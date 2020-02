Día clave en la Corte Suprema, ad portas de quedarse sin quorum

La hora límite para que la Corte Suprema de Justicia elija por lo menos a uno de los 7 magistrados que en este momento faltan en el alto tribunal está más cerca que nunca.



En la actualidad hay 16 magistrados en la Corte, lo cual es exactamente el número del quorum decisorio -la cantidad de votos para tomar decisiones en Sala Plena-, pero desde el jueves 27 de febrero habrá un magistrado menos, ya que Ariel Salazar, de la Sala Civil, termina su periodo.



Si la Corte no ha logrado elegir a alguien antes de ese día, al no haber quorum (pues quedarían solo 15 magistrados), ya no podrán seguir con la elección de togados, ni nombrar presidente titular ni vicepresidente, ni tomar ninguna decisión que implique los votos de las mayorías, puesto que todas esas requieren del quorum mínimo de 16 votos.

Aunque desde el año pasado la Sala Plena de la Corte -que debe estar conformada por 23 magistrados- comenzó a reunirse para intentar elegir magistrados, esto no ha sido posible y ha trascendido que esto ha sido debido a discusiones internas del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.



Para intentar resolver el problema, la Corte citó este martes a una sesión extraordinaria a las 2 p. m., para tratar de llegar a un acuerdo y llenar por lo menos alguna vacante. Hay tres en la Sala Penal, tres en la Sala Laboral y una en la Sala Civil.



Un escenario en el que la Corte Suprema, uno de los órganos más importantes de la justicia en el país, se quedara sin quorum solo había pasado cuando en 1985 el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, hechos en los que murieron la mayoría de los magistrados del alto tribunal.



Algunas de las salidas que se han planteado para que la Corte no pierda su quorum son que el mismo tribunal baje el número necesario para que no sean las dos terceras partes del total de magistrados que debe haber (23 magistrados) sino las dos terceras partes de los que hay, opción que no ha tenido el apoyo de todos los togados; e incluso que se nombre en encargo a alguno de los magistrados que hay en las salas de la Corte que no conforman la sala plena, como lo es la Sala de Instrucción, mientras se logra elegir a alguien en propiedad.



El escenario está difícil, y lo que han dicho otros expertos consultados es que si la sala pierde su quorum, la única salida sería que el presidente de la República, tal como se hizo en 1985 tras la toma del Palacio, decrete un estado de conmoción interior para que él modifique el reglamento y baje el mínimo de votos requeridos.



Esa, en todo caso, no es una salida deseable, según organizaciones como Excelencia en la Justicia, puesto que podría leerse como una intromisión del Ejecutivo en la rama judicial.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET