El pasado 21 de febrero la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, e indicó que a partir de ese periodo siguen las tres causales que ya permitían el procedimiento desde 2006.



Pese a que la decisión ha sido resaltada como un avance en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la práctica muchas siguen enfrentando las barreras que la Corte apuntaba a eliminar con su fallo.



De hecho, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que hace parte de Causa Justa, el movimiento que presentó la demanda ante la Corte que llevó a la ampliación de la despenalización, ha brindado asesoría legal a 41 mujeres que han enfrentado algún tipo de barrera para acceder al procedimiento, entre el 22 de febrero y el 11 de abril.



Las barreras que persisten

Carolina Triviño, abogada de la Mesa, explicó que tras el fallo del 21 de febrero han evidenciado que pese a que la Corte eliminó los requisitos de causales para abortar hasta la semana 24, las barreras para las mujeres continúan.



"Desde el 22 de febrero hemos atndido 41 casos de mujeres, la mayor parte de los casos están inmersos en el tema del plazo, al menos 30 casos son mujeres con menos de 24 semanas, y al menos 13 son mujeres migrantes venezolanas con estatus migratorio irregular", explicó la abogada.



Estos casos se enmarcan en varios grupos de barreras, el primero por desinformación o desconocimiento de la sentencia de febrero, el segundo grupo por una interpretación restrictiva del marco legal y una compresión errada del mismo por parte de los prestadores del servicio. Las últimas barreras se relacionan con fallas, administratvas o de los profesionales, en la prestación del servicio de salud.



"Se desconoce la sentencia y la obligatoriedad de la misma, entendiendo que la setencia es de inmdiato cumplimiento", resaltó Triviño.



Otro tipo de barreras que han enfrentado las mujeres es la exigencia de requisitos adicionales, "la idea del fallo es dar una atención oportuna pero todavía las mujeres no pueden acceder de manera pronta y hay una solicitud de requisitos adicionales, pese a que el fallo establece que antes de la semana 24 basta la manifestación libre de la mujer, pero las ponen a ir al médico general, a consulta con psicología y ginecología; en otros casos hemos visto que les piden que la solicitud del procedimiento la haga el médico tratante y no la mujer", expuso la abogada.



Además, han tenido casos en los que las EPS no garantizan, pese a que deben hacerlo, los gastos de traslado de mujeres a otras sedes en otra región, cuando en su municipio no hay ningún centro que pueda prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).



"Todo esto en el contexo de desinformación e información tergiversada sobre los contenidos de la sentencia, que no ha tenido el respeto que debería tener un fallo de una alta corte", agregó Laura Castro, coordinadora de la Mesa, quien comentó que la desinformación sobre el fallo ha sido promovida incluso desde el Gobierno.

Mujeres celebran tras conocer la decisión de la Corte que permite que en Colombia el aborto sea libre y legal hasta la semana 24 de gestación. Foto del 21 de febrero del 2022. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En cuanto a cómo se han resuelto los casos que han asesorado en estas semanas, la abogada Triviño explicó que la mayoría de las mujeres han podido acceder al procedimiento o información sobre el mismo que buscaban.



En varios se han tenido que interponer quejas ante la Superintendencia de Salud para autorizar el procediminto, por la existencia de una dilación injustificada del procedimiento.



De otro lado, en un caso una mujer que pidió la asesoría de la Mesa terminó por desistir de la IVE tras sufrir barreras y maltrato del personal médico: "La mujer sufrió un ejercicio de violencia del médico al expresar su deseo de acceder al aborto, y tras la violencia, terminó desistiendo", dijo la abogada.



"En la mayoía de los casos pueden acceder pero con dilación, no se responde en los términos que ha fijado la Corte, que son 5 días hábiles después de la solicitud", concluyó.

También se han tenido que presentar tutelas

Aunque los casos que ha atendido la Mesa desde el fallo se han podido solucionar a través de procesos administrativos como las quejas a la Supersalud, otras organizaciones han tenido que interponer tutelas para que a las mujeres les permitan acceder al aborto.



La organización Jacarandas compartió en redes sociales que el pasado 28 de marzo ganaron una tutela sobre el acceso al aborto libre en las primeras 24 semanas de gestación para una mujer a quien su EPS se lo había negado.

El juez nos dio la razón. Dijo que por supuesto que la decisión de la Corte está vigente. No hay que esperar la expedición de sentencias, ni leyes ni nada FACEBOOK

"Pedía un aborto con 10 semanas de embarazo y en Sanitas la estaban tratando muy mal. Primero fue una trabajadora social, quien le dijo que estaba muy hormonal y por eso quería abortar. Luego apareció una psicóloga, quien le dijo varias veces que abortar era un asesinato. Después la ginecóloga le dijo que lo que ella quería era matar a su hijo, que por qué mejor, de una, no mataba los otros dos hijos que ya tenía. En vez de ayudarla, la hizo sentir como una asesina. A pesar de que le decía que no tenía cómo encargarse de un hijo más", narró la organización a través de sus redes sociales.



De acuerdo con el relato, en esas citas y vueltas tuvieron a la mujer por tres semanas "hasta decirle que no le podían dar el aborto porque no estaba en las tres causales y la nueva sentencia de la Corte no estaba vigente. Otra mentira: ella tuvo cita dos días después del comunicado de la Corte de la Sentencia C-055 de 2022. En Jacarandas interpusimos una tutela pidiendo que Sanitas cumpla la sentencia. El juez nos dio la razón. Dijo que por supuesto que la decisión de la Corte está vigente. No hay que esperar la expedición de sentencias, ni leyes ni nada", continúa el relato.

Escúchenla contar lo que le dijo la ginecóloga. El audio ha sido alterado para proteger la identidad de ella. pic.twitter.com/HGhVjThMUj — Somos Jacarandas #LíneaJacarandas (@SomosJacarandas) April 5, 2022

La tutela salió a favor de la mujer el pasado 28 de marzo, cuando ella ya tenía 16 semanas de embarazo.



Es decir, aunque su EPS tiene la orden de hacerle el procedimiento si ella lo desea, tuvieron que pasar seis semanas para que fuera reconocido su derecho.

Lo que falta

Sobre lo que sigue faltando a la hora del cumplimiento del fallo, varias organizaciones reiteraron que la sentencia en sí ya es suficiente para acceder a la IVE sin restricción en las primeras 24 semanas, pero el Ministerio de Salud y las entidades prestadoras de salud están en deuda de publicar sus protocolos para el acceso al aborto ajustados, en los que sea claro que no se deben pedir requisitos hasta la semana 24, y que después de esta, siguen operando las tres causales.



"Hay una serie de niveles en los cuales son necesarios los ajustes. Todas las entidades prestadores deben tener ya un protocolo, se necesitan ahora ajustes que en realidad no son complejos porque es hacer todos los pasos del procedimiento que ya estaba pero sin la verificación de causales hasta la semana 24, y luego sí seguir igual con las causales más allá de ese momento", explicó Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.



Frente a las normativas que faltan en el Ministerio de Salud, Rosero recordó que en 2018 la Corte le había ordenado a esa cartera una regulación para la eliminación de las barreras que, en ese entonces, había para acceder en las tres causales, "el Ministerio está en deuda de eso, ahora esperaríamos que lo haga de acuerdo al nuevo fallo", es decir, teniendo en cuenta que el procedimiento no tiene requisitos de causales hasta la semana 24 de gestación.



Por su lado, Castro recalcó que esperarían que no tengan que pasar 15 años para que haya una implementación efectiva y plena de los nuevos lineamientos frente al aborto.



"También esperaríamos que se avance en una 'despenalización social del aborto', es decir, que haya un contexto que no cuestione la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos y su autonomía, con mayores garantías para sus decisiones. También esperamos que no siga habiendo un sesgo de discriminación y barreras contra mujeres migrates, indígenas, y niñas vícimas de violencia sexual, sino que esperaríamos que haya un acceso universal a la IVE", concluyó la coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

