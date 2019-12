Día clave para elegir nuevo magistrado del Consejo de Estado

La Sala Plena del Consejo de Estado se reunirá hoy para elegir al nuevo magistrado de la sección tercera de esa entidad, en reemplazo de Carlos Alberto Zambrano, quien ya cumplió su periodo a comienzos de noviembre y dejó su despacho.El proceso se inició a finales de julio con la publicación de la convocatoria para que los interesados presentaran sus hojas de vida. En principio se presentaron 52 personas, de las cuales diez han avanzado hasta llegar a una etapa definitiva.

En la lista de abogados que han avanzado en el proceso y cuyos nombres serán objeto de votación por los magistrados están: Augusto Ramón Chávez Marín, Luis Ramiro Escandón Hernández, Diego Enrique Franco Victoria, Iván Darío Gómez Lee, Marino León Tadeo Ospina, Fabián Gonzalo Marín Cortez, Ilia Marina Obando de Torres, Moisés de Jesús Rodríguez Téllez, José Roberto Sáchica Méndez y Luisa Alexandra Torres Acosta.



Fuentes del alto tribunal señalaron que tienen la intención de avanzar en la elección del nuevo togado antes del inicio de la vacancia judicial a mediados de este mes, garantizando que el elegido pueda asumir en el cargo lo antes posible. Con tal fin fueron convocados para las 3 de la tarde de hoy los 30 magistrados que en la actualidad tiene el Consejo y que podrán participar en la votación.



A propósito del tema, el Consejo de Estado expidió hace unos días un comunicado en que señala que el proceso se ha desarrollado en medio de la mayor tranquilidad y que no se han registrado presiones externas, que en todo caso, señaló el Tribunal, no serían aceptadas.



“La Sala Plena del Consejo de Estado no acepta ni aceptará presiones de ningún tipo para favorecer la elección de ningún aspirante a una corporación pública (...). Ni el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, ni otro funcionario estatal ni tampoco ningún particular han intentado ejercer algún tipo de influencia para favorecer la elección de alguno de los aspirantes al cargo de magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dejó vacante nuestro excompañero Carlos Alberto Zambrano Barrera”, se lee en el comunicado.



Igualmente añade que para la elección de los magistrados del alto tribunal solo se tienen en cuenta el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales y las cualidades profesionales y experiencia de los aspirantes.



“El señor Procurador General de la Nación, como todos los servidores públicos, tiene absoluta claridad sobre su marco funcional, que de ninguna manera le permitiría tal injerencia”, señala el comunicado.



Finalmente añade: “Nuestro compromiso con la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción no solo hace parte de una política asumida por el Consejo de Estado de tiempo atrás, sino que también hace parte del juramento hecho por cada uno de nuestros servidores de defender la ley y la Constitución”.

