Desde el lunes Fiscalía obtendrá datos confidenciales de investigados

La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura Diana Remolina afirmó que desde la próxima semana la Fiscalía podrá pedir audiencias para acceder a información confidencial de personas investigadas.

La magistrada se refirió a la preocupación del Fiscal General Francisco Barbosa sobre la no realización de audiencias de búsqueda selectivas en bases de datos, que permitían legalizar la información obtenida por el CTI o la Policía sobre información confidencial de ciudadanos vinculados a procesos penales.



Igualmente señaló que la justicia no ha estado paralizada durante la pandemia.



Como dice la Fiscalía, ¿Estas audiencias están detenidas en su totalidad?



En efecto este tipo de audiencias que requieren una autorización previa del juez de control de garantías se encuentran suspendidas hasta el 10 de mayo.



Esta situación ha obedecido al estudio juicioso que ha adelantado el Consejo; de hecho, en materia penal ha habido un importante levantamiento gradual de la suspensión de términos, atendiendo en todo caso la prevalencia de algunos derechos y garantías fundamentales comprometidas de los procesados, e igualmente de la salud e integridad de los servidores judiciales, de los demás actores y usuarios de justicia y teniendo en cuenta las condiciones operativas.

Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Foto: Consejo Superior de la Judicatura

Esos criterios y gradualidad han permitido que el Consejo Superior de la Judicatura haya decidido que, a partir del lunes 11 de mayo, se levantarán los términos judiciales para este tipo específico de actuaciones para autorizar previamente la búsqueda selectiva en bases de datos.

¿Se habilitó algún mecanismo para tramitar y aprobar este tipo de solicitudes en medio de la pandemia?

Como se indicó los criterios para el levantamiento gradual, han permitido que, a partir del lunes 11 de mayo, se levantarán los términos judiciales para este tipo específico de actuaciones para autorizar la búsqueda selectiva en bases de datos.



En todo caso, se seguirá privilegiando la virtualidad y las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las audiencias y para esto, necesitamos el esfuerzo conjunto de la Fiscalía y demás entidades del sistema penal.



Además de las audiencias urgentes y con preso.



¿Se están realizando audiencias de control de legalidad de procedimientos como este?



Claro que sí; en el transcurso de las medidas que hemos venido adoptando, en materia penal ha habido un importante levantamiento gradual de la suspensión de términos. Las audiencias más urgentes con persona privada de la libertad siempre se han mantenido y de manera gradual se han venido habilitando muchas más actuaciones. En garantías, por ejemplo, de manera virtual se llevan a cabo las audiencias denominadas de control posterior que, son audiencias normalmente solicitadas por la Fiscalía para que el juez decida sobre la legalidad de actuaciones de la propia Fiscalía en el marco de su trabajo investigativo.



¿Cuánto se han visto reducidas estas audiencias de control de legalidad de búsqueda selectiva en bases de datos?



Las audiencias de autorización previa para la búsqueda selectiva en bases de datos se reactivarán a partir del 11 de mayo. Las audiencias de control de legalidad posterior de esta u otras actuaciones de la Fiscalía se vienen realizando desde el 4 de abril.



¿Cuáles son las medidas adoptadas por la Judicatura para que el trabajo de investigación criminal y procesamiento que hace la Fiscalía no se frene por completo, a pesar de las circunstancias?



Lo primero que hay que decir es que el Consejo Superior de la Judicatura conoce la importancia de los derechos y garantías involucrados en los procesos penales. Es por esto que, como ya lo mencioné, particularmente en materia penal se ha venido dando un importante levantamiento paulatino de la suspensión de términos.



Las audiencias más urgentes con persona privada de la libertad siempre se han mantenido y de manera gradual se han venido habilitando muchas más actuaciones que buscan, más que destrabar el trabajo de la Fiscalía como entidad, garantizar los derechos de todos los involucrados en el marco de las circunstancias de pandemia de manera acorde con las medidas que también ha venido adoptando el Gobierno Nacional.



En efecto, las audiencias más urgentes con persona privada de la libertad siempre se han mantenido y se han venido habilitando muchas más actuaciones en garantías, en conocimiento y en ejecución de penas y sanciones.



