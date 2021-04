Dilan Cruz: los recursos que buscan que caso salga de justicia militar

La defensa de la familia de Dilan Cruz, joven fallecido tras el impacto de proyectil por un agente del Esmad en el Paro de 2019, anunció que impugnará la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que negó la posibilidad de sacar el proceso penal contra el agente implicado de la justicia militar y enviarlo a la ordinaria.



(Le puede interesar: Dilan Cruz: Corte niega tutela y deja el caso en la justicia militar)

El fallo de tutela, publicado este jueves por EL TIEMPO, es de primera instancia y ratificó una decisión de la Sala Disciplinaria de agosto de 2020 que envió el caso a la justicia militar al estimar que no se cumplen los presupuestos para pasar el caso a la justicia ordinaria. El abogado de la familia, Fernando Rodríguez Kekhan, cuestionó la decisión.



“La tutela incurre en falencias en cuanto que exige que hagamos un análisis de responsabilidad penal que no corresponde al escenario de una juez de tutela. Se pretende que ahondemos sobre las pruebas que concluirían la responsabilidad del capitán Manuel Cubillos (quien disparó el proyectil)”, dijo Rodríguez.



(Le puede interesar: ¿Por qué volvieron a enviar caso de Dilan Cruz a la Justicia Militar?)



“Ese escenario el corresponde al juez que vaya a atender la etapa de juzgamiento. La tutela no es escenario para eso. Lo que se pretende es que la competencia quede en la justicia ordinaria atendiendo que existen dudas relevantes sobre la forma cómo fue asesinado Dilan”, agregó.



Cruz fue víctima de un proyectil tipo “bean bag” proveniente de una escopeta calibre 12 que fue disparada por el capitán Manuel Cubillos Rodríguez, agente del Esmad, el 13 de noviembre de 2019. Según la Corte, en la decisión de primera instancia, no hay prueba de que se haya tratado de “una agresión directa y a corta distancia, sobresegura y al margen de la función”.



(Le puede interesar: Por error de Corte, caso de Dilan Cruz sigue en justicia militar)



Mientras se define la impugnación, hay otro recurso en estudio en la Corte Constitucional sobre este mismo caso que podría zanjar esta discusión.

Lo que estudia la Corte Constitucional

En este caso, la Sala Disciplinaria de la Judicatura decidió enviar el expediente a la justicia militar el 12 de diciembre de 2019. Contra esa decisión, la familia interpuso una tutela que fue fallada en su favor, en dos instancias por la Corte Suprema a mediados de 2020, ordenando a la Fiscalía enviar a la Judicatura varias evidencias para que la Sala Disciplinaria se pronunciara de nuevo.



El 20 de agosto de 2020, la Sala Disciplinaria de la Judicatura lo hizo y volvió a dejar el caso de Dilan Cruz en un juzgado de instrucción militar.



(Además: No confiamos en imparcialidad de justicia militar: madre de Dilan Cruz)



La Corte Constitucional seleccionó para estudio a finales 2020 esa primera tutela presentada por la familia del joven estudiante.



No obstante, la familia y su defensa se enteraron de ello solo hasta febrero de 2021 cuando ya había presentado la nueva tutela, con argumentos diferentes, contra la decisión de agosto de 2020 de la Judicatura que dejó el caso en la justicia penal militar.



"Cuando presentamos la tutela con hechos nuevos, ya venía en desarrollo el trámite de la revisión en la Corte Constitucional", dijo el abogado. La familia espera que en este proceso, el alto tribunal defina de una vez por todas las dudas sobre la competencia y proceso penal pueda avanzar.



justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET