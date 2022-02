Ante el Consejo de Estado fue demanda la elección de Martha Patricia Guzmán Álvarez como magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.



El recurso fue presentado por el abogado Carlos Alberto Jaramillo Calero, quien asegura que en este caso hubo irregularidades en el procedimiento de elección que hizo el alto tribunal, que requiere de un paso técnico, en el que se confirma la designación realizada por votación en la Sala Plena.



Según el demandante, en este proceso hubo una violación al principio de publicidad, dado que ese documento de confirmación al parecer no se publicó, por lo que Guzmán no podía posesionarse en el cargo como hizo a finales de 2021.



“En el presente asunto se configuró una típica desviación de poder, y por tanto la nulidad del acto administrativo – nombramiento y posesión -, que forma una unidad jurídica indisoluble, dado que se expidió en violación flagrante de los fines y principios esenciales del Estado social y democrático de derecho”, dice la demanda.



El recurso pide anular el acuerdo mediante el cual la Sala Plena de la Corte Suprema por el cual se nombró a Guzmán como magistrada, en reemplazo de Luis Armando Tolosa, y pidió suspenderlo de manera temporal mientras se estudia de fondo la demanda.



El caso llegó a manos del despacho de Pedro Pablo Vanegas Gil de la Sección Quinta del Consejo de Estado quien antes de definir si admite el recurso para estudio, envió un oficio el pasado 14 de febrero a la Corte Suprema pidiendo que le sea enviado el acuerdo de nombramiento de Guzmán y “copia del acto por medio del cual se realizó la confirmación de tal nombramiento”.



Además, solicitó “las constancias de publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso, del mencionado acto de confirmación” y requirió a la Corte Suprema para que “informe, en caso de no haber dado publicidad a alguno o ambos actos, las razones por las cuales se abstuvo de hacerlo”.

