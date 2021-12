La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el capitán de la Policía Manuel Cubillos Rodríguez, por su presunta responsabilidad en la muerte del joven Dilan Cruz.



Cruz fue impactado en su cabeza por un proyectil tipo 'bean bag' disparado por un agente del Esmad en medio de las protestas del 23 de noviembre de 2019 en Bogotá, y posteriormente falleció en el Hospital Universitario San Ignacio.



El Ministerio Público precisó en un comunicado de prensa que aparentemente el capitán Cubillos accionó su arma de dotación (escopeta calibre 12 mm), con lo que habría desconocido lo dispuesto en la reglamentación establecida para la utilización de armas no letales.



"El oficial investigado no tuvo el cuidado necesario al accionar la escopeta que portaba, toda vez que independientemente que dicho elemento esté enlistado dentro de las armas menos letales, siempre causará afectación a la integridad de las personas”, indicó la Procuraduría.



Según la entidad, Cubillos es un oficial entrenado en el manejo y control de multitudes; y en el empleo de elementos, dispositivos, municiones y armas no letales. La conducta del oficial fue calificada provisionalmente como falta grave a título de culpa grave.



“De los elementos de prueba que reposan en el plenario se puede deducir que el oficial investigado posiblemente trasgredió normas que regulan el régimen disciplinario para la Policía Nacional, en concordancia con el Código Penal, y como consecuencia de ello, su actuación -conducta- puede constituir falta disciplinaria que compromete su responsabilidad en el ejercicio del cargo y de sus funciones, conforme se desprende del análisis de las pruebas”, indicó la entidad.



