Dilan Cruz: ordenan a justicia militar suspender caso contra policía

La Corte Constitucional ordenó al Juzgado 189 de Instrucción Penal Militar que suspenda de manera provisional el caso que adelanta en contra del capitán de la Policía Nacional, Manuel Cubillos Rodríguez, por la muerte del estudiante Dilan Mauricio Cruz Medina en el marco del paro nacional de 2019.



Cruz fue víctima de un proyectil tipo “bean bag” proveniente de una escopeta calibre 12 que fue disparada por el capitán Rodríguez, agente del Esmad, el 13 de noviembre de 2019.



La orden la tomó la Corte Constitucional mientras estudia una tutela presentada por la defensa de la familia en contra de la decisión que tomó la Sala Disciplinaria de la Judicatura el 12 de diciembre de 2019, enviando el expediente de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.



"Existen fundamentos jurídicos razonables para estimar que la demanda de amparo tiene vocación aparente de viabilidad. En efecto, de las circunstancias de hecho que rodearon la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, prima facie se aprecian elementos mínimos que permiten considerar la posibilidad de que la conducta del uniformado deba ser conocida por la Jurisdicción Penal Ordinaria y no por la Jurisdicción Penal Militar", dice la decisión.



Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, la Corte accedió a la petición de medida provisional y señaló que "mientras el proceso permanezca suspendido no podrán practicarse pruebas, no correrán términos y tampoco podrán adoptarse decisiones de fondo".



"La suspensión permanecerá vigente hasta en el momento en el cual la Sala Plena de la Corte Constitucional adopte una decisión definitiva sobre la acción de tutela de la referencia", dice la decisión.



"La Sala que la medida provisional, consistente en la suspensión de la investigación que adelanta la Jurisdicción Penal Militar, no comporta un efecto perjudicial excesivo frente a aquello que permite proteger", agregó la Corte.



En criterio del alto tribunal, "suspender el proceso puede implicar una restricción del derecho del investigado a una pronta y cumplida justicia. No obstante, dada la fase en la que se halla la actuación penal militar, el uniformado no se encuentra bajo medida de aseguramiento alguna".



En cambio, según la Corte, la "continuación del proceso penal por la muerte del hijo de la accionante ante una jurisdicción que podría no representar su juez natural - mientras se decide la acción de tutela-, comporta riesgos de afectación".​

La familia de Dilan Cruz, a través de una tutela radicada el 10 de marzo de 2020, cuestionó la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que envió el proceso penal a la justicia militar.



En su criterio, esa decisión es contraria a al Constitución. En al tutela, además, se alegó que la Sala omitió la valoración de varias pruebas que habrían conducido a asignar el conocimiento del asunto a la Jurisdicción Ordinaria. Y señala que la decisión desconoce el principio del juez natural, en el marco de una grave vulneración del derecho ala vida, como efecto de la actuación desproporcionada de la fuerza pública.



El caso fue seleccionado para revisión de la Corte Constitucional por la Sala de Selección Número Siete el 15 de diciembre de 2020, hecho notificado el 21 de enero de 2021.



En este proceso, la Corte le solicitó al Juzgado 189 de Instrucción Penal Militar de Bogotá copia de la totalidad de la investigación penal y de las diligencias al respecto. Y el pasado 25 de marzo de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió

asumir el conocimiento del asunto.



