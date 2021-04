Así va la extradición de quien fue el segundo del 'Clan del Golfo'

Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, señalado por las autoridades de haber llegado a ser el segundo al mando del ‘Clan del Golfo’, luego de ‘Otoniel’, fue capturado el 5 de agosto de 2018 con fines de extradición a Estados Unidos. Dos años y ocho meses después, el caso sigue en trámite en la Corte Suprema. ¿Por qué?



El gobierno de Estados Unidos, a través de las Notas Verbales 0592 del 15 de mayo de 2012 y 1833 del 25 de septiembre de 2015 solicitó la detención de Moreno Tuberquia para que respondiera en dos procesos que le adelanta la justicia de ese país por “delitos federales de tráfico de narcóticos”.



Uno en la Corte para el Distrito Sur de Florida, con acusación 10-20763 de 2012; y otro en la Corte para el Distrito Este de Nueva York por acusación 14-0625 de 2015. Moreno fue capturado en San Rafael, Antioquia, y su caso llegó a la Corte Suprema el 19 de octubre de 2018, para que se revise que la documentación esté en regla.



La Sala Penal del alto tribunal debe determinar si da visto bueno a su extradición o no, lo cual es un requisito indispensable para que el Gobierno pueda autorizar el envío de una persona otro país. El caso, no obstante, sigue en trámite.

Entre otros, porque el abogado de Moreno Tuberquia recusó a los magistrados Eyder Patiño Cabrera, Patricia Salazar, José Francisco Acuña, Eugenio Fernández y Luis Antonio Hernández quienes, en 2017, avalaron la extradición de otro integrante del ‘Clan del Golfo’.



Se trata de César Daniel Anaya Martínez, alias ‘Tierra’. Según la defensa de ‘Nicolás’, como él es requerido por los mismos hechos y con las mismas evidencias, los magistrados no podían conocer de su caso. Esa petición fue negada el 3 de julio de 2020.



En esa decisión, que se tomó con cinco conjueces, la Sala Penal señaló que la petición carecía “de respaldo jurídico, porque el recusante pretende trasladar acrítica y descontextualizadamente las causales de impedimento para intentar hacerlas valer en la fase judicial de un trámite cuya naturaleza no es la de un juicio sino la de un proceso de verificación objetiva de requisitos.

Resuelto ese trámite, el 19 de marzo de 2021, la Sala Penal ordenó pruebas para poder tomar una decisión. Primero, copia de las audiencias de legalización de captura adelantadas ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Antioquia.



Luego, una certificación de la Fiscalía que precise si Moreno fue imputado en dicha audiencia o no y si aceptó cargos o no. Además, se solicitó una prueba clave: que se informe si la Fiscalía tramitó o está tramitando algún acuerdo o principio de oportunidad con ‘Nicolás’.



“De ser así, se precise el contexto fáctico en que se desarrolló o desarrolla el mismo, las autoridades judiciales que conocieron o la conocen, el delito por el que se procede, el estado en que se encuentra, y para que remitan copias de las decisiones de fondo adoptadas al interior del diligenciamiento”.

La defensa busca con estas pruebas demostrar que Moreno Tuberquia es juzgado por los mismos hechos por los cuales es solicitado en Estados Unidos. La Corte las pidió para verificar su situación. Además solicitó a la Fiscalía y a la Dijín indicar qué procesos tiene y sus estados.



Y, de oficio, la Corte le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que informe “si Carlos Antonio Moreno Tuberquia se sometió al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en punto de verificar si le es o no aplicable la garantía constitucional de no extradición”.



