Demandan investidura de Gustavo Bolívar por apoyo a ‘primera línea’

El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que busca la pérdida de investidura o 'muerte política' del senador Gustavo Bolívar por el apoyo que ha realizado a la 'primera línea'.



La demanda asegura que la 'primera línea' es un movimiento político y que, por tanto, Bolívar no podía hacerle una contribución financiera porque así lo prohíbe la Constitución a quienes desempeñan funciones públicas.



La demanda fue presentada por el ciudadano Joan Sebastian Moreno Hernández quien cuestiona el apoyo que en Twitter hizo Bolívar a una 'vaca' que inició la Fundación Manos Limpias para dotar de cascos, viseras, escudos y múltiples elementos a la 'primera línea' en Bogotá, Cali y Medellín.



La demanda asegura que "la 'primera línea' no es un movimiento delictivo sino un movimiento social y político que ha llegado para quedarse en los temas de la agenda pública nacional".



"El artículo 110 de la Carta Política prohíbe que cualquier miembro del Estado que ejerza función pública done a partidos, movimientos o candidatos. Especificados los ingredientes de la ecuación, esto es, que el senador Bolívar Moreno indujo a otros a financiar el movimiento de la 'primera línea', queda claro que incurrió en la prohibición constitucional de que trata el artículo 110 de la Constitución", dice la demanda.



"La 'primera línea' es un conjunto de jóvenes compuesto por hombres y mujeres que

tiene por intención ejercer defensa y oposición bajo un criterio genuino de

transformación social, en el que no es posible ubicar una cabeza que los lidere, por el

contrario, su gestión interna se enmarca dentro de la horizontalidad, más que en un

eje vertical, a diferencia de los movimientos sociales del siglo XX", insiste el recurso.



El caso le correspondió al magistrado Carlos Enrique Moreno quien dio plazo de cinco días a las partes para responder a la demanda.

