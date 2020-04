'Judicatura no valoró todas las pruebas en el caso de Dilan Cruz’

El 12 de diciembre del año pasado, cuando la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura determinó que el proceso por la muerte del joven estudiante Dilan Cruz se quedaría en la Justicia Penal Militar, y no en la ordinaria, omitió valorar todas las pruebas.

Para tomar su decisión, la Judicatura tuvo en cuenta solo los testimonios de los agentes del Esmad que ese día estaban junto al capitán Manuel Cubillos Rodríguez –quien disparó contra Dilan en medio de las manifestaciones del año pasado–, pero no evaluó las declaraciones de personas que también estuvieron allí y contradecían lo dicho por los agentes de la Fuerza Pública.



Esa fue la razón por la cual la Corte Suprema de Justicia decidió este jueves tumbar el auto de la Judicatura y le ordenó volver a evaluar todo el proceso –con todas las pruebas– para determinar qué justicia es la que debe investigar la muerte de Dilan, quien falleció tras recibir el 23 de noviembre del 2019 un disparo de Cubillos, con un arma categorizada como menos letal, usada oficialmente por el escuadrón antidisturbios.

(Le recomendamos: El mensaje de la madre de Dilan Cruz a cinco meses de la muerte de su hijo)

La Corte tomó esta decisión al resolver una tutela que presentó Yenny Alejandra Medina Pulido, madre de Dilan Cruz, quien afirmó que se había vulnerado su debido proceso por no valorar todas las pruebas.



Y es que, según aseguró la Corte, por un lado, los cuatro testimonios que tuvo en cuenta la Sala Disciplinaria eran de agentes del Esmad que afirmaban que el hecho se trató de un acto de servicio. Según ellos, ese día reaccionaron y acudieron al uso de la fuerza ante disturbios de los manifestantes.



Sin embargo, la Corte recordó que entre el 23 y 24 de noviembre, ciudadanos y delegados del Distrito habían entregado al CTI testimonios que contradecían esa versión. Según esas declaraciones, los manifestantes no estaban agrediendo ni provocando al Esmad, sino que fue el escuadrón el que había “alterado la manifestación pacífica, disparando con armas distintas a las de aturdimiento o gases lacrimógenos”.



Es con base en estos testimonios que la madre de Dilan asegura en su tutela que el caso pudo no haber sido un acto de servicio, sino que podría ser investigado como “homicidio intencional”.

(Le puede interesar: Familia de Dilan Cruz denuncia que ha recibido amenazas)

Como familia, no confiamos en la imparcialidad de la Justicia Penal Militar. Hemos escuchado a muchas familias que han padecido la impunidad de ese tribunal FACEBOOK

TWITTER

Este jueves, justo cuando se cumplían cinco meses desde la muerte de Dilan, Medina dijo que espera que la Judicatura deje el caso por la muerte de su hijo ante los jueces ordinarios, pues no confía “en la imparcialidad de la justicia militar. Hemos escuchado a muchas víctimas que han padecido la impunidad por las decisiones de estos tribunales”, dijo.



Aunque la defensa de Cubillos y la Procuraduría le pidieron a la Corte mantener la decisión de la Judicatura –pues insistieron en que se trató de un hecho de servicio–, para la Corte esa corporación omitió tener en cuenta todos los testimonios “sin razón alguna”.



Así, en la nueva decisión que tome la Sala Disciplinaria al resolver el conflicto de competencias, deberá valorar todas las pruebas, ya sea para darles credibilidad o desestimarlas.

(Además: Gobierno Nacional responde a recomendación de la ONU sobre el Esmad)

JUSTICIA