Al indicar que los delitos por los que era investigado ya precluyeron, la Corte Suprema de Justicia archivó una indagación que se adelantaba desde hace más de 12 años al exsenador Dieb Maloof Cuse por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en servidor público.



El excongresista, quien pagó una pena por ‘parapolítica’, era investigado porque presuntamente utilizó su cargo para el favorecimiento del Bloque Norte de las Autodefensas que tuvo como jefe político a José Gélvez Albarracín, alias El Canoso, propiciando un contacto entre la EPS Solsalud e Inversiones Navarro (de propiedad del paramilitar) sobre la consecución de medicamentos.

También era investigado porque como senador (2002-2006) habría influido en la ESE José Prudencio Padilla, en favor de la Cooperativa de Trabajo Asociado Integral (Coolvivir) que se dedicaba al suministro de personal médico. En contraprestación, presuntamente recibió millonarias coimas.



El origen del caso

Este expediente se remonta hasta 2007 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, por cuenta de otro proceso, compulsó copias para que se investigaran señalamientos que se hicieron sobre manejos irregulares del sector salud.



La Fiscalía inició una indagación previa en su contra en octubre de 2008 y en septiembre de 2009 el caso pasó por razón del fuero a la Corte que, en abril de 2010, abrió una indagación. En esta se ordenaron pruebas en enero y julio de 2011 y agosto de 2015 sin que se tomara decisión alguna y, luego, en 2018, cuando empezó a regir la doble instancia para los aforados, el caso pasó a la Sala de Instrucción.



El expediente finalmente llegó al despacho de la magistrada Cristina Lombana el 27 de junio de 2019 cuando avocó conocimiento del mismo. Entonces, ya habían pasado más de 12 años desde la compulsa de copias original.

Las pruebas que había

Luego de haber tomado posesión los congresistas del Magdalena que fueron apoyados por el Bloque Norte en 2002, el senador Dieb Maloof se encargó del tema de los recursos de la salud:

La Sala recopiló pruebas documentales sobre la cooperativa Coolvivir y el contrato suscrito con la ESE José Prudencio Padilla, sus estatutos y registros de multas recibidas; registros contables de la EPS Solsalud; y las escrituras mediante las cuales se creó la sociedad Biogel de Colombia en 2001, luego modificada en 2003 a Biohealth Colombia y liquidada en julio de 2004.



Se contaba con un informe de policía judicial de mayo de 2013 que dice que en los registros contables de la EPS Solsalud no se encontraron pagos en favor esas dos sociedades. Y la información de la composición del Bloque Norte de las Autodefensas y la versión colectiva que paramilitares hicieron en 2013 en Justicia y Paz.



En particular la de Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, quien hizo señalamientos que vinculaban a Maloof con el homicidio de Ricardo Luis Orozco Serrano como supuesta retaliación de la denuncia que este hizo sobre corrupción en el sector salud.



Y el testimonio de Rafael Enrique García, exfuncionario del DAS y confeso integrante de las AUC quien en 2006 dijo que tenía contacto con ‘El Canoso’ y que a través de este habría apoyado a Maloof Cuse.



“Luego de haber tomado posesión los congresistas del Magdalena que fueron apoyados por el Bloque Norte en las elecciones de marzo del 2002, el senador Dieb Maloof se encargó del tema de los recursos de la salud del Magdalena y parte del Cesar. Para ello contó con la colaboración de un laboratorio de comercialización de medicamentos que se constituyó en Barranquilla”, declaró.



Lo que dijo ‘El Canoso’

José del Carmen Gélvez Albarracín, alias el Canoso.

La empresa de ese sector debía pagar $ 8000 pesos a la organización a la AUC y fuera de eso Dieb Maloof creó unos laboratorios para el suministro de medicamentos

Gélvez Albarracín dijo en 2011 a la Corte que Dieb Maloof “fue quien inicialmente arrancó con lo de la salud”.



Según su testimonio, “se empezaron a cobrar unos recursos por persona que llega, eso se llama los vinculados creo a las EPS, tenían que pagar $8000. La empresa de ese sector debía pagar $ 8000 pesos a la organización a la AUC y fuera de eso Dieb Maloof creó unos laboratorios para el suministro de medicamentos el cual manejo en muchos municipios del departamento.



Dijo igualmente que creó Inversiones Navarro para ejecutar contratos de corretaje de medicamentos con la EPS Solsalud y dijo que los adquiría de Biogel que supuestamente era de Maloof.



“Doris trabajaba con él y eso era del senador Dieb Maloof y lo manejaba un hermano de (él) y lo manejaba Dino Gravini que era del equipo del senador (…) y el beneficio como tal era que una vez Solsalud nos dio a nosotros un contrato de corretaje se llama eso, donde nos autorizaba la entrega de medicamentos en Riohacha, en Santa Marta y en Buritaca”, declaró.

¿Por qué prescribió el caso?



El tráfico de influencias



La Corte no estudió del fondo el caso, ni determinó si Maloof cometió o no cometió los dos delitos, sino que declaró su prescripción y archivo

TWITTER

La Sala de Instrucción determinó que a pesar de la “abundante prueba arrimada al expediente, no fue posible establecer una fecha específica de la probable ocurrencia de la conducta, más allá de la época en la que, al parecer, se pudo haber desarrollado la intermediación del investigado ante la EPS Solsalud en favor de Inversiones Navarro, esto es, el año 2003”.



Y 2004 para el caso de la ESE José Prudencio Padilla. Con ese panorama, teniendo en cuenta que la máxima por esa sanción son 8 años, contados desde el 31 de diciembre de 2004, y un agravante de la tercera parte de la pena, el caso prescribió el 31 de agosto de 2015, antes incluso que lo asumiera esta Sala de Instrucción.

El enriquecimiento ilícito

En este caso, el testigo Jaime Alberto Perez dijo que le habría entregado a Dieb Maloof 800 millones de pesos en el año 2000 luego de una reunión con el comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Jorge Luis Rodríguez, alias Boliche.



“Es que ‘Boliche’ directamente no le patrocinó la campaña a él, pero una vez lo presentó ante ‘Jorge 40 ‘y yo mismo los llevé, y por intermedio de (él), recibió una suma de dinero para patrocinar la campaña. Esta reunión se realizó en una propiedad que queda al frente a la fábrica de la Coca Cola de Valledupar, y que era en ese tiempo propiedad de Boliche”, declaró.



De otro lado, se encontraron 52 millones de pesos en dos consignaciones que realizó Coolvivir en 2004 cuando era senador, y había un dictamen contable que advirtió sobre un posible incremento patrimonial por justificar entre los años 2002 a 2003, por 5 millones de pesos.



“Entonces, cuando Dief Nicolás Maloof Cuse se desempeñó como senador habría incrementado su patrimonio sin justificación aparente, entre los años 2000 y 2004” en 857 millones de pesos. Con esos parámetros, la Corte dijo que el caso prescribió el 24 de diciembre del año 2017, también antes que llegara a la Sala de Instrucción.



Por esa razón, la Corte no estudió del fondo el caso, ni determinó si Maloof cometió o no cometió el delito, sino que declaró su prescripción y archivo.



Piden que la Fiscalía investigue presunto nexo con homicidio

Ahora, ante los testimonios de exparamilitares postulados a Justicia y Paz que mencionan un supuesto vínculo entre Maloof y el homicidio de Ricardo Luis Orozco Serrano, la Sala de Instrucción compulsó copias a la Fiscalía para determine si hay lugar o no a iniciar una investigación.

