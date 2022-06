En febrero pasado Estados Unidos anunció una donación de 8 millones de dólares para Colombia, en particular para la Policía, algo que fue celebrado por el ministro de Defensa Diego Molano.



No obstante, Molano ahora deberá dar explicaciones sobre esos recursos puesto que, ante preguntas de la ONG Temblores sobre cómo se invertirían los dineros, la cartera no respondió detalladamente a los interrogantes de la organización.



En su momento el ministro afirmó que la donación no estaba condicionada porque los uniformados de la Policía cumplían con estándares, pero el que no hubiera condiciones fue desmentido posteriormente por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg.

En ese sentido, con la tutela Temblores buscaba exigir que se le informara a la ciudadanía, de manera detallada, la manera en la que la Policía ejecutaría dichos recursos.



De acuerdo con la organización, ante una respuesta que recibieron del Ministerio, el juez de tutela consideró que se continuaba vulnerando el derecho de petición "pues no informó detalladamente la destinación que dicha institución le dará a los recursos, ni el periodo de tiempo de ejecución de los mismos", dijo la ONG en una publicación de redes sociales.



La organización señaló que la sentencia de tutela también exige al ministro Molano que si “sus señalamientos no atienden a la realidad de las exigencias a las que el Gobierno de EE. UU. condicionó su apoyo económico se retracte y que entregue la información requerida en un término máximo 48 horas".



Finalmente la ONG expresó que es necesario saber cómo se ejecutarán los recursos donados por Estados Unidos por las múltiples denuncias que han hecho sobre vulneraciones a los derechos humanos por parte de la Policía.

