La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la desaparición del líder sindical y militante del Partido Comunista Pedro Julio Movilla Galacio, ocurrida el 13 de mayo de 1993 momentos después de haber llevado a su hija al colegio en Bogotá.



(Lea: 'Yidispolítica': ¿Por qué la Procuraduría pidió absolver a Bernardo Moreno?)



Movilla fue objeto de persecución del F2 del Ejército y de otros organismos de inteligencia por años, así como víctima de amenazas que obligaron a que se mudara de Montería a Medellín y de esa ciudad a Bogotá. A la fecha, su paradero es desconocido.



(Lea: Corte aclara en qué casos se puede anular el traslado de fondo de pensión)

1 Acto de Notificación de Sentencia en el Caso Movilla Galarcio y otros Vs. Colombia. https://t.co/UfuuGWn5hD — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) September 13, 2022

.Varios testimonios indicaron la presencia de motociclistas vestidos de negro, armados con ametralladoras, que no permitían la identificación de sus placas ni sus rostros, en las inmediaciones del colegio.



El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 17 de junio de 1996 por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organismo que lo admitió el 24 de julio de 2014 y que lo remitió a la Corte IDH en 2020 para el juzgamiento del Estado colombiano, al concluir que este fue responsable de la violación de múltiples derechos en este caso que sigue en la impunidad.



"La Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla, así como la violación de distintos derechos humanos en perjuicio de los familiares, y a la falta de investigación de la desaparición", dijo el presidente de la Corte IDH, Ricardo C. Pérez en audiencia pública de notificación de la sentencia.

Facebook Twitter Linkedin

Familiares de Pedro Julio Movilla Galacio, desaparecido Foto: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

La decisión tomada por unanimidad aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad que hizo el Estado Colombiano y dijo que Colombia es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la libertad de asociación reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre la Desaparición Forzada de Personas.



La Corte Interamericana determinó "que el Estado en ese entonces aplicó la doctrina de seguridad nacional identificando sindicalistas y partidos políticos de izquierda mediante la noción de “enemigo interno”, bajo la pretendida justificación de luchar contra la amenaza comunista y la subversión".



"Dentro de los sectores identificados se encontraba el Partido Comunista Colombiano – Marxista Leninista (PCC-ML), en el cual militaba el señor Pedro Movilla. En este marco, se utilizó la desaparición forzada como método de represión de sectores identificados como enemigo interno. Ello fue facilitado por un contexto de impunidad", dice la sentencia.



El juez igualmente dijo que "el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidas" en ambos instrumentos internacionales, en perjuicio de los familiares de la víctima. La Corte IDH dijo que también se violó el derecho a la verdad y señaló que también el Estado es responsable por la violación a los derechos de la protección a la familia y de la integridad personal que también reconoce la Convención.



Y tuvo en cuenta "las circunstancias específica de este caso, los hijos e hija del señor Movilla Galarcio, por ser niños y niña al momento de la desaparición forzada de su padre, sufrieron una especial afectación, dadas sus vivencias en un entorno que padecía el sufrimiento y la incertidumbre por la falta de determinación del paradero

de su padre".



"En el caso concreto, y como fue aceptado por el Estado, éste, hasta 2019, no efectuó acciones diligentes de investigación y búsqueda en relación con la desaparición de Pedro Movilla, y estas falencias no han quedado subsanadas por acciones posteriores. Más allá de los esfuerzos institucionales de Colombia, que el Tribunal no desconoce, no se ha logrado determinar la verdad de lo sucedid

Ordenó buscar a Pedro Movilla

Facebook Twitter Linkedin

Pedro Julio Movilla Galacio, líder sindical desaparecido en 1993. Foto: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

En ese sentido, la Corte IDH dijo que la sentencia en sí misma es una forma de reparación y dispuso que el Estado continúe con las investigaciones y el proceso penal en curso sobre la desaparición de Movilla.



"El Estado continuará las acciones de búsqueda del señor Pedro Julio Movilla", agregó el presidente de la Corte IDH quien ordenó al Estado publicar la determinación tomada, así como hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad.



La determinación igualmente ordenó "entregar la información del señor Movilla Galarcio que obre en el poder del Estado a sus familiares, y eliminar la mención del señor Movilla como enemigo del Estado, de todo registro bajo su poder"; e incluye una indemnización por daños materiales, entre potros, en favor de los familiares del líder sindical.



Y, en un año, se deberá rendir un informe de cumplimiento de esta sentencia de parte del Estado colombiano.

La audiencia ante la Corte IDH

A instancias de la Corte IDH, en febrero de 2022, se hizo una audiencia en la que la esposa de la víctima pidió que se ordenara al Estado Colombiano la desclasificación de archivos de inteligencia militar en los que puede haber información de Pedro y otras decenas de miles de personas desaparecidas en Colombia, así como se siga buscando al líder sindical.



El Colectivo dijo, a su turno, que en este caso no ha habido diligencia de las autoridades para la investigación y fuga de Movilla, pero sí una revictimización a su familia y evidencias de que “existen anotaciones de la Brigada 13 del Ejército Nacional de Colombia sobre Pedro Movilla con datos como su perfil, ubicación y desplazamientos, vínculos familiares y actividades del líder en distintas ciudades, que se habrían usado para para catalogarlo como parte de la insurgencia armada de la extinta guerrilla del Ejército Popular de Liberación, Epl”.



En esa diligencia, el Estado colombiano dijo que entendía el clamor de los familiares, reconoció las fallas en la justicia y pidió perdón, aunque dijo que el caso no se puede considerar una desaparición forzada.

Noticia en desarrollo

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET