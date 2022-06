Luego de una decisión del Tribunal Superior de Ibagué que declaró que el presidente Iván Duque había desacatado una orden de tutela de la Corte Suprema y ordenó su arresto domiciliario por cinco días, la corporación se pronunció sobre las críticas que ha hecho el primer mandatario sobre esa providencia.



Tras conocerse la orden de arresto, este fin de semana, Duque se refirió a la misma como inconstitucional y este 6 de junio la Presidencia radicó ante la Comisión de Disciplina Judicial una queja disciplinaria por prevaricato contra los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué que tomaron la decisión.



Mediante un comunicado, el Tribunal Superior de Ibagué rechazó las expresiones descalificadoras que ha usado Duque y le dijo que estas "constituyen una inaceptable y descomedida injerencia en la función judicial".



El Tribunal añadió: "Las decisiones de los jueces de la República deben respetarse y controvertirse en los estrados judiciales a través de los instrumentos constitucionales y legales instituidos en nuestro ordenamiento jurídico, preservándose así el valor esencial del principio de independencia y autonomía en el marco de un genuino sistema democrático de pesos y contrapesos".



El documento, que está firmado por el presidente de la corporación, aclara que el mismo no supone calificar de acertada o equivocada la decisión de la Sala Laboral.



¿Por qué se declaró a Duque en desacato?

La providencia del Tribunal Superior de Ibagué tiene que ver con un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia que ratificó el reconocimiento del Parque Nacional de los Nevados como sujeto de derechos.



Ese fallo de segunda instancia, que dejó en firme una decisión tomada en octubre de 2020 por el Tribunal de Ibagué, le había dado varias órdenes a la Presidencia y otras autoridades al considerar que el ecosistema, como sujeto de derechos, tiene derecho a que se proteja su vida, su salud y su ambiente sano.



Entre otras órdenes, la Corte le había pedido al Presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, designar un grupo especial de las Fuerzas Militares o de la Policía que acompañe de forma permanente las labores de conservación y protección que realiza Parques Naturales de ese sitio.



Pero hasta la fecha, para el tribunal esta orden no se ha cumplido por eso declaró que Duque la había desacatado e impuso el arresto domiciliario por 5 días.



Esa detención no se ha cumplido porque esta decisión fue enviada en consulta ante la Corte Suprema y hasta que esa corporación no decida sobre la consulta, la orden no estará en firme.

