de grupos de riesgo por la de prácticas sexuales riesgosas en la selección de donantes de sangre”, indicó la Corte.

Facebook Twitter Linkedin

Diego Rico Rivillas, activista LGBTI por la donación de sangre. Foto: EL TIEMPO

El alto tribunal estudió una tutela presentada por Diego Rico y Edward Gutiérrez a quienes se les impidió donar sangre en enero de 2021 en el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili en Cali, sin importar que la pareja estuviera unida desde julio de 2020, y que tuvieran incluso una prueba de VIH negativa tomada un mes antes del intento de donación o que usaran condón en sus relaciones sexuales.



El obstáculo eran las instrucciones dictadas por el Ministerio de Salud en la Resolución 3212 de 2018 y el lineamiento técnico para la selección de donantes de sangre en Colombia del Instituto Nacional de Salud que consideraba factor de riesgo sostener relaciones sexuales con otro hombre.



(Lea: Corte ordena a EPS dar pañales que le había negado a joven con discapacidad)



La tutela apoyada por las estudiantes de derecho Maria Paula Rueda Santos, Dana Ávila Argüello, Isabella Salcedo y la profesora de salud pública Elba María Bermúdez motivó el ajuste del lineamiento, cuando el caso ya estaba más avanzado.



El alto tribunal, no obstante, se pronunció de fondo y advirtió que la exclusión de donantes de sangre por su orientación sexual o identidad de género tiene como consecuencia la recepción de menos unidades donadas en un momento de escasez de sangre a nivel mundial que, según la Cruz Roja, ha disminuido un 10 por ciento desde marzo de 2020.



(Lea: Servicio militar: niegan reparos de Mindefensa a fallo que exoneró a afros)



El fallo lo puede descargar en el siguiente archivo:

Una afectación a la dignidad humana

La población LGBTIQ+ todavía sufre los vestigios

del peligrosismo homofóbico y transfóbico que la relaciona con ciertas patología FACEBOOK

TWITTER

Al estudiar el caso, la Corte cuestionó que la Fundación le haya dicho a la pareja que para donar sangre tenían que esperar un año desde su último encuentro sexual, lo cual es una intervención inaceptable en su vida privada cuando, además, los hombres e habían exámenes médicos para descartar que tuvieran VIH y otras enfermedades.



"La medida no era necesaria porque la Fundación tiene pruebas de tamizaje que le permiten descartar infecciones hemáticas en la sangre donada con más de un 99.5 % de precisión. Además, desconoce los derechos sexuales y al libre desarrollo de la personalidad de los actores porque para poder donar sangre, que es su intención solidaria, les exige abstenerse de prácticas sexuales que hacen parte de su vida íntima, sin que exista alguna justificación de riesgo hemático o transfusional", dice el fallo.



(Lea: Zarandear a un bebé puede ser un delito: esto fue lo que dijo la Corte)



La sentencia dice que, como se trata de una pareja estable, "la abstinencia sexual implicaría una intromisión en su vida sexual y sentimental, a pesar de que ellos tomen todas las medidas para reducir su riesgo hemático de contraer VIH".



"En la práctica, la medida genera una exclusión discriminatoria de los actores debido

a su orientación sexual. En este sentido, además de limitar sus derechos sexuales y

al libre desarrollo de la personalidad, fueron sometidos a un trato degradante por

parte del personal de salud que les impidió donar por ser homosexuales, lo cual afectó su dignidad humana", dice la decisión.



De fondo, la Corte dijo que como todas las donaciones son sometidas a pruebas de tamizaje con tecnologías avanzadas, el impedimento para que personas gay trans donen, no tiene fundamento.



(Lea: ‘Yidispolítica’: arrancó juicio en contra de Bernardo Moreno)



"El diferimiento o exclusión de donar sangre basado en la orientación sexual o la identidad de género no es una medida indispensable para garantizar que la sangre donada no esté infectada por algún virus. Por el contrario, puede ser reemplazada, como lo han hecho muchos países, por una combinación entre entrevistas enfocadas en prácticas sexuales riesgosas y pruebas de tamizaje de alta tecnología para reducir el riesgo transfusional", dice el fallo.

Facebook Twitter Linkedin

Diego Rico Rivillas, tutelante por la donación de sangre de personas LGBTI. Foto: Cortesía Diego Rico

Hace diez años ya se había ordenado tomar medidas

Facebook Twitter Linkedin

Magistrada Gloria Ortiz, ponente del fallo. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

La Corte advirtió que las conclusiones de esta sentencia se habían hecho diez años atrás cuando estudió una tutela similar y le ordenó al Ministerio de Salud tomar las medidas necesarias para detener la discriminación de hombres homosexuales en la donación de sangre. Sin embargo, se evidenció que las autoridades sanitarias no han cumplido la decisión.



El fallo le dio seis meses al Ministerio de Salud y Protección Social para modificar el Manual de Normas Técnicas, Administrativas y de Procedimientos para Bancos de Sangre (Resolución 3212 de 2018), con el fin de eliminar toda referencia que se haga de la orientación sexual o identidad de género como factor de riesgo. Lo mismo aplica para el INS.



(Lea: Avianca ya no tendrá que pagar más de $ 8.000 millones por fallo judicial)



Estas dos entidades también tendrán seis meses para desarrollar un protocolo de información y una campaña pedagógica dirigida al público para difundir la prohibición de discriminación a la población LGBTIQ+ en la donación de sangre.

El fallo ordenó al INS eliminar de la base de datos del Sistema de Información en Hemovigilancia (SIHEVI) a todas las personas excluidas por su orientación sexual o su identidad de género. FACEBOOK

TWITTER

Una vez se publique la nueva versión del Lineamiento Técnico, las dos entidades tendrán dos meses para capacitar al personal de salud de los bancos de sangre sobre esta modificación.



El fallo le dio seis meses al INS para eliminar de la base de datos del Sistema de Información en Hemovigilancia (SIHEVI) a todas las personas excluidas únicamente por su orientación sexual o su identidad de género.



Además, la Fundación Valle del Lili, el Ministerio de Salud y el INS deberán publicar esta decisión en sus páginas web y en sus perfiles de Facebook, Instagram y Twitter.



(Lea: Admiten demanda contra elección de Jorge Tovar en una curul de paz)



A su vez, se exhortó a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para hacer seguimiento al cumplimiento de todas estas órdenes.

La magistrada Cristina Pardo Schlesinger salvó su voto porque estimó que el principio de precaución, frente al riesgo de contagio de una enfermedad seria, indica que los criterios médicos, técnicos y científicos deben prevalecer, puesto que se trata de un importante asunto de salud pública.



También consideró que la restricción de derechos que supone no poder ser donante de sangre resulta no ser desproporcionada frente a los derechos de quienes requieren de transfusiones de sangre seguras, dado que subsiste una ventana de riesgo de contagio que puede ser controlada con esta restricción.

justicia@eltiempo.com

​@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia