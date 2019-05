Dinero de multas no puede usarse para salarios de agentes de tránsito

Los dineros recaudados por multas de tránsito no pueden usarse para pagar el sueldo de los agentes de tránsito. Así lo dijo el Consejo de Estado en un concepto de la Sala de Consulta, que resolvió unas preguntas del Ministerio de Transporte sobre estos recursos y la política nacional de seguridad vial.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el Código Nacional de Tránsito establece en el artículo 160 que el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito debe destinarse a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial, sin embargo, existe una discusión sobre el alcance de esto pues, dijo esa cartera, “el código Nacional de Tránsito no consagró elementos suficientes para determinar con claridad los propósitos para los cuales es válido emplear los dineros provenientes de las multas de tránsito”.



En respuesta, el Consejo de Estado dijo que el Código de Tránsito establece que el dinero recaudado por multas y sanciones derivadas de infracciones de tránsito debe destinarse, entre otros propósitos, a la seguridad vial, entendida como el conjunto de acciones y políticas encaminadas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de las personas por accidentes de tránsito.



Dentro de dichas medidas se incluyen “el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional y la atención a las víctimas”.

La Sala de Consulta agregó que los dineros que llegan a los municipios por pago de multas son un ingreso corriente no tributario de destinación específica, y que no pueden utilizarse para sufragar gastos de funcionamiento, como el de un cuerpo de agentes de tránsito.



Por ley, recordó el alto tribunal, los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, y concluyó diciendo que la restricción establecida para no usar la plata de las multas en esto "busca promover la estabilidad y equilibrio financiero de los entes territoriales, demandando que los gastos de funcionamiento, y en particular los relativos a los salarios y prestaciones, sean cubiertos a través de ingresos percibidos de forma constante y permanente en el tiempo, y no con aquellos sobre los cuales no existe certeza de ser recibidos”.

