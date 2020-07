Corte niega a exsenador revisión de su condena por parapolítica

Corte niega tutela con la que el exsenador Mario Salomón Nader Muskus, condenado a 90 meses de prisión por nexos con paramilitares, pedía la revisión de su condena que se profirió en única instancia en mayo del 2012.

El exsenador, capturado desde el 2010, estaba pidiendo la doble conformidad, que implica la revisión de su condena por concierto para delinquir.



Según expuso Náder en su tutela, se le estaba vulnerando el debido proceso y el acceso a la administración de justicia porque en el 2012 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó en única instancia a 90 meses de prisión (siete años y medio), lo inhabilitó para ejercer funciones públicas, y le impuso el pago de una multa de 6.500 salarios mínimos.



En febrero del 2019, Náder le había pedido a la Corte Suprema que aplicara un fallo del 2014 con el que la Corte Constitucional ordenó garantizar un recurso contra el primer fallo condenatorio, decisión que, según él, le concedía la posibilidad de apelar su sentencia condenatoria.

Pero al revisar su caso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia aseguró que el fallo del 2014 de la Corte Constitucional no podía beneficiarlo ya que se emitió el 29 de octubre de ese año, y no tuvo en cuenta fallos anteriores que ya hubieran hecho tránsito a cosa juzgada, como el del exsenador.



El alto tribunal también evaluó el reciente fallo del 21 de mayo de este año, en el que la Corte Constitucional ordenó concederle al exministro Andrés Felipe Arias, condenado el 16 de julio del 2014 por el caso de Agro ingreso Seguro, el derecho a impugnar su condena de única instancia.

Según la Corte, este fallo de Arias no aplica en su caso pues en esa tutela se tuvo en cuenta un precedente internacional que, según la Corte Constitucional, debió haber sido aplicado en Colombia y que se dio el 30 de enero del 2014, fecha a partir de la cual los aforados condenados en única instancia podrían pedir el mismo beneficio de Arias, vía tutela.



Es por eso que, como Náder fue condenado en el 2012, tampoco puede aplicar a los argumentos de la tutela de Arias para pedir la doble conformidad.

Tampoco la ley de doble instancia, que entró en vigencia en el 2018, porque según la Corte Suprema esa norma no tuvo efectos retroactivos sobre las sentencias que ya estaban ejecutoriadas.



"Siguiendo los derroteros de la Convención Americana de Derechos Humanos38 y su jurisprudencia, no se otea vulneración alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuación refutada", dice el fallo de la Sala Civil que revisó el de la Sala Penal que negó la tutela.



