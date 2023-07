La Corte Suprema de Justicia negó una tutela con la que el abogado Diego Cadena pedía que fuera revocada la sanción que le dictó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que le impide ejercer por tres años por haber presionado al testigo Juan Guillermo Monsalve para que supuestamente cambiara su declaración en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, a quien representaba.



"Del análisis que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dio al caso planteado, no se observa que la decisión confutada esté alejada del ordenamiento jurídico ni que cercene las garantías de orden superior que haga necesaria la intervención del juez de tutela", dice la decisión.

Enrique Pardo Hasche, Juan Guillermo Monsalve y Diego Cadena. Foto: Archivo particular / EL TIEMPO

Cadena fue sancionado en dos instancias, en enero de 2022 y enero de 2023, por incurrir en una falta dolosa contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado al intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses del Estado.



Esto, porque Cadena, durante febrero y marzo de 2018, "intervino en los actos fraudulentos, en su calidad de abogado, cuando acudió a la cárcel La Picota en Bogotá, insistentemente, ofreciéndole beneficios a Monsalve Pineda a cambio de que aquel se retractara".



La Comisión dijo en su momento que Cadena no tuvo ningún problema en decirle al abogado de Monsalve, en cita en La Picota, que si podía firmar una carta diciendo que estaba dispuesto a "esclarecer" lo sucedido.



"La sola presencia del abogado (Héctor) Romero Agudelo ese 22 de febrero de 2018, no fue excusa para que el disciplinable le ofreciera a Monsalve impulsarlo para la JEP, a cambio de retractarse de las declaraciones que bajo juramento le había a la Corte Suprema de Justicia en el caso afrontado por los hermanos Álvaro y Santiago UribeVélez", dijo en su momento la Comisión.

Álvaro Uribe, expresidente, y Diego Cadena, abogado. Foto: Archivo EL TIEMPO

En la tutela, que es un fallo de segunda instancia, la Corte Suprema dijo que, si bien Cadena está en desacuerdo con la decisión, no se encuentran evidencias de que se le hayan vulnerado sus derechos en el proceso disciplinario adelantado en su contra.



"Situación disímil es que el demandante se encuentre inconforme con lo decidido, caso en el cual surge improcedente que, por vía tutela y so pretexto de la violación de garantías constitucionales, se pretenda revivir una discusión clara y oportunamente definida al interior del respectivo proceso, máxime cuando la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no actuó de manera arbitraria o caprichosa, como lo deja entrever las consideraciones que soportan la decisión del 25 de enero del año en curso", dice el fallo.



La Corte Suprema de Justicia dijo que contrario a las alegaciones de Cadena, quedó claro que Monsalve no quería tener una cita con él en La Picota ni con los abogados del expresidente, "situación de la que se infiere no tenía interés en obtener en concreto de él una manifestación incriminatoria, y consecuente con ello, deba concluirse la estructuración del elemento “inducir, manipular o instigar la comisión de la falta disciplinaria”, pues fue el actor el que insistió en reunirse con el receptor -cometido que logró al día siguiente-, valiéndose del intermediario Pardo Hasche, también recluido en el establecimiento carcelario La Picota".

