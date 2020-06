Desde el 1 de julio se levanta la suspensión de términos en procesos

Luego de dos meses y medio desde que el Consejo Superior de la Judicatura ordenó la suspensión de términos de procesos judiciales, para proteger a empleados y usuarios del sector justicia en medio de la pandemia de coronavirus, ese tribunal anunció la fecha en la que se levantará dicha suspensión.

La suspensión de términos se levantará el próximo primero de julio e irá de la mano de todo un plan de normalización de los servicios judiciales en el país.

(Lea también: Casi 7 de cada 10 órdenes de tutela se incumplieron en 2019)

Hasta el 30 de junio seguirá la suspensión de procesos no obstante se incluyeron nuevas excepciones en este periodo.



Así, en materia penal no estarán suspendidos los términos para audiencias de imputación cuando no se solicita medida de aseguramiento de detención preventiva, las audiencias concentradas de imputación de cargos y petición de medida de aseguramiento no privativa, y los procesos en los que, interrumpida la prescripción, la acción penal comenzó a correr de nuevo por tres años.



En materia civil, estará exento de suspensión el pago de títulos en procesos terminados y, para los procesos ejecutivos en trámite, el auto que ordena seguir con la ejecución.

(Le puede interesar: El contrato que enredó al gobernador de Antioquia)

En materia de familia no estarán suspendidas las sentencias en los procesos contenciosos en los que el demandado esté representado por curador y no haya pruebas pendientes por practicar.



Y, en material laboral, se exceptúan de la suspensión el reconocimiento de la pensión de invalidez, la nulidad o ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, los incrementos y retroactivos pensionados y los procesos especiales de suspensión, disolución y cancelación del registro sindical.

Mientras dure la suspensión de términos y cuando esta se levante, informó la judicatura, los servidores judiciales seguirán trabajando de manera preferente en su casa mediante el uso de tecnologías.



Conozca en detalle todas las medidas que regirán una vez se suspenda la suspensión de términos en la publicación del Consejo Superior de la Judicatura:

#Comunicado. Consejo Superior de la Judicatura levanta suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020 y definió acciones para preparar las condiciones de la prestación segura del servicio de justicia. Vea Acuerdo 11567 de 5 de junio en enlace https://t.co/EQtLfN2AjA pic.twitter.com/oFbw4pJBxg — Rama Judicial (@judicaturacsj) June 6, 2020

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com