El restablecimiento del orden público no justifica la detención masiva de personas en las zonas con alta presencia de grupos armados al margen de la ley.



Así lo consignó el Consejo de Estado en un fallo que hace un fuerte llamado de atención sobre las medidas privativas de la libertad emitidas por la Fiscalía "de manera masiva y sistemática" en territorios afectados por el conflicto armado. Medidas que no tenían justificación probatoria y constituyen un daño antijurídico que el ente acusador debe repara.



Con ponencia del magistrado Martín Bermúdez, la Sección Tercera del alto tribunal impuso a la Fiscalía, como medida de reparación, el deber de adelantar varios procedimientos administrativos de prevención de este tipo de perjuicios, como enviarle el fallo a todos los fiscales y jueces con funciones de control de garantías que son los responsables de examinar la juridicidad de la imposición de las medidas de aseguramiento.



Adicionalmente, la Fiscalía deberá adoptar una política de prevención del daño antijurídico que garantice la autonomía e independencia de esa entidad frente a las injerencias del poder ejecutivo frente a la imposición de medidas de aseguramiento.



Además, estas "intervenciones irregulares" del Ejecutivo deben ser denunciadas y se deben tomar las demás acciones legales para que los fiscales sientan respaldo institucional frente a sus gestiones autónomas y ajustadas a la ley, indicó el Consejo de Estado.



Del mismo modo, cuando se anuncie una medida de aseguramiento a los medios de comunicación, el fallo establece que se deben explicar las razones que condujeron a ella, "para que la comunidad conozca que tales determinaciones no son sancionatorias sino que buscan garantizar unos fines dentro del caso concreto".



También se debe asegurar la independencia y autonomía de los fiscales con relación a sus superiores jerárquicos, estableciendo mecanismos que permitan poner en conocimiento del fiscal general cualquier intento de injerencia.

El caso que estudió el alto tribunal

El Consejo de Estado ordenó a la Fiscalía a pagar una reparación a una de las 123 personas que fueron investigadas en virtud de falsos testimonios que las señalaban como colaboradores de las Farc en Qipique (Cundinamarca). El demandante fue injustamente privado de su libertad con una medida de aseguramiento basada en testimonios falsos.



En ese caso hubo una masiva y sistemática emisión de medidas de aseguramiento contra habitantes de esta población, en el marco del control territorial en medio del conflicto armado.



Otra medida del Consejo de Estado es que la Fiscalía organice un acto público de perdón en nombre de la Nación por el daño que sufrieron los habitantes del municipio, al ser señalados de ser colaboradores de las Farc.



El caso que originó este fallo tuvo que ver con el asesinato de ocho policías en el municipio, crimen supuestamente perpetrado por el frente 42 de las Farc. Según informes de inteligencia recibidos por las autoridades y testimonios de desmovilizados, los habitantes de esa población eran colaboradores del grupo ilegal, por lo que ase abrió una investigación contra 123 de sus 695 habitantes.



Las indagaciones condujeron a la captura del demandante y de 52 personas más el 15 de junio del 2003, a quienes se les impuso medida de aseguramiento por el delito de rebelión. Finalmente, la investigación fue precluida a favor del procesado.

Tras la preclusión, los afectados interpusieron una acción de reparación directa considerando que la privación de la libertad fue injusta por no estar basada en indicios sobre la ocurrencia del delito investigado.



En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró a la Fiscalía responsable de los daños y ordenó que le pagara a las víctimas más de 34 millones de pesos. La Fiscalía apeló buscando que el Consejo de Estado la absolviera, pero el alto tribunal no le dio la razón y mantuvo la condena.



Para la alto tribunal, la Fiscalía no adelantó ninguna investigación para corroborar o desvirtuar los informes de la Dijín sino que se basó en las pruebas allí consignadas para ordenar la medida de aseguramiento en contra de 48 personas.



Pero después, la misma Fiscalía corroboró que los testimonios acopiados por los organismos de inteligencia eran falsos y por eso ordenó precluir las investigaciones a favor de los indiciados. Solo tres de los 123 investigados inicialmente fueron a juicio y terminaron siendo declarados inocentes, agregó el fallo.

Orden público no justifica detenciones arbitrarias

Así mismo, contrario a los expresado por la Fiscalía, el Consejo de Estado advirtió que no es cierto que las dificultades de orden público que se registren en zonas que tienen presencia de grupos armados ilegales conduzcan a que los ciudadanos estén obligados a soportar una eventual detención, porque "ningún inocente está en el deber de soportar una medida de privación de la libertad únicamente para que las autoridades puedan restablecer el orden público, una responsabilidad que, además, ni siquiera le atañe a la Fiscalía", señaló el al tribunal.



“La población civil afectada por el conflicto armado que no participa en las hostilidades tiene, por el contrario, el derecho a no ser tratada como parte de los grupos armados organizados que tienen influencia y poder en la zona en la que habitan. Ni el orden público ni el control territorial son fines que justifiquen un trato discriminatorio y desproporcionado contra los habitantes de una región en la que grupos armados ejercen un poder, pues este trato vulnera garantías tan importantes como el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario y la dignidad humana”, dijo el Consejo de Estado.



Además, el alto tribunal remitió copia de este expediente a la Comisión de la Verdad, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

